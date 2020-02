Bệnh nhân ung thư chinh phục Bắc Cực

Chris Harrop sống cùng gia đình ở thị trấn Sale, Greater Manchester nước Anh. Ngoài chức danh giám đốc phát triển của một công ty làm vườn, anh còn là thành viên quản lý Quỹ Sáng kiến giao dịch đạo đức và chủ tịch của UN Global Compact ở Anh.

Ngoài thời gian làm việc, Chris Harrop rất thích leo núi và thường xuyên tập leo núi vào cuối tuần. Anh cũng dành thời gian hoàn thành khóa học sinh tồn Ray Mears ở Bắc cực của Thụy Điển và một khóa học trượt tuyết Bắc Âu ở Na Uy. Anh luôn hướng đến mục tiêu sẽ chinh phục những đỉnh núi tuyết tại Bắc Cực.

Chris Harrop đến Bắc Cực vào tháng 4/2017.

Cuối năm 2014, Chris Harrop bắt đầu thấy những vết bầm tím to nhỏ khác nhau ở cẳng tay. Anh chủ quan cho rằng đó là va chạm vô ý trong lúc leo núi hoặc đi tàu điện. Vài tuần sau, Chris Harrop thấy sút cân, mệt mỏi và những vết bầm tím không mất đi. Nghe lời khuyên của vợ, anh đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Vài ngày sau, khi đang ngồi đợi tàu, Chris Harrop nhận được điện thoại thông báo cần quay lại bệnh viện để gặp bác sĩ chuyên khoa huyết học. "Đó là khởi đầu để tôi biết mình bị ung thư máu. Sau khi biết mình mắc bệnh, tôi lập tức quay về nhà để thông báo với vợ và hai cô con gái", Harrop nhớ lại.

Ba tuần sau cuộc gọi của bác sĩ, Harrop được chẩn đoán chính thức bị bệnh bạch cầu dòng tủy mãn tính (CML), một loại ung thư máu hiếm gặp khiến tủy xương tạo ra các tế bào bạch cầu bất thường. Theo thống kê 30% nam giới và 25% phụ nữ tử vong trong vòng 5 năm mắc bệnh này.

Harrop được kiểm tra và điều trị tại bệnh viện nhưng không may mắn, anh bị phản ứng phụ với các loại thuốc. Người đàn ông khỏe mạnh trước đó thường xuyên đau đớn và mệt mỏi: "Ngoài đau đớn thể chất, tinh thần cũng gặp thử thách thực sự. Trước đây, tôi rất năng động, kinh doanh và làm công tác xã hội nhưng từ khi bị bệnh, tôi phải nghỉ làm 3 tháng".

Harrop đến Bắc Cực với thuốc hóa trị kẹp ở nách.

Không thể để mình tuyệt vọng, Harrop đứng dậy làm việc. Anh cho rằng: "Khi càng làm ít, sự mệt mỏi và đau xương tấn công càng nhiều. Tôi bắt đầu làm việc trở lại và nghĩ đến sở thích leo núi. Tôi khó chấp nhận sự thật sẽ không thể trượt tuyết đến Bắc Cực". Chuyến đi Harrop đăng ký trước đó đã bỏ lỡ.

Mong được đến Bắc Cực, Harrop tìm hiểu những cung đường đi đảm bảo an toàn hơn và rèn luyện sức khỏe để hồi phục dần. Vợ của anh kể: "Tôi học được ở chồng tính nhẫn nại và can đảm. Harrop cứng đầu hơn tôi nghĩ. Anh ấy tập luyện thường xuyên, khi cơn đau xương ập đến, tôi nhắc anh ấy ngừng luyện tập và ngồi nghỉ ngơi nhưng Harrop vẫn tiếp tục tập. Sự hồi phục của chồng tôi chứng minh đôi khi nghỉ ngơi không phải là liều thuốc tốt nhất".

Để đạt được ước mơ, Harrop tìm cách đi đến Bắc Cực bằng trực thăng từ Nga tới một căn cứ phục vụ du lịch. Bác sĩ cho phép Harrop tham gia chuyến đi nhưng phải giữ thuốc hóa trị ở nách để chúng không bị đóng băng trong cái lạnh âm 39 độ C.

Ngày 10/4/2017, Harrop bắt đầu cuộc hành trình kéo dài ba ngày để chinh phục những đỉnh núi tuyết. Anh cũng kêu gọi quyên góp cho tổ chức từ thiện Leukemia Care trước chuyến đi. Vượt qua thời tiết khắc nghiệt, những hạn chế về thể lực và thuốc hóa trị kẹp ở nách, Harrop đã hoàn thành mục tiêu trong 3 ngày.

Sau chuyến đi, Harrop được trao huân chương OBE và lọt vào danh sách vinh danh năm 2019

Sau chuyến đi truyền cảm hứng, Harrop đã gây quỹ 7.500 bảng cho tổ chức từ thiện. Đạt được con số đó, Harrop nói: "Đây là khoảnh khắc đáng tự hào khi tôi đối mặt với nghịch cảnh lớn nhất trong đời". Anh cũng đạt huân chương OBE (Order of the British Empire) - Huân chương Hoàng gia Anh và được vinh danh trong danh sách Danh dự năm 2019 của vương quốc Anh. Harrop tới đến Cung điện Buckingham để nhận huy chương do Công tước xứ Cambridge trao tặng.

Sau chuyến đi, Harrop giữ lại lọ đựng một chút nước lấy từ Bắc Cực, một chai rượu gin nhỏ, huân chương OBE và chiếc áo khoác dày mà anh ấy mặc trong suốt hành trình. Anh nói: "Nó sẽ là kỷ niệm ghi dấu một con đường cho người bệnh ung thư máu nào can đảm. Tôi vẫn tiếp tục đi và vẫn còn rất nhiều việc để làm".

Nha Trang (Theo Telegraph)