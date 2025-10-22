Rạp cưới bên sông Nhật Lệ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Bàn cưới hình tròn, cắm hoa tươi ở giữa. Thực đơn gồm một số món như súp bào ngư, cua lột trứng muối, xốt vi cá, cơm chiên hải sản.

Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Thị Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.

Chồng của hoa hậu là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Anh là doanh nhân trẻ thành đạt, điềm đạm và kín tiếng.