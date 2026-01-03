10 ca sĩ có thu nhập cao nhất thế giới

Cuối 2025, Forbes công bố danh sách 25 nghệ sĩ có doanh thu cao nhất năm. Đứng đầu bảng xếp hạng là The Weeknd, 36 tuổi, với 298 triệu USD (khoảng 7.837 tỷ đồng). Ảnh: WireImage

Phần lớn thu nhập của anh đến từ thỏa thuận với công ty Lyric Capital giữa tháng 12/2025. Theo đó, đơn vị này sẽ đầu tư vào quyền phát hành (publishing) và các bản thu gốc (master) trong danh mục nhạc của The Weeknd từ khi anh ra mắt đến năm 2025. Về phía nghệ sĩ, anh vẫn giữ quyền kiểm soát sáng tạo. Dù giá trị hợp đồng chưa được công bố, truyền thông quốc tế ước tính thương vụ trị giá một tỷ USD. Forbes cho rằng anh có thể bỏ túi 200 triệu USD.