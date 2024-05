Phim của Selena Gomez được vỗ tay chín phút

PhápSelena Gomez khóc khi phim "Emilia Pérez" nhận tràng pháo tay suốt chín phút ở buổi ra mắt tại Cannes 2024.

Theo Variety, tác phẩm của đạo diễn Jacques Audiard được khán giả hoan nghênh nhất từ đầu mùa giải đến nay. Khi phim kết thúc, khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay, hò reo và huýt sáo, dành sự tán thưởng cho Sofia Gascón, diễn viên chính vào vai Manitas - thủ lĩnh băng đảng ma túy. Đáp lại, Audiard vẫy mũ còn Selena Gomez bật khóc, Zoe Saldana và Édgar Ramírez ôm nhau vì xúc động.

Diễn viên Selena Gomez, Edgar Ramirez, đạo diễn Jacques Audiard và Zoe Saldana (từ trái qua) ra mắt "Emilia Pérez" tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77. Ảnh: AFP

Trong phim, Selena Gomez đóng vai Jessi - vợ của Manitas. Zoe Saldana thể hiện nhân vật Rita, một luật sư có trình độ cao nhưng bị đánh giá thấp. Công ty của cô có xu hướng giúp đỡ tội phạm hơn là tìm kiếm công lý. Rita tìm thấy một lối thoát bất ngờ khi Manitas tuyển dụng cô để hỗ trợ anh ta hoàn thành kế hoạch chuyển đổi giới tính.

Nhà phê bình David Rooney của Hollywood Reporter nhận xét Gomez thể hiện tốt những khía cạnh cứng rắn và dễ bị tổn thương của người phụ nữ có cuộc sống đảo lộn. "Chắc hẳn fan của cô ấy sẽ phấn khích khi biết Gomez hát một số ca khúc trong phim", anh nói.

Tạo hình nhân vật Jessi của Selena Gomez trong phim. Ảnh: IMDb

Emilia Pérez là bộ phim thứ mười của đạo diễn người Pháp. Tác phẩm kể về hành trình của một trùm ma túy người Mexico được luật sư giúp đỡ chạy trốn khỏi rắc rối của công việc kinh doanh và chuyển giới.

Giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello của Saint Laurent là nhà sản xuất đồng thời chỉ đạo trang phục trong phim. Các nhà sản xuất khác của bộ phim bao gồm Audiard, Pascal Caucheteux và Valerie Schermann. Theo Variety, ngoài việc tranh giải Cành Cọ Vàng, Emilia Pérez còn đủ điều kiện để giành được Queer Palm, giải thưởng công nhận những tựa phim đề cập đến chủ đề LGBTQ.

Selena Gomez ở Cannes 2024 Đoàn phim Emilia Pérez trên thảm đỏ Cannes 2024 hôm 18/5. Video: Festival de Cannes

Jacques Audiard từng giành Cành Cọ Vàng với Dheepan năm 2015. Bộ phim đầu tiên của ông, Watch the Men Fall (1994), đã được chọn cho Tuần phê bình tại Cannes và giành được ba giải César, trong đó có Tác phẩm đầu tay hay nhất. Nhà làm phim đã có sáu phim tranh giải chính ở Cannes, như A Prophet, Of Rust and Bone, The Olympiads. Ngoài ra, các phim của ông phải kể tới Paris, 13th District, The Sisters Brothers, Read My Lips, A Self-Made Hero, See How They Fall.

Họa Mi (theo Variety, Hollywood Reporter)