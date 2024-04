7 ngôi nhà triệu USD của Taylor Swift

Taylor Swift mua hai penthouse liền kề trong tòa Sugar Loaf, thuộc khu Tribeca (New York) từ đạo diễn Lord of the Rings Peter Jackson năm 2014, giá gần 20 triệu USD. Ca sĩ cho thợ phá bỏ vách ngăn, nhập hai căn thành một. Hiện chỗ ở rộng 754 m2, gồm 10 phòng ngủ, 10 nhà tắm, một khu vực chơi billiards và cầu thang cuốn. Ảnh: Evan Joseph

Căn hộ cũng là nơi Taylor Swift cho mẹ con diễn viên Sophie Turner sống nhờ hồi tháng 9/2023, theo Page Six. Khi đó, Turner đang giành quyền nuôi con với chồng cũ Joe Jonas trong vụ kiện ly hôn.