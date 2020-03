Ca sĩ Mỹ cùng vợ chiến đấu với ung thư

Jeremy Camp sinh năm 1978 sống tại Thành phố Lafayette, bang Indiana, Mỹ. Năm 2000, anh vào Đại học và bắt đầu bước chân trên con đường âm nhạc. Trong một buổi biểu diễn tại trường, nam ca sĩ trẻ gặp gỡ cô bạn gái Melissa Lynn Henning. Ấn tượng tốt với nhau từ cái nhìn đầu tiên, họ tìm hiểu và thấy có nhiều điểm chung. Jeremy Camp yêu cô gái ngọt ngào, hay cười còn Melissa bị hấp dẫn bởi chàng trai có đôi mắt xanh sâu thẳm, luôn mang theo cây đàn ghi ta. Tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ giúp Jeremy Camp có thêm cảm hứng sáng tác. Trong một năm ở bên Melissa, anh đã viết nhiều tác phẩm ngọt ngào.

Nhưng khởi đầu tốt đẹp không có nghĩa là cuộc sống của cả hai sẽ dễ dàng. Melissa Lynn Henning được chẩn đoán ung thư buồng trứng và rất có thể sẽ không qua khỏi. Jeremy Camp chứng kiến bạn gái hoảng loạn, mất niềm tin vào tương lai.

Không thể bỏ rơi người mình yêu thương nhất, nam ca sĩ quyết định làm đám cưới khi anh mới 23 tuổi, bạn gái 21 tuổi. Biết quyết định của con trai, cha của Jeremy Camp nói: "Con đã chọn bước vào lửa cùng cô ấy. Đó chính là tình yêu".

Jeremy Camp làm đám cưới cùng Melissa Lynn Henning kết hôn năm 2000.

Sau đám cưới, cả hai đã cùng nhau trải qua những giây phút khó khăn nhưng đầy tình thương và hy vọng. Trong thời gian cùng vợ đối mặt với bệnh hiểm nghèo, Jeremy luôn nói: "Anh tin, em sẽ được chữa khỏi. Đừng bao giờ nói em không thể khỏi bệnh". Anh cũng viết ca khúc "I Still Believe" (Vì anh vẫn tin) để ghi lại những suy nghĩ lạc quan của hai vợ chồng.

Nhạc sĩ trẻ viết: "Anh vẫn tin vào lòng chung thủy của em. Anh vẫn tin vào sự chân thật của em. Anh vẫn tin vào lời tử tế em nói. Ngay cả khi anh không nhìn thấy, anh vẫn tin". Qua lời hát Jeremy gửi gắm tình yêu với Melissa và sẵn sàng đồng hành cùng cô bất chấp tương lai không được như họ mong muốn.

Jeremy tiếp tục sáng tác sau khi người vợ ra đi vì ung thư buồng trứng.

Chỉ bốn tháng sau ngày cưới, Jeremy đã mất đi Melissa. Anh tưởng như không thể tiếp tục cuộc sống khi chỉ có một mình. Jeremy đã từng nói với một người bạn: "Tôi không thể về nhà nữa. Cô ấy là nhà của tôi". Nhưng Melissa đã để lại cho anh một di sản đó là lòng lạc quan và tình yêu âm nhạc để đứng dậy.

Jeremy tiếp tục sáng tác, truyền cảm hứng và đưa người yêu âm nhạc của anh đến với niềm tin vào cuộc sống. Anh tin rằng, người vợ yêu thương sẽ luôn ở trên trời dõi theo mình. Jeremy đã hát những câu: "Mình không mong chờ khổ sở, mình không mong chờ đớn đau nhưng nếu có hồng ân nơi thung lũng thì anh vẫn chờ ở hồng ân... Dù em đã ra đi và mình anh rạn vỡ, anh vẫn ở đây chờ em".

Cuốn hồi ký "I Still Believe" (Vì anh vẫn tin) xuất bản năm 2011, được chuyển thể thành bộ phim cùng tên năm 2020.

Năm 2003, Jeremy lại tìm thấy tình yêu. Anh kết hôn với người vợ hiện tại của mình, nghệ sĩ thu âm Adrienne Camp và chào đón ba đứa con ra đời.

Năm 2011, Camp đã phát hành cuốn sách đầu tiên cùng tên với ca khúc "I Still Believe" (Vì anh vẫn tin). Cuốn sách nói về thời thơ ấu, sự ra đi của người vợ đầu tiên, tình yêu cuộc sống và đức tin anh có được khi đối mặt ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Cuốn hồi ký này đã truyền cảm hứng cho người hâm mộ Jeremy Camp ở khắp mọi nơi, và là một liều thuốc tinh thần khích lệ cho bất cứ ai đã từng trải qua mất mát. "Tôi quý trọng những khoảnh khắc dành cho gia đình. Chúng thật giản dị nhưng đặc biệt. Nếu đã từng mất đi người thân yêu nhất, bạn sẽ hiểu mọi khoảnh khắc còn được ở bên nhau thật quý giá. Đây đúng là một món quà từ Chúa", Jeremy chia sẻ.

Đầu năm 2020, câu chuyện của nam ca sĩ Jeremy Camp được dựng thành bộ phim cùng tên cuốn hồi ký do anh viết. Bộ phim lấy âm nhạc làm lời kể để lên tâm trạng nhân vật. Theo từng thước phim, khán giả được lắng nghe những bài hát đã làm nên tên tuổi của ca sĩ, , nhạc sĩ từng được đề cử một giải Grammy và ba giải thưởng AMA như: I Still Believe, Walk by Faith, Find Me In The River...

Nha Trang (Theo Godupdates.com, Usatoday.com)