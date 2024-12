Tài tử Sean Penn chỉ trích giải Oscar

MoroccoSean Penn - diễn viên từng đoạt tượng vàng Oscar - chỉ trích Viện Hàn lâm vì hạn chế các bộ phim bày tỏ quan điểm nghệ thuật.

Theo Variety, tại một cuộc họp báo ở Liên hoan phim quốc tế Marrakech hôm 3/12, Sean Penn nói không hài lòng về lựa chọn các phim góp mặt vào các mùa giải Oscar. Tài tử cho rằng giải thưởng chỉ thực sự thú vị khi những bộ phim ông đánh giá cao được đề cử.

Sean Penn tại Liên hoan phim quốc tế Marrakech lần thứ 21, hôm 30/11. Ảnh: Stephane Cardinale

Theo Penn, các buổi lễ như Oscar nên được xem là "chương trình truyền hình" hơn là tiêu chuẩn đánh giá giá trị nghệ thuật. Ông còn nói ngành công nghiệp Hollywood "sợ" đề cập đến các chủ đề chính trị, ám chỉ tác phẩm The Apprentice - về Tổng thống Donald Trump - của đạo diễn Ali Abassi, dự kiến không được đề cử trong mùa giải thưởng sắp tới. Trước kỳ bầu cử tháng 11, phim này gặp khó khăn trong việc tìm nhà phân phối tại Mỹ.

"Viện Hàn lâm thể hiện sự hèn nhát khi không dám vượt qua giới hạn truyền thống để khám phá hình thức nghệ thuật mới, hạn chế trí tưởng tượng và các biểu hiện văn hóa trong điện ảnh. Vì vậy, tôi không thực sự hào hứng với những gì chúng ta gọi là 'Giải thưởng Viện Hàn lâm', trừ khi The Florida Project đoạt giải, hay I'm Still Here, Emilia Perez được xướng tên ở mùa giải năm nay", ông nói.

The Florida Project là dự án phim độc lập kinh phí thấp do Sean Baker đạo diễn, có sự góp mặt của Willem Dafoe, Caleb Landry Jones, Brooklynn Prince cùng dàn diễn viên nghiệp dư lần đầu xuất hiện trước ống kính. Phim nhận "mưa lời khen" khi ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2017 và phát hành ở Mỹ tháng 10/2017. Tuy nhiên, ở Oscar 2018, tác phẩm chỉ nhận đề cử Nam phụ xuất sắc cho Willem Dafoe, trong khi các chuyên trang điện ảnh đánh giá dự án xứng đáng tranh giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc.

I'm Still Here do Walter Salles đạo diễn, được trao giải Kịch bản xuất sắc Liên hoan phim Venice 2024, là đại diện của Brazil cho Phim quốc tế hay nhất Oscar 2025. Kịch bản lấy bối cảnh Brazil năm 1971, về cuộc sống của Eunice Paiva và năm người con đột ngột thay đổi sau khi chồng bà, cựu nghị sĩ Đảng Lao động Brazil Rubens Paiva mất tích. Còn Emilia Pérez giành Giải thưởng của Ban giám khảo, bốn diễn viên nữ giành giải Nữ chính xuất sắc. Tác phẩm được chọn là phim dự thi của Pháp cho Phim quốc tế hay nhất Oscar lần thứ 97.

Theo AP, nhận xét của Penn là một trong số lời chỉ trích về cách làm việc của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ trong nhiều năm qua. Hiện Viện Hàn lâm chưa đưa ra bình luận.

Ban tổ chức Oscar có hướng đi mới nhằm cải cách và thay đổi hình ảnh những năm gần đây, ví dụ phim xuất sắc Oscar nên có hai trong số các yếu tố như: Thành viên nữ, LGBTQ+, đa sắc tộc, người khuyết tật. Tuy nhiên, những thay đổi này vẫn chưa làm hài lòng công chúng.

Sean Penn, 64 tuổi, đoạt hai giải Oscar với phim Mystic River (2003) và Milk (2008). Tài tử nổi tiếng với dòng phim tội phạm qua các tác phẩm At Close Range (1986), State of Grace (1990) hay Carlito's Way (1993). Với dòng phim tâm lý, ông để lại ấn tượng với vai người cha thiểu năng trong I Am Sam. Ngoài diễn xuất, ông cũng thử nghiệm vai trò đạo diễn, nhà sản xuất.

Diễn viên có sự nghiệp lừng lẫy nhưng lận đận đường tình. Vợ đầu tiên của ông là "nữ hoàng nhạc pop" Madonna, hơn ông hai tuổi. Hai người chung sống giai đoạn năm 1985-1989, giữ quan hệ bạn bè sau khi chia tay. Vợ thứ hai của ông là diễn viên người Mỹ Robin Wright. Họ chia tay từ năm 2007, mất ba năm mới hoàn thành thủ tục ly dị vì tranh cãi về phân chia tài sản và quyền nuôi hai con.

Năm 2022, ông ly hôn diễn viên Leila George sau hai năm cưới. George kém Penn 32 tuổi, là con gái Vincent D'Onofrio, một đồng nghiệp của Penn. Ngoài ra, ông yêu minh tinh Charlize Theron năm 2013 đến 2015 nhưng không kết hôn. Hiện tài tử hẹn hò diễn viên Valeria Nicov, 30 tuổi.

Trailer phim 'I Am Sam' Sean Penn đóng ông bố trí tuệ kém phát triển trong "I Am Sam". Video: New Line Cinema

Liên hoan phim quốc tế Marrakech do Quỹ Liên hoan phim Quốc tế Marrakech thành lập năm 2001, tổ chức hàng năm tại Marrakech (Morocco). Sự kiện năm nay thu hút nhiều tài năng và nhà làm phim nổi tiếng như Tim Burton, Justin Kurzel, David Cronenberg và Ava DuVernay. Hôm 1/12, Sean Penn nhận giải Thành tựu Trọn đời, do minh tinh Italy Valeria Golino trao tặng.

Quế Chi (theo Variety, AP)