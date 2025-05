Taylor Swift mua lại toàn bộ bản quyền nhạc của cô

Taylor Swift mua bản quyền sáu album từ Shamrock Capital, sau khi Scooter Braun - người mâu thuẫn quyền sở hữu với cô - bán lại cho công ty.

Ngày 30/5, Taylor Swift khiến người hâm mộ xúc động khi đăng thư tay thông báo "giấc mơ tuyệt vời nhất trở thành sự thật" trên trang web cá nhân. Theo nghệ sĩ, thương vụ với Shamrock Capital - công ty tư nhân đã mua bản quyền album của cô từ Scooter Braun năm 2020 - diễn ra dựa trên "sự trung thực, công bằng và tôn trọng". Swift cũng cho biết có thể mua lại trọn bộ bản quyền nhờ vào thành công của tour diễn The Eras Tour.

Giờ đây, ca sĩ quyền sở hữu tất cả MV, phim hòa nhạc, bìa album và ảnh chụp cùng các ca khúc chưa phát hành. "Tôi mãi biết ơn mọi người ở Shamrock Capital vì họ là những người đầu tiên mang đến điều này cho tôi", Taylor Swift viết. Nghệ sĩ cho rằng với doanh nghiệp, đây chỉ là một vụ làm ăn nhưng họ đã nghĩ cho "các kỷ niệm, giọt mồ hôi, bản nhạc viết tay và hàng thập niên nuôi dưỡng ước mơ" của cô.

Taylor Swift và sáu bìa album đầu tiên của cô. Cô tuyên bố trong thư: "Mọi ca khúc tôi từng sáng tác đều thuộc về tôi bây giờ". Ảnh: TAS Rights Management

Ngoài ra, nghệ sĩ đề cập việc thu âm lại album đầu tay được đặt theo tên cô Taylor Swift (2006) và Reputation (2017) - hai trong số sáu dự án từng bị mua cùng Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014). Kể từ khi Scooter Braun mua nhạc của Swift năm 2019, cô phát hành bốn đĩa nhạc làm lại và gắn nhãn Taylor's Version (Phiên bản của Taylor) để phân biệt các bản cũ. Cô cũng thêm những ca khúc chưa từng công bố, xếp chúng vào mục From the Vault Tracks (Những sáng tác cất hầm).

Gần đây, bản tái thu âm bài hát Look What You Make Me Do thuộc Reputation xuất hiện trong phim truyền hình The Handmaid's Tale, khiến fan cho rằng cô sắp ra mắt toàn bộ đĩa nhạc. Tuy nhiên trong thư, nghệ sĩ thừa nhận chưa hoàn thiện một phần tư album vì tác phẩm gắn liền một thời điểm đặc biệt trong sự nghiệp, do đó cô liên tục bị trì hoãn khi cố gắng thực hiện. Dù vậy, ca sĩ khẳng định đã hoàn thành Taylor Swift. "Vào ngày cả hai được lên sóng lần nữa, chúng không còn là nhạc phẩm xuất phát từ nỗi buồn hay sự khát khao những gì tôi ước có thể có. Bây giờ, chúng chỉ là một cách để ăn mừng tất cả", cô viết.

MV Look What You Made Me Do MV "Look At You Make Me Do" - single đầu tiên trong album Reputation. Video: YouTube

Truyền thông quốc tế nhận định việc Taylor Swift theo đuổi bản quyền dấy lên tranh luận về quyền sở hữu tác phẩm và quyền nghệ sĩ trong ngành âm nhạc. Cũng trong thư, cô nhắc vấn đề đó, cho biết "phấn khởi" khi thấy câu chuyện của mình khơi dậy nhiều cuộc thảo luận trong giới nghệ sĩ và người hâm mộ. "Mỗi khi một nghệ sĩ mới nói với tôi rằng họ đã đàm phán để có bản gốc trong hợp đồng thu âm nhờ cuộc chiến này, tôi lại được nhắc nhở về tầm quan trọng của toàn bộ việc từng xảy ra", cô viết.

Hiện phía Taylor Swift và đối tác chưa tiết lộ số tiền cụ thể để mua lại tài sản trí tuệ. Trước đó, một trang báo đưa tin giọng ca Fortnight chi từ 600 triệu USD đến 1 tỷ USD cho thương vụ nhưng nguồn tin thân nghệ sĩ bác bỏ. Họ cho biết Taylor Swift đưa ra một con số "cực kỳ công bằng và hợp lý", gần với mức 300 triệu USD mà công ty được cho đã trả cho Scooter Braun.

Ngoài ra, họ nhấn mạnh nhà sản xuất không can dự vào cuộc mua bán, mọi công lao thuộc về Shamrock Capital và ê-kíp của Taylor Swift. Cùng ngày, anh chúc mừng Taylor Swift thực hiện cuộc giao dịch thành công. Anh nói với Variety: "Tôi cảm thấy hạnh phúc cho cô ấy".

Scooter Braun từng bị người hâm mộ Taylor Swift nói "hủy hoại sự nghiệp" của cô khi mua bản quyền nhạc. Ảnh: Bradford Rogne Photography

Cuộc chiến bản quyền bắt đầu khi Scooter Braun mua lại hãng đĩa Big Machine Label Group (công ty quản lý Swift từ năm 2006 đến năm 2018) với giá 300 triệu USD năm 2019, giành quyền mua bán và phát hành sáu album đầu tiên của Taylor Swift.

Thương vụ khiến ca sĩ mất cơ hội mua lại quyền sở hữu các sáng tác của mình bởi hai người từng xích mích. Trên trang cá nhân, cô đăng tâm thư và gọi vấn đề này là "kịch bản tồi tệ nhất", thông báo giành lại quyền sở hữu bài hát bằng cách tái thu âm sáu album.

"Tôi muốn làm chủ nhạc của mình và tin rằng bất kỳ nghệ sĩ nào có mong muốn như tôi đều làm được điều đó", Swift nói với khán giả trong chuyến lưu diễn The Eras Tour chặng Minneapolis năm 2023. Thời điểm đó, cô vừa ra mắt Speak Now (Taylor's Version).

Tháng 6/2024, phim tài liệu về mối thù của cả hai - Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood - công chiếu toàn cầu trên nền tảng Max. Trong các tập phim dài hai tiếng, người xem theo dõi toàn diện mối quan hệ của họ, khám phá sự phức tạp của quyền sở hữu âm nhạc. Phim cũng đi sâu vào các khía cạnh đối lập của việc tranh chấp. Dự án có sự tham gia của các chuyên gia pháp lý, nhà báo cùng những người thân thiết với Taylor Swift và Scooter Braun.

Trailer phim tài liệu "Taylor Swift vs. Scooter Braun: Bad Blood" Trailer phim tài liệu "Taylor Swift vs. Scooter Braun: Bad Blood". Video: YouTube Max

Taylor Swift, 36 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Ngoài giọng hát hay, ca sĩ có khả năng sáng tác, tạo ra nhiều hit trong sự nghiệp. Trong gần 20 năm làm nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn nhưThe Eras Tour. Doanh thu của tour diễn đạt hơn 2 tỷ USD, giúp cô bước vào hàng ngũ tỷ phú với khối tài sản 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

