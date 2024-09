Tài tử Sean Penn hôn diễn viên kém 34 tuổi

Tây Ban NhaTài tử Sean Penn, 64 tuổi, hôn diễn viên Valeria Nicov, 30 tuổi, trên đường phố.

Theo Page Six, họ mặc đồng điệu, ăn tối, đi dạo ở Madrid, tối 7/9. Hai người thoải mái khoác tay, âu yếm nhau.

Sean Penn hôn Valeria Nicov. Ảnh: Backgrid

Lần đầu tài tử I Am Sam công khai sánh vai phụ nữ sau khi ly hôn vợ thứ ba năm 2022. Theo Daily Mail, Valeria Nicov 30 tuổi, người Moldova. Cô mới tham gia một số phim nhỏ từ năm 2018.

Sean Penn có sự nghiệp lừng lẫy nhưng lận đận đường tình. Vợ đầu tiên của Sean là "nữ hoàng nhạc pop" Madonna, hơn ông hai tuổi. Hai người chung sống giai đoạn năm 1985-1989. Nhiều tin đồn cho rằng Penn bạo hành gia đình nhưng Madonna phủ nhận. Hai người giữ quan hệ bạn bè sau khi chia tay.

Vợ thứ hai của ông là diễn viên người Mỹ Robin Wright. Họ chia tay từ năm 2007, mất ba năm mới hoàn thành thủ tục ly dị vì tranh cãi về phân chia tài sản và quyền nuôi hai con. Trong cuộc phỏng vấn với Esquire năm 2015, Penn ám chỉ bị Wright lừa và bản thân là nạn nhân của cuộc hôn nhân tan vỡ.

Năm 2022, ông ly hôn diễn viên Leila George sau hai năm cưới. George kém Penn 32 tuổi, là con gái Vincent D’Onofrio, một đồng nghiệp của Penn. Ngoài ra, ông yêu minh tinh Charlize Theron năm 2013 đến 2015 nhưng không kết hôn. Ông từng nói nhiều lần bị lừa tình nhưng không bao giờ mất niềm tin vào tình yêu.

Trailer phim 'I Am Sam' Sean Penn đóng ông bố trí tuệ kém phát triển trong "I Am Sam". Video: New Line Cinema

Sean Penn, sinh năm 1960, đoạt hai giải Oscar với phim Mystic River (2003) và Milk (2008). Tài tử nổi tiếng với dòng phim tội phạm qua các tác phẩm At Close Range (1986), State of Grace (1990) hay Carlito's Way (1993). Với dòng phim tâm lý, ông để lại ấn tượng với vai người cha thiểu năng trong I Am Sam. Ngoài diễn xuất, ông cũng thử nghiệm vai trò đạo diễn, nhà sản xuất.

Thanh Thanh (theo Page Six)