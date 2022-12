Vợ tôi chẳng than phiền dù nấu nướng cả Tết

Ngày Tết ở gia đình tôi, mọi chuyện nấu nướng, cỗ bàn đều do mẹ, vợ và em gái tôi làm hết.

Đọc các bài viết than phiền về chuyện dọn dẹp, nấu nướng, cúng bái ngày Tết của nhiều chị em, tôi thực sự không quá đồng tình. Tôi tự hỏi, Tết chỉ nấu cơm cúng có một bữa buổi sáng, còn lại trong ngày ai đi chơi hay làm gì tùy ý, vậy mà sao các bạn nữ ngày nay lại kêu ca nhiều đến vậy? Lấy dẫn chứng từ chính gia đình mình, vợ tôi suốt 10 năm nay rất thích về nội ăn Tết vì rất thoải mái, thích làm gì thì làm. Cha mẹ tôi cũng rất hay lắng nghe ý kiến của con cháu, vì quan niệm đã về sum họp gia đình thì phải thật thoải mái.

Chứ tôi nghe nhiều bạn kể về những quy tắc, quy định ba ngày Tết của gia đình mà muốn xỉu ngang. Gì mà cúng ngày ba bữa, họ hàng ai tới nhà cũng dọn cơm ăn...? Tại sao không nhà ai người đó ăn rồi đi chúc Tết, chứ mấy ngày lễ mà hành nhau như vậy thì có đáng không? Nếu là bố mẹ tôi mà cũng muốn "chiều lòng" họ hàng như vậy thì tôi thà ở hẳn Sài Gòn ăn Tết cho rồi. Hoặc nếu tôi là chồng mà gia đình kiểu đó thì cũng hạn chế dẫn vợ về. Người ta bảo về chơi Tết chứ có phải về để hành nhau đâu?

Thực sự, tôi không hiểu những người hay so đo, tính toán việc nấu từng bữa cơm, rửa từng cái chén, họ có thật lòng yêu thương gia đình của mình không nữa? Nấu cho ai ăn, rửa chén hay làm việc nhà cho ai? Con còn nhỏ, vợ không làm thì chồng làm, chồng không làm thì vợ phải làm, đó là chuyện rất đơn giản để giữ gìn hạnh phúc. Ai về sớm, ai rảnh hơn thì cứ thế mà tự giác làm, tôi thấy mấy việc trong nhà này quá nhỏ để phải kêu ca, than vãn, đùn đẩy trách nhiệm.

Như vợ tôi đặc thù công việc hay về trễ. Tôi lại thường về sớm hơn nên cả tháng tôi nấu cơm, chăm con cũng thấy quá bình thường. Mấy chuyện đấy đâu có gì to tát mà mang phải ra nặng nhẹ, so đo với nhau? Còn nếu đã tính toán với nhau tới mức chi ly từng cái chén, cái bát như vậy thì đâu còn gọi là gia đình nữa. Suy nghĩ như vậy thì thà ở một mình cho nhàn thân.

Cá nhân tôi luôn tự cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Vợ chồng chúng tôi luôn chia sẻ cùng nhau, đồng hành và tin tưởng lẫn nhau. Thế nên, vợ tôi mới thích về nhà chồng ăn Tết. Dù mâm cơm ngày Tết ở nhà tôi toàn do mẹ tôi, vợ tôi, và em gái tôi nấu, đàn ông trong nhà muốn nấu cũng không cho vì không làm khéo léo, cẩn thận bằng phụ nữ, ấy thế nhưng tôi chẳng thấy họ than phiền bao giờ cả.

Ở nhà chúng tôi trên Sài Gòn có thể cả năm tôi làm tất cả các công việc nhà vì nhiều thời gian rảnh hơn vợ, nhưng vài ngày về quê ăn tết, tôi lại chẳng phải xuống bếp bao giờ, vợ tôi vẫn vui vẻ làm hết mà chẳng hề oán than. Chắc sẽ có bạn nói tội nghiệp mẹ hay vợ tôi? Nhưng quan trọng là họ thấy hạnh phúc vì điều đó, họ không so đo, tính toán với chồng con từng chút một. Đó mới chính là điều làm nên một gia đình hạnh phúc.

Một mùa Tết Nguyên đán nữa lại sắp về, tôi hy vọng mỗi chúng ta sẽ thay đổi tư tưởng về chuyện dọn dẹp, nấu nướng ngày Tết. Hãy mở lòng và đón nhận mọi thứ thật nhẹ nhàng, để ngày Tết thực sự là thời khắc của sum họp, sẻ chia, yêu thương lẫn nhau chứ không phải nặng nề chuyện ai làm, ai nghỉ.

