Tài sản của Taylor Swift đạt 2 tỷ USD

Khối tài sản của ca sĩ Taylor Swift tăng lên gấp đôi sau ba năm cô thành tỷ phú, phần lớn nguồn thu từ tiền bản quyền và concert.

Ngày 11/3, Forbes ước tính ca sĩ 37 tuổi hiện có hai tỷ USD. Trong đó, tiền bản quyền và các chuyến lưu diễn của cô chiếm gần một tỷ USD, danh mục nhạc trị giá 900 triệu USD và khoảng 100 triệu USD bất động sản tại Mỹ.

Chân dung tỷ phú Mỹ Taylor Swift. Ảnh: Instagram/ Taylor Nation

Năm 2023, Taylor Swift trở thành tỷ phú, là nghệ sĩ đầu tiên đạt thành tựu này nhờ âm nhạc và concert thay vì kinh doanh các lĩnh vực khác. Theo USA Today, thành công của chuyến lưu diễn quốc tế Eras Tour (2023-2024) đem lại nguồn thu lớn cho ca sĩ. Không chỉ đem lại lợi nhuận cho cô, chuỗi hòa nhạc cũng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các thành phố được cô chọn làm nơi biểu diễn.

Tháng 5/2025, Taylor Swift đạt cột mốc mới khi cô mua lại toàn bộ bản quyền sáu album đầu tiên trong sự nghiệp từ công ty Shamrock Capital. Cô được cho đã trả 360 triệu USD. Trước đó, các đĩa nhạc thuộc về nhà sản xuất Scooter Braun sau khi anh mua chúng thông qua Big Machine Label Group (đơn vị quản lý Swift giai đoạn 2006-2018) với giá 300 triệu USD năm 2019. Thương vụ của Braun khiến Swift mất cơ hội làm chủ những sáng tác của mình, dấy lên "mối thù" giữa hai người.

Trailer "The Eras Tour" của Taylor Swift Trailer phim hòa nhạc "Taylor Swift: The Eras Tour". Video: YouTube/ Taylor Swift

Cuối năm ngoái, trang tin cho biết Swift là giọng ca có thu nhập cao thứ hai trong năm với 202 triệu USD, đứng sau The Weeknd. Nếu năm 2024, Taylor Swift bận rộn với các tour diễn, 2025 là năm cô tập trung quảng bá album mới - The Life of a Showgirl. Đĩa nhạc ra mắt hồi tháng 10/2025, lập kỷ lục có doanh số cao nhất lịch sử với hơn 3,5 triệu bản bán ra trong tuần đầu, theo Luminate.

Hiện nghệ sĩ xếp hạng 2.080 trong danh sách tỷ phú toàn cầu, giữ hạng bảy trong số 22 người nổi tiếng giàu nhất. Cô cũng là nữ ca sĩ có khối tài sản lớn nhất thế giới. Năm ngoái, Taylor Swift đứng thứ 21 trong top 100 Phụ nữ quyền lực và 100 phụ nữ tự lập giàu nhất Mỹ, tất cả số liệu do Forbes thống kê.

Gần đây, Taylor Swift chọn lối sống kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng. Cô vắng mặt tại lễ trao giải Grammy 2026 nhưng dự tiệc sau sự kiện. Trước đó, cô chỉ tham gia một số talkshow để quảng bá album mới. Hôm 6/2, ca sĩ khiến người hâm mộ thích thú khi tung MV cho đĩa đơn Opalite, mời các nghệ sĩ từng tham gia chương trình Graham Norton Show với cô như diễn viên Domhnall Gleeson, tài tử Cillian Murphy, Greta Lee đóng cùng.

MV "Opalite" của Taylor Swift MV "Opalite" - ca khúc thuộc album "The Life of a Showgirl". Video: YouTube/ Taylor Swift

Theo một số nguồn tin, Taylor Swift sắp kết hôn cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce, 37 tuổi. Tháng 8/2025, cặp sao thông báo đính hôn sau hai năm yêu. Trang ESPN cho biết hai người dự định làm đám cưới trước khi Kelce vào trại huấn luyện cho mùa giải mới. Thông thường, chương trình này bắt đầu vào tháng 7 nên có khả năng cả hai sẽ làm lễ trước đó.

Taylor Swift sinh năm 1989, từng được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Đến nay, cô nhận 14 giải Grammy, 30 cúp VMAs và tổ chức nhiều tour diễn quốc tế. Năm 2023, ca sĩ được TIME chọn là Nhân vật của năm.

Phương Thảo (theo Forbes, USA Today)