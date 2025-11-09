Dàn sao dự tiệc cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Ở tiệc cưới với hơn 300 khách mời, chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà nhắn nhủ vợ: "Anh hứa làm tất cả để hai đứa mình có mái ấm bền vững, gia đình hạnh phúc".
Hoa hậu đáp lời chồng: "Em trân trọng anh - người luôn sẵn sàng làm những điều chưa từng làm vì em, người biết nhường nhịn mỗi khi mình cãi vã, người luôn ở bên ủng hộ và chia sẻ những ước mơ, hoài bão của em".
"Hạnh phúc của anh nhiều khi đơn giản là nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày", chú rể nói. Video: Linh Lê Chí
Vợ chồng hoa hậu thực hiện nghi thức cất lúa mạch vào hộp có khắc tên họ, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, lâu bền.
Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Thị Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.
Chồng của hoa hậu quê Quảng Trị, là tổng giám đốc tập đoàn của gia đình. Anh được nhiều người biết đến là doanh nhân trẻ, điềm đạm và kín tiếng.
Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà mời nhiều bạn bè thân thiết đến buổi tiệc tổ chức tại một khách sạn năm sao. Trước đó, cô làm đám cưới ở quê nhà Thanh Hóa và quê chồng ở Quảng Trị, hôm 22/10.
Vợ chồng doanh nhân Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam (trái), Á hậu Ngọc Thảo (phải) chúc mừng hạnh phúc Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
Bùi Khánh Linh - Á hậu Miss Intercontinental 2024 (phải) diện áo xuyên thấu, kết hợp áo dạ tweed.
Á hậu Phương Anh (phải) cùng vào top 3 cùng Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại cuộc thi năm 2020.
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân (phải) đến chúc mừng đàn chị.
Minh Thư (phải) - Á hậu Miss Grand Vietnam 2022 - mặc đầm đen ôm sát dự sự kiện. Cô là phù dâu ở lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
Hoa hậu Lương Thùy Linh diện váy voan, trang điểm tông cam nhẹ nhàng.
Á hậu Hoàng Thùy khoe eo với "cây" dạ tweed, chất liệu được yêu thích trong mùa đông.
Hoa hậu Xuân Hạnh chọn váy trơn tông nude dự đám cưới.
Á hậu Thụy Vân là một trong những có mặt sớm ở buổi tiệc.
Tùng Đinh - Hà Thu