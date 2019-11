diễn biến tâm lý của bệnh nhân ung thư

Giáo sư Nguyễn Bá Đức, Nguyên giám đốc Bệnh viện K trung ương, Phó chủ tịch Hội phòng chống ung thư Việt Nam chia sẻ, diễn biến tâm lý của mỗi bệnh nhân rất phức tạp. Tuy nhiên, có thể chia làm các giai đoạn chính như sau.

Giai đoạn sợ hãi và nghi ngờ

Sau khi nghe biết mình bị ung thư, bệnh nhân thường bất ngờ, có người còn rơi vào tình trạng trầm cảm, u uất, cáu gắt với tất cả mọi người. Sau đó vài ngày họ chuyển sang trạng thái nghi ngờ không biết bác sĩ hay bệnh viện có chẩn đoán đúng hay không và hy vọng là bác sĩ chẩn đoán sai.

Người bệnh cố cho rằng mình không phải bị ung thư và tìm đến cơ sở y tế để làm thêm các xét nghiệm và hy vọng vào khả năng không bị ung thư. Ở giai đoạn này việc tư vấn về tâm lý hết sức khó khăn nên người bệnh cần được sự quan tâm, động viên của người thân.

Giai đoạn hi vọng

Tinh thần bệnh nhân bớt dần căng thẳng, tin vào lời bác sĩ và nhân viên y tế, hi vọng vào phẫu thuật và các phương pháp điều trị khác sẽ làm cho mình khỏi bệnh. Đây là giai đoạn tốt nhất để các thầy thuốc can thiệp vào điều trị và trấn an tâm lý cho bệnh nhân.

Chăm sóc bệnh nhân ung thư cần có kĩ năng giúp bệnh nhân tin tưởng.

Giai đoạn chấp nhận

Sau khi can thiệp phẫu thuật hoặc sử dụng các phương pháp điều trị khác bệnh nhân chuyển sang giai đoạn chấp nhận về căn bệnh của mình, tiếp tục theo dõi và sử dụng các phương pháp điều trị tiếp theo với hi vọng đến đâu cũng được, coi ung thư là thử thách của cuộc sống. Họ không còn nghĩ nhiều đến cái chết và không còn mặc cảm về bệnh tật nữa.

Ở giai đoạn này, những lời động viên từ bác sĩ và gia đình sẽ giúp bệnh nhân được an ủi và có niềm tin để vượt qua được những đau đớn, khổ hạnh của bệnh tật.

Giai đoạn chờ đợi

Đây là tâm lý của bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối, nhất là khi họ bị bệnh viện trả về. Lúc này, họ sẽ nghĩ nhiều hơn về cái chết và hy vọng vào một cuộc sống tương lai ở thế giới khác. Một số người còn khả năng tỉnh táo sẽ yêu cầu được trực tiếp giải quyết một số công việc, các mối quan hệ còn dang dở. Điều này là việc cần ủng hộ, mọi sự cấm đoán lúc này không còn ý nghĩa gì nữa.

Những suy nghĩ nhận ra cuộc sống vốn dĩ là vô thường, sẽ không còn những đau đớn, thống khổ do bệnh tật khi được giải thoát đến thế giới bên kia sẽ giúp họ trải qua những ngày cuối đời được an nhiên hơn.

