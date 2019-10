Bệnh nhân ung thư đại tràng mở lớp học miễn phí cho trẻ

Trong căn nhà gỗ nằm bên con đường đất đỏ, thầy giáo sinh năm 1992 gẩy đàn đệm theo lời hát "You are my sunshine". Phía dưới, bọn trẻ da đem nhẻm, mắt tròn xoe i ơi hát theo câu được câu mất. Đứa nào cũng hào hứng với giờ học Tiếng Anh miễn phí mà không biết người thầy gầy gò, đầu trọc đang say mê với lời ca về ánh mặt trời rực rỡ đã qua hơn hai năm sống chung với ung thư và những đợt hoá trị.

[Nguyễn Công Nội (áo xanh) đã từ bỏ sự nghiệp ở thành phố để về quê sống khi phát hiện mình mắc bệnh ung thư.

Khi mình suy sụp nên trở về nhà

Cuối năm 2016, khi đang tận hưởng những ngày tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất, Nguyễn Công Nội nghi mình bị bệnh nặng vì những cơn đau bụng liên miên. Một buổi chiều khi chơi cầu lông về, cơn đau quật ngã cậu. Vào bệnh viện kiểm tra, Nội biết mình mắc bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối. "Những con chữ nhảy múa trên bệnh án, trước mắt tôi chỉ còn một mảng màu trắng xoá. Bác sĩ bảo phẫu thuật - ừ thì phẫu thuật. Xong rồi hoá trị tiếp, tôi cũng làm theo".

Sau một tháng, từ chàng trai 24 tuổi khoẻ mạnh, Nội ốm liệt giường, đầu trọc lốc và nước da xanh tái. Bạn bè đến thăm không nhận ra chàng trai đang cầm trong tay tấm bằng cử nhân Học viện Ngân Hàng ôm giấc mơ phát triển công ty riêng mà họ từng quen biết.

Mùa xuân năm 2017, Nội ăn Tết ở bệnh viện và vô vọng vào tương lai. "Bạn gái, bố mẹ cũng bán trú ở viện khiến tôi thấy mình thành gánh nặng cho mọi người. Tôi quyết định bán công ty riêng đang làm ăn tốt để dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để tập trung cho điều trị. Chỉ còn 1% hi vọng mình vẫn phải cố vì gia đình".

Những ngày trong viện dài như cả năm, Nội sợ những bức tường trắng, mùi thuốc khử trùng nên quyết định sẽ trở về quê sống. "Khi nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa, ai cũng muốn trở về quê hương, sống bên gia đình. Tôi nhớ những người họ hàng, muốn được ăn bữa cơm với mẹ và trồng một cây hoa trong vườn nhà".

Được sự ủng hộ của bác sĩ trực tiếp điều trị, Nội sắp xếp quần áo, thuốc thang lên đường về Krong Buk, Đăk Lăk. Những con đường đất đỏ, những vườn hồ tiêu, cà phê và nắng gió cao nguyên khiến chàng trai đang mang bệnh nặng thấy phấn chấn lên.

Nguyễn Công Nội sinh năm 1992, bị bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối từ năm 2016.

Lớp học vui vẻ, thư viện miễn phí

Những ngày đầu ở nhà, Nội chị quanh quẩn làm vườn, đi chơi trên nương rẫy, đọc sách và đàn hát. Một ngày mưa tháng 5, cậu như được ai đó tặng "vé về tuổi thơ" khi nhìn thấy các em nhỏ ôm cặp sách chạy từ trường học đến nhà. "Các em nhỏ quần áo lấm lem bùn đất vì trượt ngã trong mưa, ánh mắt ngơ ngác và mái đầu ướt sũng khiến tôi thương thắt lòng. Tôi muốn làm gì đó cho các em bé hàng xóm".

Nghĩ là làm, Nội mở một lớp học thêm ngoài giờ học chính cho trẻ con trong xóm. Ban đầu thầy giáo 9X chỉ có 6, 7 học sinh, mấy tháng sau bọn trẻ rủ nhau đến ngày càng đông, lớp học lên đạt sĩ số 60 em. Thầy giáo làng dạy các em tiếng Anh giao tiếp, làm toán, kỹ năng sống. Nhưng giờ học mà bọn trẻ thích nhất là âm nhạc và trồng cây.

"Tôi luôn bắt đầu buổi học bằng một bài hát hoặc trò chơi vui như Rung chuông vàng. Vui nhất là dịp Trung thu, Giáng sinh hoặc Tết... tôi tổ chức cho các em chơi rước đèn, làm món ăn truyền thống". Học phí Nội thu được là khung ảnh do học sinh tự làm, ngô khoai vườn nhà các em trồng hoặc vài trăm ngàn phụ huynh gây quỹ cho lớp.

Trích một khoản nhỏ trong số vốn bán công ty, Nội xây một lớp học từ nhà gỗ cũ và mua giá sách làm thư viện cho lũ trẻ. Với hơn 1000 cuốn sách thiếu nhi mua và xin được, Nội đã mang tới cả thế giới cho lũ trẻ Krong Buk xưa nay vốn chỉ biết đến cỏ cây, núi rừng.

Thầy giáo 9X cùng các em nhỏ tham gia một giờ học thực hành ngoài trời.

Giấc mơ cầu vồng

Nguyễn Công Nội lớn lên trong trang trại của ba mẹ và được bao quanh bởi cà phê, hồ tiêu suốt tuổi thơ. Cậu thấu hiểu nỗi cực nhọc của người nông dân đủ nhiều để mơ ước được thoát li, thành đạt ở thành phố lớn. Biến cố sức khoẻ khiến Nội rẽ theo hướng chưa từng dự định: trở thành thầy giáo.

"Nghĩ về con đường chệch hướng đã đi, tôi thấy được sống hồn nhiên trở lại. Về dạy các em nhỏ học, tôi thấy lâu nay mình sống nhanh quá, quên mất những niềm vui bình dị. Tôi học cách ăn thực dưỡng với gạo lức, muối mè để duy trì sức khoẻ. Bệnh hiểm nghèo đã cho tôi bản lĩnh để đối diện với đau đớn, với cái chết và có cái nhìn lạc quan vào tương lai".

Nội bây giờ đã khác hai năm trước, không vạch ra nhiều dự định lâu dài. Cậu chỉ ước mình có thêm ba năm để xây lớp học của mình thành một ngôi trường nhỏ đặt tên là Cầu Vồng, có chia lớp học theo độ tuổi. Thầy giáo làng cũng muốn có thêm thư viện rộng hơn, nhiều sách hay hơn cho lũ trẻ. Trường và thư viện sẽ trồng rất nhiều hoa hướng dương.

Dù giấc mơ chưa biết khi nào sẽ thành hiện thực nhưng Tết này, chắc chắn Nội sẽ cùng các em gói bánh chưng, đọc câu chuyện của Lang Liêu và làm cây nêu chào năm mới.

Nha Trang