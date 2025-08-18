Thế thống trị của Xpander ở phân khúc MPV cỡ nhỏ

Sau 7 tháng 2025, thị phần của Xpander chiếm khoảng 44%, đối thủ tiệm cận nhất là bộ đôi Toyota Avanza và Veloz với 21%.

Trên thị trường ôtô Việt, những phân khúc như sedan cỡ B, MPV cỡ B, xe bán tải, crossover cỡ C tạo ra thế cạnh tranh gần như một màu trong nhiều năm qua. Ở riêng nhóm xe đa dụng 7 chỗ cỡ nhỏ, Mitsubishi Xpander vẫn là một thế lực khó xô đổ.

Tháng 7, mẫu xe của Mitsubishi tiếp tục bán hơn 1.000 xe/tháng, điều rất ít đối thủ trong phân khúc làm được. Xpander đứng thứ 3 trong danh sách xe xăng, dầu bán chạy nhất thị trường tháng 7. Trong khi đó người anh em Xforce đứng thứ 6. Khi thị trường giảm giá trên diện rộng, hãng Nhật cũng khuyến mãi mạnh cho mẫu MPV chủ lực bằng hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Với mức giảm 28-35 triệu đồng, Xpander tiếp tục tạo ra ưu thế cạnh tranh bên cạnh sức hút hàng đầu phân khúc được duy trì nhiều năm. Chưa kể nhiều đơn vị phân phối còn thực hiện các ưu đãi riêng để thu hút khách. Thị phần của mẫu xe Nhật chiếm đến 44% phân khúc. Nghĩa là tỷ lệ trung bình gần hai chiếc MPV bán ra thị trường, một trong số đó là Xpander.

Sức mạnh của mẫu xe Mitsubishi áp đảo các đối thủ. Toyota Avanza và Veloz từng có giai đoạn đầu mở bán thế hệ mới khá tốt, áp sát doanh số của Xpander với doanh số gộp chung khoảng 1.000 xe/tháng trở lên. Nhưng sau đó, sức cạnh tranh của bộ đôi MPV thuộc Toyota giảm dần.

Veloz vẫn là chiếc xe đa dụng chủ lực của Toyota, trong khi Avanza hiện bán chậm hơn cả những cái tên từng chật vật tìm khách như Honda BR-V, Hyundai Stargazer. Tổng doanh số của Avanza và Veloz sau 7 tháng đầu 2025 là hơn 4.600 xe, chiếm khoảng 21% thị phần.

Từ trái qua phải, Xpander, XL7, Stargazer, Veloz. Ảnh: MMV, Thành Nhạn, HTC, TMV

Thăng tiến mạnh nhất về vị thế và doanh số là BR-V. 7 tháng qua, doanh số lũy kế của mẫu xe Honda hơn 2.300 xe, tăng 23% so với cùng kỳ 2024.

Honda BR-V có ưu điểm về thương hiệu và cảm giác lái nhưng nhược điểm là không gian nội thất có phần khiêm tốn hơn các đối thủ do kích thước nhỏ hơn. Xe có giá bán cao hàng đầu phân khúc nên cũng khó tiếp cận số đông, đặc biệt nhóm khách kinh doanh dịch vụ.

Kia Carens tạo sắc màu riêng ở phân khúc khi kiểu dáng phảng phất dòng xe gầm cao (CUV/SUV) thay vì MPV truyền thống.

Carens trở lại phân khúc vào cuối 2022 khi các đối thủ Nhật đã định hình sức mạnh vượt trội. Nhóm xe giá rẻ, hướng đến khách hàng kinh doanh dịch vụ gần như thuộc về Xpander, Avanza, Veloz, Ertiga. Trong khi khách gia đình có nhiều lựa chọn từ BR-V, Xpander. Mẫu xe của Kia vì thế khó chen chân vào nhóm đầu doanh số.

Hyundai Stargazer tạo ra sự chú ý khi được Thành Công, đơn vị lắp ráp và phân phối, định giá thấp nhất phân khúc. Nhưng điểm yếu ngoại hình chưa phù hợp số đông tạo ra rào cản để mẫu xe Hàn bứt phá doanh số.

Suzuki XL7 là mẫu xe giảm doanh số (-24%) nhiều thứ hai phân khúc sau Avanza (-39%). Khi thị trường xuất hiện ngày càng nhiều các lựa chọn để kinh doanh dịch vụ, ưu thế giá dễ tiếp cận của XL7 không còn như trước.

Mẫu xe của Suzuki hiện là sản phẩm duy nhất phân khúc trang bị động cơ hybrid (nhẹ). Sau khi Ertiga ngừng bán, XL7 là hy vọng còn lại của hãng Nhật ở nhóm xe đang có doanh số cao hàng đầu thị trường. Vào cuối 2025, Suzuki sẽ phân phối thêm Fronx, mẫu CUV cỡ A+ nhập Indonesia.

Phạm Trung