Thí sinh tự do thành 'loại hai' khi bỏ điểm ưu tiên

Nhiều người cho rằng thí sinh tự do có nhiều ưu thế trong kì thi THPT Quốc gia như: thời gian ôn, kinh nghiệm thi cử, kiến thức năm cũ.

Tôi xin phép được phản biện như sau:

- Nhiều ý kiến cho rằng thi lại sẽ dễ đậu hơn vì chỉ tập trung ôn ba môn, trong khi thí sinh thi trong năm thì phải ôn rất nhiều môn. Nếu vậy, tỷ lệ thí sinh thi lại đỗ đại học sẽ phải ở mức cao. Nhưng thực tế, số học sinh thi trong năm đậu trường top vẫn chiếm phần lớn. Nhiều thí sinh rớt nguyện vọng 1 sẽ học nguyện vọng 2, 3. Điều này cho thấy thi lại không phải là quyết định dễ dàng với bất cứ ai, và không phải ai cũng dám thi lại.

- Thí sinh thi lại đại học sẽ bị áp lực đồng trang lứa. Họ bỏ 2, 3, 4 hoặc nhiều năm để thi đại học không phải cứ muốn là quyết, nhất là trong môi trường coi trọng thành tích học tập ở nhiều địa phương.

Áp lực có thể xuất phát từ phụ huynh và từ cả họ hàng, hàng xóm hay cả từ những người bạn đồng lứa đã đỗ đạt. Sự chạnh lòng hay khả năng bị gièm pha là điều hoàn toàn có thể hiện hữu trong suốt quá trình ôn thi lại.

- Thi lại là đón chào một năm đầy hoài bão và rủi ro. Nhiều thí sinh có khả năng bỏ cuộc giữa lúc đang ôn thi lại, nhất là khi cảm giác thi trượt vẫn còn đeo bám. Áp lực học tập sẽ lớn hơn thi trong năm nhiều lần dẫu ôn thi ít môn hơn.

Áp lực do phải tự ôn tập trong thời gian dài không có sự trợ giúp từ thầy cô hay bạn bè. Áp lực này hoàn toàn khác với khi nghỉ dịch học online, tệ hơn rất nhiều.

Thi vào đại học là một câu chuyện rất khác với tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu đại học không quy định chỉ nhận học sinh vừa tốt nghiệp, tức là dù lớn tuổi hơn nhưng giỏi hơn thì vẫn được chấp nhận. Hoàn cảnh và môi trường ôn luyện không quyết định hoàn toàn tài năng của ai. Vì thế, nếu cho rằng thí sinh thi lại có khả năng đậu cao hơn là phi lý.

Việc mất một số điểm cộng dẫu ít ỏi (thực chất là quan trọng vô cùng) sẽ ảnh hưởng đến giấc mơ của các em. Tôi cho rằng, việc bỏ điểm cộng cũng giống như trừ điểm người thi lại.

Cách bỏ cộng điểm vùng sẽ vô tình khiến thí sinh tự do khi thi thì cũng là thí sinh loại hai, kể cả đậu đại học cũng là sinh viên loại hai vì đã bị hạn chế hơn trong kỳ thi tuyển.

Việc này có thể gây tự ti, mặc cảm cho thí sinh tự do, dẫu họ vẫn thi theo đúng luật. Ngoài ra, còn những bạn thí sinh tự do, do hoàn cảnh khó khăn phải ôn thi lại, việc không được cộng điểm ưu tiên cũng bất hợp lý. Vấn đề này, tôi hy vọng các chuyên gia sẽ phân tích sâu hơn.

