Những hình ảnh cảm xúc tại đám cưới Đỗ Thị Hà

Đám cưới của Đỗ Thị Hà diễn ra tại quê nhà chú rể ở Quảng Trị, tối 22/10. Hôn lễ của cô nhận được sự quan tâm của công chúng. Nhiều hình ảnh của sự kiện được khán giả chia sẻ trên các diễn đàn kèm lời khen về sự trang trọng, ấm áp.
Ở lễ rước dâu vào buổi sáng ở quê nhà Đỗ Thị Hà tại Thanh Hóa, gia đình hai bên giữ tục lệ trao nón. Mẹ của chú rể Viết Vương (phải) thực hiện nghi thức cùng mẹ của Đỗ Thị Hà, trước khi con trai bước vào đón dâu.
Theo nhiều người địa phương, nghi thức này mang ý nghĩa may mắn, khẳng định cô dâu từ nay là thành viên mới trong gia đình nhà trai.
Bà Cù Thị Hoa (phải) tiễn con gái lên xe hoa về nhà chồng. Khi xe chuẩn bị lăn bánh, bà hôn Đỗ Thị Hà, dành cho con vài lời dặn dò.
Ngày diễn ra lễ thành hôn, thời tiết ở Quảng Trị không thuận lợi do ảnh hưởng của bão số 12. Khi đoàn nhà trai về đến xã Hoàn Lão, mẹ chồng đội mưa lớn chờ để đón hoa hậu Đỗ Thị Hà ở cổng. Bà dùng nón lá che chắn khi dẫn con dâu vào nhà.
Trong hôn lễ diễn ra vào buổi tối cùng ngày ở một địa điểm bên bờ sông Nhật Lệ. Đỗ Thị Hà cho biết cô xúc động khi khoác tay cha tiến vào lễ đường.
Bố mẹ hai bên chứng kiến vợ chồng Đỗ Thị Hà thực hiện nghi lễ đám cưới. Chia sẻ của bố chú rể - doanh nhân Nguyễn Viết Hải, chủ tịch tập đoàn Sơn Hải - tại sự kiện cũng khiến nhiều người xúc động.
"Hôm nay, đám cưới các con được tổ chức nơi giao giữa hai con sông Nhật Lệ và Long Đại. Hai con sông ấy cùng nhau ra biển lớn, không thể tách rời. Cha chúc các con hạnh phúc, quấn quýt như hai dòng sông ấy", bố chồng Đỗ Hà nói.
Hai nhân vật chính lần đầu kể cho mọi người nghe chặng đường yêu. Họ gắn câu chuyện tình của mình với hình ảnh bình dị như con đường làng, cánh đồng lúa, sông Mã, di tích đền Bà Triệu ở Thanh Hóa - quê hương của Đỗ Thị Hà hay tiếng sóng biển, hàng phi lao, cầu Hiền Lương, bãi Đá Nhảy - đặc trưng tại mảnh đất Quảng Trị (Quảng Bình cũ) - nơi vun đắp tâm hồn của Viết Vương.
Cả hai nói trân trọng hạnh phúc bình dị đang có, cùng nhau nỗ lực để xây dựng tổ ấm nhỏ. Họ ví tình yêu giống như một cây cầu, được tạo nên bằng niềm tin, ngày càng vững chãi qua mưa nắng. Ở đó, Viết Vương đóng góp vai trò xây dựng, còn Đỗ Thị Hà sẽ là người thắp sáng. "Hai trái tim, một nhịp đập. Hai miền đất, một tấm lòng son. Một tình yêu khởi nguồn từ quê hương, và lớn dần lên trong từng khoảnh khắc đời thường" là lời họ hẹn ước trong chặng đường phía trước.
Họ dành nhiều tháng chuẩn bị cho đám cưới. Theo hoa hậu, khi lên kế hoạch cho sự kiện trọng đại của cuộc đời, họ muốn thể hiện mọi thứ theo cách nhẹ nhàng, tránh phô trương.
Sau hôn lễ ở Quảng Trị, cả hai sẽ tổ chức thêm tiệc cưới vào tháng 11 ở Hà Nội, mời bạn bè trong showbiz tham dự.
Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, từng vào top 13 tại Miss World 2021. Nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế. Chồng của hoa hậu tên đầy đủ Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, là tổng giám đốc tập đoàn của gia đình. Họ quen nhau hai năm trước khi quyết định về chung một nhà.
