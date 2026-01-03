10 ca sĩ có thu nhập cao nhất thế giới

Cuối 2025, Forbes công bố danh sách 25 nghệ sĩ có doanh thu cao nhất năm. Đứng đầu bảng xếp hạng là The Weeknd, 36 tuổi, với 298 triệu USD (khoảng 7.837 tỷ đồng). Ảnh: WireImage
Phần lớn thu nhập của anh đến từ thỏa thuận với công ty Lyric Capital giữa tháng 12/2025. Theo đó, đơn vị này sẽ đầu tư vào quyền phát hành (publishing) và các bản thu gốc (master) trong danh mục nhạc của The Weeknd từ khi anh ra mắt đến năm 2025. Về phía nghệ sĩ, anh vẫn giữ quyền kiểm soát sáng tạo. Dù giá trị hợp đồng chưa được công bố, truyền thông quốc tế ước tính thương vụ trị giá một tỷ USD. Forbes cho rằng anh có thể bỏ túi 200 triệu USD.
Cuối 2025, Forbes công bố danh sách 25 nghệ sĩ có doanh thu cao nhất năm. Đứng đầu bảng xếp hạng là The Weeknd, 36 tuổi, với 298 triệu USD (khoảng 7.837 tỷ đồng). Ảnh: WireImage
Phần lớn thu nhập của anh đến từ thỏa thuận với công ty Lyric Capital giữa tháng 12/2025. Theo đó, đơn vị này sẽ đầu tư vào quyền phát hành (publishing) và các bản thu gốc (master) trong danh mục nhạc của The Weeknd từ khi anh ra mắt đến năm 2025. Về phía nghệ sĩ, anh vẫn giữ quyền kiểm soát sáng tạo. Dù giá trị hợp đồng chưa được công bố, truyền thông quốc tế ước tính thương vụ trị giá một tỷ USD. Forbes cho rằng anh có thể bỏ túi 200 triệu USD.
Trailer concert After Hours Til Dawn. Anh bắt đầu tour diễn này từ tháng 7/2022. Video: YouTube/ The Weeknd
Doanh thu từ album mới nhất - Hurry Up Tomorrow, ra mắt hồi tháng 1/2025 - và các đêm nhạc quốc tế cũng cho nghệ sĩ nhiều lợi nhuận. Tháng 11 năm ngoái, After Hours Til Dawn thu về hơn một tỷ USD do mở bán trước vé các buổi diễn năm nay. Nhờ đó, chuyến lưu diễn trở thành một trong ba chuỗi concert có doanh thu tỷ USD, bên cạnh The Eras Tour của Taylor Swift và Music of the Spheres World Tour của Coldplay. Sau hơn 40 show trong năm, Forbes ước tính The Weeknd có thêm 77 triệu USD.
Năm 2025, Taylor Swift, 37 tuổi, tạm gác lại các chuyến lưu diễn, tập trung quảng bá album mới The Life of a Showgirl. Tuy nhiên, cô vẫn là nghệ sĩ có doanh thu cao thứ hai thế giới với 202 triệu USD (khoảng 5.312 tỷ đồng). Ảnh: Instagram/ Taylornation
Dù đĩa nhạc mới phát hành vào tháng 10/2025, tác phẩm có doanh số cao nhất lịch sử với hơn 3,5 triệu bản bán ra trong tuần đầu tiên, theo thống kê của Luminate. Thành tích này vượt qua kỷ lục 3,3 triệu bản do Adele xác lập với album 25 năm 2015.
Năm 2025, Taylor Swift, 37 tuổi, tạm gác lại các chuyến lưu diễn, tập trung quảng bá album mới The Life of a Showgirl. Tuy nhiên, cô vẫn là nghệ sĩ có doanh thu cao thứ hai thế giới với 202 triệu USD (khoảng 5.312 tỷ đồng). Ảnh: Instagram/ Taylornation
Dù đĩa nhạc mới phát hành vào tháng 10/2025, tác phẩm có doanh số cao nhất lịch sử với hơn 3,5 triệu bản bán ra trong tuần đầu tiên, theo thống kê của Luminate. Thành tích này vượt qua kỷ lục 3,3 triệu bản do Adele xác lập với album 25 năm 2015.
Trailer phim tài liệu The End of an Era. Video: YouTube/ Taylor Swift
Ngoài lợi nhuận bán nhạc, cô kiếm lời từ các thương vụ với Disney+. Theo Forbes, Taylor Swift có thêm 80 triệu USD sau khi đạt thỏa thuận cho phép nền tảng này phát trực tuyến đêm diễn cuối cùng của The Eras Tour, cũng như phim tài liệu dài sáu tập về hậu trường tổ chức tour. Bên cạnh đó, cô có thể nhận thêm một khoản đáng kể vì là ca sĩ có lượt nghe cao thứ hai trên Spotify trong năm, xếp sau Bad Bunny.
Xếp thứ ba là Beyoncé, 45 tuổi, cùng mức thu nhập 148 triệu USD (khoảng 3.892 tỷ đồng). Cô có một năm thành công với chuyến lưu diễn Cowboy Carter Tour. Sau 32 show từ tháng 4 đến tháng 7/2025, chuỗi concert mang về 407,6 triệu USD, trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất năm. Ảnh: Instagram/ Beyoncé
Cuối tháng 12, Forbes công bố Beyoncé là giọng ca thứ năm bước vào hàng ngũ tỷ phú, sau chồng cô - rapper Jay-Z, Taylor Swift, danh ca Bruce Springsteen và Rihanna.
Xếp thứ ba là Beyoncé, 45 tuổi, cùng mức thu nhập 148 triệu USD (khoảng 3.892 tỷ đồng). Cô có một năm thành công với chuyến lưu diễn Cowboy Carter Tour. Sau 32 show từ tháng 4 đến tháng 7/2025, chuỗi concert mang về 407,6 triệu USD, trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất năm. Ảnh: Instagram/ Beyoncé
Cuối tháng 12, Forbes công bố Beyoncé là giọng ca thứ năm bước vào hàng ngũ tỷ phú, sau chồng cô - rapper Jay-Z, Taylor Swift, danh ca Bruce Springsteen và Rihanna.
Kendrick Lamar, 39 tuổi, đứng thứ tư trong danh sách, đồng thời là rapper có thu nhập cao nhất với 109 triệu USD (khoảng 2.866 tỷ đồng). Ảnh: Billboard
Theo Forbes, Lamar mở đầu năm ngoái với màn trình diễn ấn tượng tại trận chung kết Super Bowl. Khi đó, anh gây chú ý với bản hit Not Like Us có nội dung nhắm vào rapper Drake. Sau sự kiện, công chúng dành nhiều quan tâm cho các album cũ của anh như GNX (2024), đưa tác phẩm trở thành đĩa hip-hop đầu tiên bán hơn một triệu bản tại Mỹ năm 2025.
Kendrick Lamar, 39 tuổi, đứng thứ tư trong danh sách, đồng thời là rapper có thu nhập cao nhất với 109 triệu USD (khoảng 2.866 tỷ đồng). Ảnh: Billboard
Theo Forbes, Lamar mở đầu năm ngoái với màn trình diễn ấn tượng tại trận chung kết Super Bowl. Khi đó, anh gây chú ý với bản hit Not Like Us có nội dung nhắm vào rapper Drake. Sau sự kiện, công chúng dành nhiều quan tâm cho các album cũ của anh như GNX (2024), đưa tác phẩm trở thành đĩa hip-hop đầu tiên bán hơn một triệu bản tại Mỹ năm 2025.
Hạng năm là ban nhạc Anh Coldplay với 105 triệu USD (khoảng 2.716 tỷ đồng). Phần lớn thu nhập từ tour thế giới Music of the Spheres. Forbes ước tính các đêm nhạc trong năm mang về khoảng 375 triệu USD. Nhóm bắt đầu chuỗi concert từ tháng 3/2022, đến nay đạt doanh thu khoảng 1,5 tỷ USD. Ảnh: Instagram/ Coldplay
Hạng năm là ban nhạc Anh Coldplay với 105 triệu USD (khoảng 2.716 tỷ đồng). Phần lớn thu nhập từ tour thế giới Music of the Spheres. Forbes ước tính các đêm nhạc trong năm mang về khoảng 375 triệu USD. Nhóm bắt đầu chuỗi concert từ tháng 3/2022, đến nay đạt doanh thu khoảng 1,5 tỷ USD. Ảnh: Instagram/ Coldplay
Năm qua, ngôi sao pop người Colombia - Shakira, 49 tuổi - kiếm khoảng 105 triệu USD nhờ tour diễn quốc tế Las Mujeres Ya No Lloran (Women No Longer Cry). Chuỗi hòa nhạc khởi động vào tháng 2/2025, dự kiến khép lại vào ngày 27/2.
Với doanh thu 327,4 triệu USD, hiện đây là chuyến lưu diễn nhạc Latin ăn khách nhất do một ca sĩ nữ thực hiện. Trong một đêm diễn ở Argentina tháng 12/2025, Shakira gây xúc động khi cùng hai con trai Milan, 13 tuổi và Sasha, 11 tuổi, biểu diễn ca khúc về tình mẫu tử Acróstico.
Năm qua, ngôi sao pop người Colombia - Shakira, 49 tuổi - kiếm khoảng 105 triệu USD nhờ tour diễn quốc tế Las Mujeres Ya No Lloran (Women No Longer Cry). Chuỗi hòa nhạc khởi động vào tháng 2/2025, dự kiến khép lại vào ngày 27/2.
Với doanh thu 327,4 triệu USD, hiện đây là chuyến lưu diễn nhạc Latin ăn khách nhất do một ca sĩ nữ thực hiện. Trong một đêm diễn ở Argentina tháng 12/2025, Shakira gây xúc động khi cùng hai con trai Milan, 13 tuổi và Sasha, 11 tuổi, biểu diễn ca khúc về tình mẫu tử Acróstico.
Drake - rapper Canada gốc Phi, 40 tuổi - giữ hạng bảy với 78 triệu USD (khoảng 2.051 tỷ đồng). Đầu năm 2025, anh tổ chức tour ở Australia và New Zealand, đồng thời phát hành album $ome $exy $ongs 4 U dịp Valentine cùng năm. Ảnh: Instagram/ Drake
Tháng 7/2025, anh khởi động một chuyến lưu diễn khác để quảng bá đĩa nhạc mới. Tổng cộng, anh biểu diễn hơn 40 show trong năm, thu về khoảng 30 triệu USD. Drake cũng kiếm gần 50 triệu USD từ việc phát trực tuyến tám album trên các nền tảng nhạc số.
Drake - rapper Canada gốc Phi, 40 tuổi - giữ hạng bảy với 78 triệu USD (khoảng 2.051 tỷ đồng). Đầu năm 2025, anh tổ chức tour ở Australia và New Zealand, đồng thời phát hành album $ome $exy $ongs 4 U dịp Valentine cùng năm. Ảnh: Instagram/ Drake
Tháng 7/2025, anh khởi động một chuyến lưu diễn khác để quảng bá đĩa nhạc mới. Tổng cộng, anh biểu diễn hơn 40 show trong năm, thu về khoảng 30 triệu USD. Drake cũng kiếm gần 50 triệu USD từ việc phát trực tuyến tám album trên các nền tảng nhạc số.
Năm 2025, Chris Brown bỏ túi 74 triệu USD (khoảng 1.946 tỷ đồng). Tháng 6 năm ngoái, giọng ca 37 tuổi tổ chức chuyến lưu diễn thế giới The Breezy Bowl XX Stadium World Tour nhằm kỷ niệm 20 năm ra mắt. Sau hơn bốn tháng, tour khép lại với doanh thu 285 triệu USD. Forbes cho biết Chris Brown kiếm khoảng 60 triệu USD từ concert, đồng thời có thêm 13 triệu USD tiền bản quyền nhạc trong năm. Ảnh: Instagram/ Chris Brown
Năm 2025, Chris Brown bỏ túi 74 triệu USD (khoảng 1.946 tỷ đồng). Tháng 6 năm ngoái, giọng ca 37 tuổi tổ chức chuyến lưu diễn thế giới The Breezy Bowl XX Stadium World Tour nhằm kỷ niệm 20 năm ra mắt. Sau hơn bốn tháng, tour khép lại với doanh thu 285 triệu USD. Forbes cho biết Chris Brown kiếm khoảng 60 triệu USD từ concert, đồng thời có thêm 13 triệu USD tiền bản quyền nhạc trong năm. Ảnh: Instagram/ Chris Brown
Đứng thứ chín trong bảng xếp hạng tổng hợp, Zach Bryan, 30 tuổi, là ca sĩ nhạc đồng quê có thu nhập cao nhất với 70 triệu USD (khoảng 1.841 tỷ đồng). Ảnh: Instagram/ Zach Bryan
Tháng 5/2025, anh ký thỏa thuận bán quyền phát hành nhạc hiện có cho Warner Records, đồng thời gia hạn hợp đồng với hãng thu âm. Theo Forbes, tổng giá trị của hai thương vụ lên tới 350 triệu USD, trong đó Bryan nhận về 48 triệu USD. Ca sĩ còn kiếm thêm 20 triệu USD từ doanh số bán nhạc, chuyến lưu diễn Quittin' Time trong năm. Theo Pollstar, các đêm diễn mang về cho Bryan 159,6 triệu USD kể từ tháng 10/2024.
Đứng thứ chín trong bảng xếp hạng tổng hợp, Zach Bryan, 30 tuổi, là ca sĩ nhạc đồng quê có thu nhập cao nhất với 70 triệu USD (khoảng 1.841 tỷ đồng). Ảnh: Instagram/ Zach Bryan
Tháng 5/2025, anh ký thỏa thuận bán quyền phát hành nhạc hiện có cho Warner Records, đồng thời gia hạn hợp đồng với hãng thu âm. Theo Forbes, tổng giá trị của hai thương vụ lên tới 350 triệu USD, trong đó Bryan nhận về 48 triệu USD. Ca sĩ còn kiếm thêm 20 triệu USD từ doanh số bán nhạc, chuyến lưu diễn Quittin' Time trong năm. Theo Pollstar, các đêm diễn mang về cho Bryan 159,6 triệu USD kể từ tháng 10/2024.
Vị trí thứ 10 thuộc về "ông hoàng nhạc Latin Trap" Bad Bunny, 32 tuổi, cùng mức thu 66 triệu USD (khoảng 1.735 tỷ đồng). Anh là nghệ sĩ có lượt nghe cao nhất Spotify năm 2025 với 19,8 tỷ lượt stream. Forbes cho rằng thành tích này giúp Bad Bunny nhận về 30 triệu USD.
Tuy nhiên, phần lớn doanh thu của anh đến từ hơn 30 đêm diễn thuộc chuỗi hòa nhạc No Me Quiero Ir de Aquí (I Don't Want To Leave Here) tại quê nhà Puerto Rico. Trang tin ước tính tour diễn mang về cho anh khoảng 40 triệu USD.
Vị trí thứ 10 thuộc về "ông hoàng nhạc Latin Trap" Bad Bunny, 32 tuổi, cùng mức thu 66 triệu USD (khoảng 1.735 tỷ đồng). Anh là nghệ sĩ có lượt nghe cao nhất Spotify năm 2025 với 19,8 tỷ lượt stream. Forbes cho rằng thành tích này giúp Bad Bunny nhận về 30 triệu USD.
Tuy nhiên, phần lớn doanh thu của anh đến từ hơn 30 đêm diễn thuộc chuỗi hòa nhạc No Me Quiero Ir de Aquí (I Don't Want To Leave Here) tại quê nhà Puerto Rico. Trang tin ước tính tour diễn mang về cho anh khoảng 40 triệu USD.
Video giới thiệu chuyến lưu diễn No me quiero ir de aquí của Bad Bunny. Video: YouTube/ Coliseo de Puerto Rico
Phương Thảo (theo Forbes)