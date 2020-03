Bệnh nhân ung thư nhí trình diễn thời trang

Quinn được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu vào tháng 8/2017. Hơn hai năm chiến đấu với ung thư là quãng thời gian khó khăn của cả cô bé và gia đình. Bố của Quinn, Dennis Tranchina, chia sẻ: "Tôi không thể tin được bé dũng cảm đến vậy. Hóa trị không chỉ ảnh hưởng tới Quinn mà cả Reilly, chị của Quinn, mới 8 tuổi nhưng nó hiểu chuyện gì đang xảy ra".

Quinn Tranchina (váy hồng, hàng đầu bên tay phải) cùng chị gái Reilly (váy đen) và các bạn diễn trong show diễn.

Dù đã khỏi bệnh vào cuối tháng 12/2019 nhưng Quinn vẫn là một phần của tổ chức từ thiện cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo Make a wish. Khi được tổ chức liên hệ, đề xuất Quinn và Reilly tham gia show diễn của Kleinfeld Bridal tại New York nhằm gây quỹ hỗ trợ thực hiện ước mơ cho nhiều trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn khác, cô bé đã rất run và hồi hộp. Tuy nhiên, xuất hiện tại show diễn, Quinn cùng Reilly rất tự tin, vui vẻ tận hưởng cảm giác chạm tới ước mơ.

Bố mẹ Quinn nói: "Thật tuyệt khi sau nhiều năm chiến đấu với ung thư, con bé đã khỏe mạnh hơn và được mặc những bộ váy đẹp thay vì quần áo bệnh viện".

Quinn và Reilly trước khi bước lên sàn runway.

Show diễn ‘Runway to wishes’ là sự kiện thường niên của Make a wish và Kleinfeld Bridal, thương hiệu váy cưới nổi tiếng với chuỗi chương trình Say yes to the dress trên kênh truyền hình TLC. Sự kiện bao gồm buổi đấu giá để gây quỹ từ thiện và màn trình diễn thiết kế váy cưới mới của Kleinfeld với sự góp mặt của những thành viên nhí nhà Make a wish cũng như người mẫu chuyên nghiệp.

Sự kiện thu được số tiền kỷ lục - 130.000 USD (hơn 3 tỷ đồng) nhưng giá trị lớn nhất của hoạt động này là tạo nên ký ức tốt đẹp cho Quinn và những đứa trẻ đồng cảnh khác.

Nhà thiết kế Randy Fenoli vui đùa, động viên các người mẫu nhí trước khi trình diễn.

Nhà thiết kế Randy Fenoli, người tổ chức chương trình, cho biết ông muốn trở thành một phần của sự kiện này bởi qua mỗi khoảnh khắc những đứa trẻ như khỏe mạnh hơn và bố mẹ chúng cũng được thả lỏng tâm trí sau một quãng thời gian dài mệt mỏi. "Đằng sau mỗi sự kiện quyên góp và giúp trẻ em thực hiện ước mơ, điều tôi mong chờ nhất là nụ cười tươi sáng của những đứa trẻ", ông chia sẻ thêm.

Tháng 10/2018, Quinn cũng được Make a wish - hoàn thành mong ước tới công viên Walt Disney World và gặp Belle, nhân vật trong phim Người đẹp và quái vật. Hơn cả những trải nghiệm tuyệt vời của gia đình Tranchina tại công viên nổi tiếng này, chuyến đi giúp Quinn được sống như một đứa trẻ một lần nữa, không phải gồng mình chiến đấu với ung thư.

Nhật Lệ (Theo Good Morning America)