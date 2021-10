Than thở nghề ngân hàng 'bạc như vôi'

'Áp lực là thứ luôn tồn tại dù bạn làm ngân hàng hay công nhân, than thở không giúp bạn vượt qua khó khăn để thành công trong công việc'.

Thời gian qua, câu chuyện về những góc khuất của nghề ngân hàng đang nhận được nhiều ý kiến chia sẻ trái chiều từ phía độc giả VnExpress. Có người nêu lên bất công khi nhân viên ngân hàng "dễ bị mất việc", có người đồng cảm với nghề ngân hàng "trong thấm ngoài thâm", có người chia sẻ với những giọt nước mắt sau "đồng lương to" của banker, có người còn nghỉ việc ngân hàng vì bị ép bán bảo hiểm, có người 20 làm ngân hàng vẫn dứt áo ra đi, lại có người ví nghề này như bán sức kiếm tiền...

Đã có nhiều chia sẻ về những mặt tối của nghề ngân hàng, cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng, nhiều banker vì không chịu nổi áp lực quá lớn đã phải bỏ nghề và nhận ra làm ngân hàng không chỉ toàn màu hồng như tưởng tượng. Thế nhưng, nghề ngân hàng có thực sự bạc và khắc nghiệt đến thế, làm ngân hàng sướng hay khổ, khi so sánh với những nghề khác?

>> Bài học của tôi sau 20 năm làm ngân hàng

Ngân hàng cũng như bất cứ ngành nào trong xã hội thôi, cũng sẽ có những mặt tối mà mặt sáng. Tóm lại, sướng hay khổ là do mình, thu nhập cao hay thấp là do chính sách của từng ngân hàng và do mình. Một khi đã làm rồi, cứ cố gắng hết sức, chí ít bạn cũng biết sức mình đến đâu? Thử thách là thứ luôn tồn tại dù trong bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào, có vượt qua được hay không lại lại cho bản lĩnh của mỗi người. Đó cũng là điều mà nhiều độc giả muốn nhắn gửi:

>> Nhân viên ngân hàng bán sức lấy lương cao

Than thở không giúp bạn vượt qua khó khăn và đạt được thành công trong công việc. Hãy nhìn xuống để thấy mình còn may mắn thế nào:

Việt Thành tổng hợp

>> Bạn đang làm ngân hàng và muốn chia sẻ ý kiến về công việc của mình? Gửi bàitại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.