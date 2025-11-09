Dàn sao dự tiệc cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Ở tiệc cưới với hơn 300 khách mời, chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà nhắn nhủ vợ: "Anh hứa làm tất cả để hai đứa mình có mái ấm bền vững, gia đình hạnh phúc".

Hoa hậu đáp lời chồng: "Em trân trọng anh - người luôn sẵn sàng làm những điều chưa từng làm vì em, người biết nhường nhịn mỗi khi mình cãi vã, người luôn ở bên ủng hộ và chia sẻ những ước mơ, hoài bão của em".