Than thở 'mất chơi Tết vì quần quật nấu ăn'

Gà luộc sẵn, nem siêu thị... mâm cỗ Tết nhà tôi vẫn đủ đầy dù chẳng phải nặng nề nấu nướng bày vẽ, miễn sao thành tâm là được.

Tôi đồng tình với tác giả bài viết "Tự làm khổ mình vì Tết". Khổ hay sướng đều là do mình mà ra cả. Với tôi, mâm cỗ Tết cũng đâu khác mấy mâm cơm ngày thường: vẫn có cơm, vẫn có thịt, vẫn có rau, vẫn có canh, có chăng chỉ thêm mấy món giò chả hay nem chua (những thứ này hoàn toàn có thể mua sẵn ngoài hàng), gà luộc cũng là món hoàn toàn bình dân, đơn giản. Có chăng, nhà nào muốn đẹp đẽ thì có thể mua thêm hộp nem ở siêu thị về rán lên và làm thêm bát nộm là quá đầy đủ rồi.

Nhà tôi năm nào cũng chuẩn bị đơn giản như vậy nên mỗi người chỉ cần một chân, một tay là loáng cái đã xong xuôi, tươm tất hết. Ai biết nấu nướng thì có thể làm cầu kỳ một chút, còn ai không biết nấu nướng công phu thì cứ làm vừa phải, miễn sao bạn thành tâm là được. Tất cả những thứ đó đều là do bạn quyết định, chứ đừng tự làm khổ mình rồi động chút là nói "do phải làm cỗ cúng nên không được chơi Tết". Suy cho cùng cũng là tự mình làm cho mình ăn thôi mà.

Có người bảo do phong tục từng địa phương, có nơi đơn giản, có nơi cầu kỳ. Nhưng tôi cho rằng ở đâu cũng vậy thôi, tất cả là do quan niệm của mỗi gia đình, mỗi người, chứ chẳng có miền nào quy định mâm cỗ phải có thứ này, thứ kia mới được. Bạn thích gì thì nấu nấy, chẳng ai ép được.

Còn những thứ cơ bản như gà cúng giao thừa hay cỗ cúng Mùng một là chuyện quá bình thường. Mà nói thật, giờ các gia đình ngại làm có thể ra chợ mua gà luộc sẵn về thắp hương cũng có sao đâu, chẳng ai cấm cả. Thế nên, mệt hay không là do chính bạn chứ không phải do vùng miền.

Nói thật, với tôi, nếu không gọi bạn bè, họ hàng tới nhậu nhẹt thì bữa cơm Tết cũng chẳng to tát hơn là bao so với mâm cơm hàng ngày cả. Ngày thường ai mà chẳng phải nấu canh, xào rau, làm vài món mặn. Tết thêm mỗi việc chặt gà, bóc bánh chưng là xong , sao nhiều người vẫn cứ nặng nề rồi than thở?

Chuyện rửa dọn bát đũa cũng thế, bạn mệt thì ăn xong gọi chồng, gọi con vào phụ rửa cũng, mỗi người một tay là xong. Tết nhất cũng chỉ thêm vài cái bát, cái đĩa chứ đâu nặng nhọc gì. Suy cho cùng có cúng Tết hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bạ và gia đình cả. Nếu thành tâm thì bạn cứ làm, còn không quan tâm thì cứ việc bỏ qua. Chứ nấu được mâm cơm thắp hương ngày Tết mà cứ than mãi, tôi thấy còn phải tội hơn.

