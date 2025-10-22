Rạp cưới bên sông Nhật Lệ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Rạp dựng tại khu đô thị Nam Cầu Dài, bên sông Nhật Lệ, thuộc phường Đồng Hới.
Rạp dựng tại khu đô thị Nam Cầu Dài, bên sông Nhật Lệ, thuộc phường Đồng Hới.
Nhà trai bắt đầu thi công rạp khoảng một tuần trước. Cổng vào thiết kế hình vòm, với dòng chữ "Vương & Hà. Two hearts, one promise", "Together we creat a timeless story of love" (Hai trái tim, một ước nguyện, Cùng nhau chúng ta viết nên câu chuyện tình vượt thời gian).
Nhà trai bắt đầu thi công rạp khoảng một tuần trước. Cổng vào thiết kế hình vòm, với dòng chữ "Vương & Hà. Two hearts, one promise", "Together we creat a timeless story of love" (Hai trái tim, một ước nguyện, Cùng nhau chúng ta viết nên câu chuyện tình vượt thời gian).
Không gian trang trí tông màu trắng - xanh lá, gợi cảm giác tươi mới, ấm áp. Đây là gam màu được nhiều cô dâu chú rể lựa chọn vì phù hợp với cách bài trí hiện đại. Hệ thống đèn LED phủ kín phần mái vòm rạp.
Không gian trang trí tông màu trắng - xanh lá, gợi cảm giác tươi mới, ấm áp. Đây là gam màu được nhiều cô dâu chú rể lựa chọn vì phù hợp với cách bài trí hiện đại. Hệ thống đèn LED phủ kín phần mái vòm rạp.
Hàng nghìn bông cẩm tú cầu, cúc, hồng trắng được dùng để trang trí không gian tiệc.
Hàng nghìn bông cẩm tú cầu, cúc, hồng trắng được dùng để trang trí không gian tiệc.
Ngoài hoa, gia đình chú rể đặt nhiều cây xanh, các loại thông lớn, nhỏ.
Ngoài hoa, gia đình chú rể đặt nhiều cây xanh, các loại thông lớn, nhỏ.
Đám cưới được lấy cảm hứng từ hình ảnh vườn địa đàng. Tượng nữ thần, các thiên sứ được đặt trên sân khấu, gần lối vào.
Đám cưới được lấy cảm hứng từ hình ảnh vườn địa đàng. Tượng nữ thần, các thiên sứ được đặt trên sân khấu, gần lối vào.
Nhân viên thi công hoàn thiện các hạng mục cuối, sáng 22/10.
Nhân viên thi công hoàn thiện các hạng mục cuối, sáng 22/10.
Bàn cưới hình tròn, cắm hoa tươi ở giữa. Thực đơn gồm một số món như súp bào ngư, cua lột trứng muối, xốt vi cá, cơm chiên hải sản.
Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Thị Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.
Chồng của hoa hậu là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Anh là doanh nhân trẻ thành đạt, điềm đạm và kín tiếng.
Bàn cưới hình tròn, cắm hoa tươi ở giữa. Thực đơn gồm một số món như súp bào ngư, cua lột trứng muối, xốt vi cá, cơm chiên hải sản.
Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Thị Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.
Chồng của hoa hậu là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Anh là doanh nhân trẻ thành đạt, điềm đạm và kín tiếng.
Sáng cùng ngày, doanh nhân Nguyễn Viết Vương cùng đoàn xe hoa có mặt tại nhà Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa xin dâu. Dự kiến, đoàn nhà trai mất khoảng năm tiếng để về đến quê hương chú rể ở Quảng Trị. Hoa hậu diện áo dài cưới đắp ren, đội khăn voan, trang điểm nhẹ nhàng trước khi đoàn nhà trai đến đón. Video: Nhân vật cung cấp
Đắc Thành - Hà Thu