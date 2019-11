Những sai lầm phổ biến về ung thư vú

Theo Giáo sư Nguyễn Bá Đức, Nguyên Giám đốc Bệnh viện K Trung ương, Phó Chủ tịch Hội ung thư Việt Nam, chuyên gia về bệnh học ung thư cho biết, phần lớn các ca bệnh ung thư vú không được phát hiện sớm do chị em đang có những quan niệm sai lầm về căn bệnh này.

Nhiều nhận định sai lầm về ung thư vú. (Ảnh minh họa)

Ung thư vú xảy ra phần lớn do di truyền

Đây là quan niệm không chính xác. Theo Giáo sư Nguyễn Bá Đức, trên thực tế có khoảng 5-10% các trường hợp bệnh ung thư vú là do lỗi gen BRCA1 và BRCA2, nhưng cũng có những trường hợp có thể mắc bệnh mà không hề do đột biến gen. Hay nói chính xác hơn, nguy cơ mắc ung thư vú có thể do cả lối sống và di truyền.

Phụ nữ ngực nhỏ thì ít bị ung thư vú

Ung thư vú phát triển tại các tế bào tại ống dẫn hoặc tiểu thùy. Trên ngực người phụ nữ, những tế bào này có tính chất và số lượng giống nhau bất kể kích thước ngực to hay nhỏ. Cùng với đó, kích thước ngực được quyết định bởi lượng chất béo và mô xơ nên rất ít tác động tới nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.

Chỉ khi xuất hiện khối u mới mắc ung thư vú

Theo thống kê có đến 10% người bị chẩn đoán ung thư vú nhưng không xuất hiện khối u, người bệnh có cảm giác đau ngực và không thấy có dấu hiệu bất thường như các u ở ngực của họ. Vì vậy, chỉ khi có xuất hiện khối u mới mắc bệnh ung thư vú là không chính xác.

Ung thư vú chỉ xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi

Hiện nay chưa có nghiên cứu nào khẳng định tuổi tác quyết định thời điểm mắc bệnh ung thư vú, tỉ lệ phụ nữ mắc bệnh ung thư vú dưới 35-40 tuổi ngày càng tăng do lối sống không lành mạnh hoặc sự chủ quan không khám tầm soát của người bệnh.

Không biết tự khám vú để phát hiện bệnh

Hiện tại chưa có phương pháp nào điều trị ung thư vú một cách hiệu quả như mong đợi, cho nên việc phát hiện sớm hay phòng bệnh là cần thiết. Muốn vậy, mỗi chị em chúng ta cần xây dựng cho mình một chương trình kế hoạch tự khám và đi kiểm tra thường xuyên vú

Nếu bị ung thư vú sẽ có dấu hiệu đau

Suy nghĩ bị ung thư vú sẽ có dấu hiệu đau là hoàn toàn sai lầm khi 100% trường hợp ung thư vú ở giai đoạn sớm không hề có triệu chứng đau. Dấu hiệu đau thường xuất hiện khi ung thư đã bước vào giai đoạn muộn khi khối u bắt đầu xâm lấn, di căn gây tình trạng lở loét.

Nam giới không bị ung thư vú

Nam giới bị ung thư vú là trường hợp ít xảy ra nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không bị, nên đi khám định kì sức khỏe để đảm bảo chắc chắn mình không mắc bệnh.

Không ít nam giới cũng mắc ung thư vú. (Ảnh minh họa)

Có thể chữa khỏi ung thư vú nhờ đắp thuốc nam, thuốc lá...

Hiện nay chưa có nghiên cứu nào cho rằng ung thư vú có thể chữa khỏi bằng thuốc nam. Tình trạng tự ý đắp thuốc lên ngực để điều trị có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như lở loét, nhiễm trùng... Khi quay lại điều trị bằng tây y thì mất đi giai đoạn vàng trong điều trị và khó khăn hơn.

Từ chối phẫu thuật, hóa xạ trị

Nhiều bệnh nhân ung thư vú sợ đụng dao kéo, sợ hóa trị, xạ trị hóa chất mà từ chối điều trị. Đây là điều hết sức sai lầm vì khi được chỉ định phẫu thuật hay hóa, xạ trị, tức là cơ hội cứu vãn bệnh còn rất lớn, hạn chế được sự phát triển của khối u vú, kéo dài thời gian sống và thậm chí có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh khi điều trị ở giai đoạn sớm. Bởi vậy, bệnh nhân cần tuân thủ, nghe theo các chỉ định điều trị của bác sĩ đưa ra để có kết quả tốt nhất.

Nha Trang