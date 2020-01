Cô bé mắc bệnh bạch cầu ngay khi ra đời

Erjona, mẹ của Melissa Belba, đã phát hiện dấu hiệu sức khỏe bất thường ngay từ khi con sinh ra - 28/1/2015. Cô đã trải qua 9 tháng thai kỳ hoàn toàn khỏe mạnh nhưng Melissa Belba lại ra đời với những vết bầm tím khắp cơ thể và sốt 40 độ. Các xét nghiệm cho thấy số lượng bạch cầu của Melissa cao hơn bình thường rất nhiều và cô bé được chuyển tới bệnh viện Wolfson Children để kiểm tra kỹ hơn. Một tuần sau, Melissa được chẩn đoán mắc bạch cầu cấp dòng tủy (AML), căn bệnh ác tính do clone của tế bào tạo máu gốc, tức tế bào non hoặc tế bào tương đương với tế bào non chiếm từ 20% tế bào có nhân trong máu ngoại biên hoặc trong tủy xương trở lên. Bé phải nhập viện lập tức để bắt đầu hóa trị ngay trong ngày nhận được kết quả.

Melissa mắc bệnh bạch cầu từ khi mới ra đời. Ảnh: Ejona Belba

Mẹ của Melissa rất sốc trước thông tin này vì cô nghĩ ung thư sẽ không thể xảy ra ở một đứa trẻ sơ sinh. Những ngày đầu tiên nhận điều trị là khoảng thời gian khó khăn nhất. Các bác sĩ chưa từng thấy trường hợp nào giống như Melissa, cô bé bị nặng đến mức họ không chắc chắn về liều lượng thuốc mà cơ thể bé có thể chịu đựng.

Sau nhiều đợt hóa trị, bệnh tình của Melissa dần thuyên giảm nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị để ngăn ngừa ung thư tái phát. Cô bé đã hoàn toàn khỏi bệnh và được trở về nhà lần đầu tiên sau 6 tháng trị khắc nghiệt.

Tuy nhiên, 2 tháng sau xuất viện, Melissa lại có những triệu chứng bất thường như nôn nao, không ăn, không ngủ trong thời gian dài. Lo lắng căn bệnh quái ác quay trở lại lần nữa, Erjona đã đưa con trở lại bệnh viện. Cô nhận được "tin tức tồi tệ thứ hai trong cuộc đời" - Melissa mặc bệnh cơ tim do quá trình thực hiện hóa trị. Từ đó, cô bé thường xuyên phải sử dụng thuốc điều trị, trợ tim và cố gắng tăng cân.

Melissa (váy trắng) luôn vui vẻ, lạc quan dù phải chiến đấu với bệnh tật nhiều năm. Ảnh: Ejona Belba

Những điều tồi tệ tiếp tục tới khi Melissa bắt đầu bị nhiễm trùng tai, ho, sốt và nôn mửa. Các xét nghiệm cho thấy thuốc không còn hiệu quả. Cô bé cần nhập viện để chờ thay tim mới. Erjona kể lại: "Mọi thứ rất đáng sợ, tôi đã thực sự tuyệt vọng vì Melissa chưa từng có một ngày sống như một đứa trẻ bình thường".

Gia đình Belba được thông báo phải chờ một năm để tìm được tim hiến tặng cho bé nhưng chỉ sau hai tháng, họ đã nhận được tin tức tốt nhất trong cuộc đời mình, bệnh viện đã tìm được người hiến và trái tim hoàn toàn phù hợp với Melissa. Vì vậy, cô bé đã thực hiện cấy ghép tim vào đầu năm 2019.

Hiện Melissa đã có thể chạy nhảy, ăn uống vui vẻ như những đứa trẻ 4 tuổi bình thường khác, lạc quan và trân trọng những gì cuộc sống đã ban tặng. Erjona cũng khẳng định: "Melissa là một cô bé hạnh phúc dù đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ".

Nhật Lệ (Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ)