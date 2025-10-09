Album 'The Life of a Showgirl' của Taylor Swift lập kỷ lục

Album "The Life of a Showgirl", kể chuyện tình và áp lực danh tiếng của Taylor Swift, lập kỷ lục lượt nghe với hơn 3,5 triệu bản bán ra.

Ngày 3/10, ca sĩ tung album phòng thu thứ 12, đánh dấu sự trở lại sau hơn một năm kể từ The Tortured Poets Department (TTPD). Đĩa nhạc gồm 12 bài, dài 41 phút. Taylor Swift lấy cảm hứng sáng tác khi thực hiện chuyến lưu diễn The Eras Tour (2023-2024) với những niềm vui, câu chuyện sau hậu trường.

Trò chuyện với Reuters, Tatiana Cirisano - phó chủ tịch mảng chiến lược âm nhạc của công ty nghiên cứu thị trường MIDiA Research - nói: "Taylor Swift giữ một vị thế vô cùng hiếm hoi trong bức tranh âm nhạc đầy phân mảnh hiện nay: một siêu sao năng động có lượng người hâm mộ khổng lồ, trung thành". Theo Cirisano, chính fan giúp Swift dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng.

Theo dữ liệu từ Luminate, đến nay ca sĩ bán hơn 3,5 triệu album (phiên bản đĩa cứng và kỹ thuật số) tại Mỹ - doanh số cao nhất sự nghiệp của cô. Thành tích này vượt qua kỷ lục của album 25 (2015, với 3,3 triệu bản) của Adele trong tuần đầu. Luminate chỉ lấy số liệu tại Mỹ, bắt đầu theo dõi lượng đĩa bán ra từ năm 1991 đến nay.

MV "The Fate of Ophelia" của Taylor Swift MV "The Fate of Ophelia" của Taylor Swift lấy cảm hứng từ câu chuyện nàng Ophelia trong vở kịch "Hamlet" của William Shakespeare. Video: YouTube/ Taylor Swift

So với album trước mang nặng cảm xúc u buồn về những cuộc chia tay, The Life of a Showgirl cho thấy một Taylor tràn đầy hạnh phúc và tình yêu. Cô hóa thân vũ nữ (showgirl), thể hiện khía cạnh vui vẻ, tinh nghịch lẫn thấm thía nỗi lòng của người nếm trải đủ vinh nhục của hào quang.

Nhiều trang tin cho rằng giọng ca Mỹ nhắc tới chồng sắp cưới - siêu sao bóng bầu dục Travis Kelce - trong sáu bài gồm The Fate of Ophelia, Wi$h Li$t, Wood, Opalite, Eldest Daughter và Honey. Theo New Yorker, ca từ của Taylor Swift phần lớn được truyền cảm hứng từ ngoại hình, tính tình và phong cách của bạn trai.

Taylor Swift hóa thân thành vũ nữ (showgirl) trong dự án mới. Ảnh: Instagram/ Taylor Swift

Một trong những bài nổi bật là The Fate of Ophelia. Swift mở đầu bằng câu: "I heard you calling on the megaphone/ You wanna see me all alone" (Em nghe anh gọi trên loa phóng thanh/Rằng chỉ muốn em gặp riêng anh). "Loa phóng thanh" được cho là cách ca sĩ ẩn dụ về việc Kelce đăng đàn podcast New Heights để lần đầu lên tiếng việc muốn làm quen với cô hồi tháng 7/2023 - hai tháng trước khi cả hai công khai hẹn hò.

Cô cũng kể về một mối tình không thành thời niên thiếu. Những bài còn lại là về mặt trái của danh tiếng, áp lực từ công chúng và những mối bất hòa sau hậu trường. Như những lần trước, người hâm mộ cố gắng giải mã ca từ, đoán ca sĩ ám chỉ ai.

Một trong những bài nổi bật là The Fate of Ophelia. Swift mở đầu bằng câu: "I heard you calling on the megaphone/ You wanna see me all alone" (Em nghe anh gọi trên loa phóng thanh/Rằng chỉ muốn em gặp riêng anh). "Loa phóng thanh" được cho là cách ca sĩ ẩn dụ về việc Kelce đăng đàn podcast New Heights để lần đầu lên tiếng việc muốn làm quen với cô hồi tháng 7/2023 - hai tháng trước khi cả hai công khai hẹn hò.

Nghệ sĩ cũng gây chú ý với Wood - bản tình ca đầy hình ảnh hài hước về chuyện tình dục. Theo lời giới thiệu trên Genius, Swift bộc lộ cái tôi táo bạo, tự tin cũng như niềm hạnh phúc khi yêu Travis Kelce. Tuy nhiên, bài hát không gây ấn tượng với giới phê bình. Cây bút Alexis Petridis của Guardian chấm album 2/5 điểm, nhận xét Wood "là sai lầm trong một album không đến nỗi tệ, chỉ không đạt đến tầm của Taylor Swift".

MV lời bài hát "Actually Romantic" của Taylor Swift MV lời bài hát "Actually Romantic". Video: YouTube/ Taylor Swift

Giới chuyên môn quốc tế có nhiều ý kiến dành cho album. Rolling Stone chấm điểm tuyệt đối (thang điểm 5 sao), khen Taylor Swift "bước lên tầm cao mới của một siêu sao, đạt mọi cột mốc". Reuters nhận định The Life of a Showgirl "khắc họa hiện tượng nhạc pop đang ở đỉnh cao của sức ảnh hưởng". Còn Business Insider ấn tượng khả năng kể chuyện của cô với biện pháp ẩn dụ, miêu tả sống động qua The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor và Father Figure.

Một số trang khác không ấn tượng tác phẩm mới, nhận xét phần ca từ thiếu chiều sâu so với các album trước, âm nhạc không mới mẻ. Nhiều tờ, tạp chí đánh giá 3/5 sao như Los Angeles Times, The Telegraph (Anh), NME. Chuyên trang Pitchfolk chấm 5,9/10 - số điểm thấp cô từng nhận trên hệ thống. Nhà phê bình Anna Gaca của trang viết: "Sau 12 album, Taylor Swift có danh tiếng lớn chưa từng thấy, còn nhạc của cô ấy chưa từng kém hấp dẫn đến thế".

Hiện các bài hát mới của Taylor Swift gây bão truyền thông quốc tế, xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Chưa đầy 12 tiếng sau khi phát hành, Spotify thông báo The Life of a Showgirl đạt lượt stream (nghe nhạc online) trong ngày cao nhất năm nay. Amazon Music ghi nhận album có lượt phát trực tuyến cao nhất mọi thời trên nền tảng này. Hiện tất cả bài hát giữ 12 vị trí đầu trong bảng xếp hạng nhạc thịnh hành toàn cầu của Apple Music.

Song song nhạc mới, cô phát hành phim chiếu rạp Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl tại nhiều quốc gia, khởi chiếu từ hôm 3/10. Theo CBS News ngày 6/10, tác phẩm thu về 50 triệu USD toàn cầu trong tuần mở màn.

Người hâm mộ xếp hàng bên ngoài khu trưng bày quảng bá nhạc do Spotify tổ chức tại New York. Ành: Reuters

Taylor Swift sinh năm 1989, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Năm 2023, cô được TIME chọn là "Nhân vật của năm". Tháng 11/2024, cô xếp thứ hai trong top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 của tạp chí Billboard. Hôm 30/9, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ cho biết cô là nữ nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất bán hơn 100 triệu album. Hiện khối tài sản của Swift là 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

Phương Thảo (theo Reuters, Hollywood Reporter, Deadline)