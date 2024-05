Phim về Donald Trump gây tranh cãi ở Cannes

Pháp"The Apprentice" xoay quanh Donald Trump nhận tràng vỗ tay tám phút ở Cannes, song phía cựu tổng thống Mỹ phản đối khi có cảnh ông cưỡng hiếp vợ cũ.

Khán giả vỗ tay cho phim 'The Apprentice' ở LHP Cannes 2024 Khán giả vỗ tay cho êkíp phim "The Apprentice" ở Liên hoan phim Cannes 2024. Video: France TV

Tác phẩm tranh giải Cành Cọ Vàng của đạo diễn Iran gốc Đan Mạch Ali Abbasi, là một trong những phim được mong đợi tại Cannes 2024. Nội dung về quá trình Donald Trump (Sebastian Stan) gây dựng đế chế bất động sản ở New York (Mỹ) những năm 1970-1980, với sự đồng hành của người cố vấn - luật sư Roy Cohn (Jeremy Strong). Đồng thời, phim đi sâu vào cuộc hôn nhân giữa cựu tổng thống Mỹ và người vợ đầu Ivana Trump (Maria Bakalova).

Theo Deadline, Steven Cheung, người đại diện trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump nói sau buổi ra mắt phim hôm 20/5: "Chúng tôi sẽ đệ đơn kiện làm sáng tỏ những khẳng định sai trái từ những nhà làm phim giả danh. Bộ phim là thứ rác rưởi, tái hiện những lời dối trá từ lâu đã bị vạch trần".

Variety nhận định tác phẩm có nhiều chi tiết gây sốc, khiến Trump và những người ủng hộ ông khó chịu. Điển hình là cảnh Trump cưỡng hiếp Ivana, lạm dụng amphetamine để giảm cân. Ngoài ra, phim có đoạn tỷ phú không đủ tiền thanh toán các hóa đơn.

Ngoài đời, Ivana Trump từng cáo buộc chồng cũ hiếp dâm mình vào năm 1989. Đến năm 2015, trước thời điểm Trump tranh cử tổng thống Mỹ, bà bác bỏ tuyên bố, khẳng định cả hai vẫn là bạn thân, cùng nuôi dạy ba con.

Tạo hình của nhân vật Donald Trump (phải) và vợ cũ Ivana Trump trong phim. Ảnh: Scythia Films

Cây bút Peter Bradshaw của Guardian đánh giá cảnh gây sốc của nhân vật Trump với Ivana khiến khán giả khó chịu về hành vi khinh thường phụ nữ. Trang Screen International nhận định: "The Apprentice kết thúc một cách tẻ nhạt, việc thuật lại những việc làm của Trump chỉ được làm chiếu lệ".

Theo Hollywood Repoter, Dan Snyder, một trong những nhà đầu tư của The Apprentice, cho rằng ban đầu ông hình dung tác phẩm sẽ tôn vinh Trump. Sau khi xem đoạn phim hồi tháng 2, Snyder tức giận và tìm cách để tác phẩm không được phát hành.

Mặt khác, một số chuyên trang điện ảnh đánh giá cao nội dung tác phẩm. Trang The Times cho rằng phim mang đến góc nhìn nhân văn về Donald Trump. Deadline nhận xét cốt truyện hấp dẫn, khen kỹ năng nhập vai của hai diễn viên chính.

Theo Variety, chỉ có một số người trong êkíp xem The Apprentice, do tác phẩm được cho là hoàn thành chỉ vài ngày trước khi công chiếu. Do thiếu kinh phí, dự án mất bảy năm mới được đưa lên màn ảnh rộng. Đầu năm 2021, một nhà đầu tư rút lui khi Trump thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống. Một năm sau, một người khác nói lời chia tay với dự án sau khi Ivana Trump đột ngột qua đời.

Dự án đánh dấu lần thứ ba đạo diễn Ali Abbasi tham dự Cannes, sau khi chiến thắng ở hạng mục Un Certain Regard với Border (2018) và tranh giải Cành Cọ Vàng năm 2022 với Holy Spider.

Sebastian Stan trên trường quay "The Apprentice" năm ngoái. Ảnh: Backgrid

Donald Trump, 78 tuổi, sinh tại thành phố New York, Mỹ. Ông là con thứ tư của ông trùm bất động sản Fred Trump. Trump bước vào lĩnh vực bất động sản với khoản vay trị giá một triệu USD từ cha. Năm 1974, Trump trở thành chủ tịch tập đoàn của cha. Sau khi tiếp quản, Trump chuyển hướng kinh doanh của gia đình, xây dựng nhiều khách sạn, bất động sản lớn.

Ngoài kinh doanh, Trump thành công trong lĩnh vực giải trí, từng sở hữu các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Tuổi teen Mỹ. Năm 2003, Trump cho ra mắt chương trình truyền hình thực tế The Apprentice (Người tập sự) trên kênh NBC, nơi các thí sinh cạnh tranh vị trí quản lý trong tập đoàn của ông. Sau 14 mùa, Trump cho biết được trả tổng cộng 213 triệu USD.

Trump kết hôn ba lần, đầu tiên là với Ivana Zelnickova, vận động viên kiêm người mẫu Cộng hòa Czech. Họ có ba con gồm Donald Jr, Ivanka và Eric nhưng ly hôn vào năm 1990. Năm 1993, ông cưới diễn viên Marla Maples, có một con gái tên Tiffany trước khi ly hôn năm 1999. Sáu năm sau, Trump lên xe hoa với người mẫu Melania Knauss, có con trai Barron, hiện 18 tuổi. Các con của Trump đều đang giúp điều hành tập đoàn Trump Organization.

Quế Chi (theo Variety, Deadline)