Người phụ nữ ung thư chạy bộ để tránh trầm cảm

Carol Chaoui ung thư vú vào năm 2009 và ung thư tuyến giáp năm 2014.

Chaoui lần đầu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm 2009. Trong khi phẫu thuật cắt bỏ khối u và hóa trị, các bác sĩ khuyến khích cô luyện tập thể thao nhẹ nhàng để giữ sức khỏe tốt. Ra viện, Carol Chaoui quyết định đi chạy vì đây bộ môn thể thao cô đã tập luyện từ năm 13 tuổi.

Ngoài việc luyện tập mỗi ngày, cô thường tìm một cuộc đua để tham gia trước mỗi lần hóa trị. Chạy bộ như một liều thuốc giúp Carol Chaoui khỏe khắn. Chồng và con cô cũng cảm thấy đỡ lo lắng và hy vọng Carol Chaoui nhanh chóng bình phục.

Nhưng mọi việc tệ hơn vào năm 2014, Carol Chaoui biết mình bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 4. Cô đã tiếp tục phẫu thuật và điều trị bằng iốt phóng xạ. Sau đó một năm, bệnh ung thư vú quay trở lại và lan đến hộp sọ, cột sống, hông và hạch bạch huyết.

Trong hai năm tiếp theo, dù bác sĩ tiên lượng sức khỏe yếu, Chaoui vẫn nỗ lực điều trị. Cô cũng chạy nhiều nhất có thể, bỏ qua những cơn đau, những lần bị chuột rút. Carol Chaoui thành lập một quỹ từ thiện nhỏ và điều hành giải chạy Boston Marathon để duy trì quỹ. Giải chạy bắt đầu bằng cuộc đua nhân dịp Lễ Tạ ơn năm 2015 tại Wellesley, Massachusetts. Sau một năm, quỹ đã huy động được 600.000 USD. Người phụ nữ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo hy vọng sẽ đóng góp quỹ cho nghiên cứu ung thư di căn và giúp đỡ các bệnh nhân khác.

Khi điều trị ung thư, Carol Chaoui vẫn tập chạy và coi đó như liều thuốc chống trầm cảm hiệu quả.

Tuy nhiên, vào năm 2018, bệnh ung thư của Carol Chaoui bắt đầu nặng hơn và các liệu pháp điều trị đã không còn hiệu quả. Trong quá trình tập luyện cho giải chạy NYC Marathon năm 2018, cô vấp ngã trên vỉa hè, gãy xương mặt nên không thể tham dự giải. Qua thăm khám, các bác sĩ đã tìm thấy 40 tổn thương trong não do ung thư. Carol Chaoui bước vào quá trình xạ trị toàn bộ não và thực hiện một số loại hóa trị khác nên phải nghỉ chạy nhiều tháng.

Đầu năm 2019, Carol Chaoui thấy sức khỏe dần ổn định và có thể chạy trở lại để rèn luyện sức bền. Sự kiên trì luyện tập và điều trị giúp cô khỏe mạnh hơn, các khối u nhỏ dần. Tháng 10/2019, cô tham gia giải chạy BAA Half Marathon dành cho Phụ nữ và hạ quyết tâm phải tham gia bằng được cuộc đua NYC Marathon đã bỏ lỡ.

Trước cuộc đua vài ngày, Carol Chaoui vẫn phải tới Viện Ung thư Dana-Farber ở Boston để tiêm thuốc định kỳ. Nhắm mắt chịu đau, ngay hôm sau cô đến New York để chuẩn bị cho hành trình phía trước. Trong bộ đồ Wonder Woman quen thuộc để chạy bộ, người phụ nữ can đảm bắt đầu những bước chạy đầu tiên rất chậm, có lúc gần như kiệt sức giữa đường. Để chạy về đích, Carol Chaoui phải đi bộ, vừa đi vừa vấp ngã suốt chặng đường 19 dặm cuối cùng trong khi các bạn chạy nhanh chóng vượt lên phía trước.

Khi về đích, Carol Chaoui nói, chạy bộ là thuốc chống trầm cảm tốt nhất trong suốt 10 năm đối mặt với ung thư. "Khi tôi trải qua các phương pháp điều trị khó khăn, chỉ cần có thể tiếp tục chạy, tôi có thể vượt qua bất cứ điều gì sẽ xảy ra theo cách của mình", cô nói.

Nha Trang (Theo Runnerworld)