Quy trình sản xuất trứng gà ăn liền

Trứng sau khi rửa sẽ luộc định tâm, luộc lần hai ở 960 độ C, sản xuất, đóng gói theo quy trình khép kín, công suất 40.000 quả một giờ.

Trứng gà là một thực phẩm dinh dưỡng chế biến thành nhiều món ăn khác nhau trong thực đơn bữa cơm gia đình. Tuy nhiên việc chế biến trứng gà ăn liền với hương vị thảo dược là điều mới lạ.

Quy trình sản xuất trứng ăn liền và kiểm soát chất lượng sản phẩm theo chuỗi giá trị khép kín 3F (sạch từ trang trại, nhà máy tới bàn ăn), sử dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa hoàn toàn.

Trứng được kiểm soát chất lượng bằng công nghệ châu Âu.

Anh Nguyễn Hữu Thao, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh cho biết, để đảm bảo chất lượng đầu vào, quả trứng sau khi lựa từ trang trại chăn nuôi thì một lần nữa được soi bằng tia UV công nghệ châu Âu để diệt khuẩn vỏ trứng, loại bỏ những quả bị dập, vỡ hoặc có những tạp chất.

Những quả trứng đủ tiêu chuẩn sau khi rửa sẽ đưa vào luộc định tâm, phương pháp luộc cố định lòng đỏ quả trứng ở chính giữa tránh bị vỡ ra trong quá trình bóc vỏ. Thời gian luộc khoảng 10 phút ở nhiệt độ 760 độ C.

Quy trình sản xuất trứng ăn liền sử dụng công nghệ, tự động hóa.

Sau khi luộc định tâm, quả trứng vẫn chưa chín hoàn toàn. Trứng luộc lần thứ hai ở nhiệt độ 960 độ C trong thời gian 30 phút. Sỡ dĩ nhà sản xuất chỉ duy trì ở nhiệt độ 960 độ C bởi mức nóng từ 1000 độ C sẽ khiến quả trứng bị nứt, khô.

Ứng dụng tự động hóa trong sản xuất, công đoạn làm mát, tách vỏ thực hiện bằng máy móc hiện đại giúp trứng tách sạch vỏ, đảm bảo vệ sinh, tiết kiệm nhân lực. Công đoạn tiếp theo sẽ là ướp và kho với 10 thảo dược gồm: hồi, quế, đinh hương, thảo quả, sa nhân,... trong thời gian 2 tiếng. Trong quá trình chế biến, nhà sản xuất không thêm chất phụ gia để đảm bảo chất lượng, dinh dưỡng cho sản phẩm.

Thời gian bảo quản sản phẩm là 6 tháng.

Trứng thành phẩm có vẻ ngoài căng bóng, màu nâu sáng. Trước khi đến tay người tiêu dùng, trứng được sấy khô, hút chân không và tiệt trùng ở nhiệt độ 120 độ C trong 15 phút, công đoạn giúp tăng thời gian bảo quản sản phẩm lên tới 6 tháng.

Em An Hải Linh, sinh viên tại Hưng Yên chia sẻ: "Sau khi ăn trứng, tôi thấy trứng kho thảo dược rất ngậy, thơm, bùi bùi, vị đậm đà, dễ ăn mà không bị nghẹn. Trứng gà ăn liền hương thảo dược không chỉ là sản phẩm giàu dinh dưỡng, đúng khẩu vị người Việt Nam mà còn phù hợp với nhịp sống hiện đại".

Phạm Mơ