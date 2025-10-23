Những hình ảnh cảm xúc tại đám cưới Đỗ Thị Hà

Ở lễ rước dâu vào buổi sáng ở quê nhà Đỗ Thị Hà tại Thanh Hóa, gia đình hai bên giữ tục lệ trao nón. Mẹ của chú rể Viết Vương (phải) thực hiện nghi thức cùng mẹ của Đỗ Thị Hà, trước khi con trai bước vào đón dâu.

Theo nhiều người địa phương, nghi thức này mang ý nghĩa may mắn, khẳng định cô dâu từ nay là thành viên mới trong gia đình nhà trai.