9 thực phẩm góp phần phòng chống ung thư

Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Thị Vũ Thành - Chuyên gia y tế công cộng Quỹ toàn cầu cho biết, chế độ ăn uống khoa học giúp bạn có sức khoẻ tốt. Trong quá trình lựa chọn thực phẩm, bạn có thể lưu tâm một số thực phẩm sau để phòng chống ung thư.

Nghệ

Trong nghệ có hàm lượng Curcumin làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư đường tiêu hóa như: ung thư dạ dày , ung thư thực quản. Bên cạnh đó, các thành phần có trong nghệ còn ngăn ngừa được các loại ung thư khác nhau, cải thiện chức năng gan do làm giảm cholesterol có trong cơ thể, làm tăng cường sức đề kháng để chống lại các căn bệnh.

Nghệ có hàm lượng Curcumin là thực phẩm giúp phòng chống các bệnh ung thư đường tiêu hóa.

Các loại đậu

Các loại đậu chứa hàm lượng chất xơ cao, góp phần chống lại ung thư đại trực tràng và có khả năng làm giảm tới 40% nguy cơ mắc bệnh ung thư khác.

Dinh dưỡng trong các loại đậu còn có khả năng hỗ trợ cơ thể chống loại các loại tế bào ung thư đã và đang tiến triển. Theo The Epoch Times, một nghiên cứu trên chuột sử dụng thường xuyên đậu trắng và đậu đen có khả năng làm giảm đến 75% sự phát triển của tế bào ung thư. Bạn có thể sử dụng các loại đậu để nấu chè, chế biến canh hay chế biến thành bột để pha nước uống và rất nhiều món ăn khác từ đậu.

Các loại rau cải

Trong các loại rau cải bắp, cải xanh, cải củ... có chứa nhiều thành phần như: Vitamin C, E, B9, K, carotenoid và khoáng chất. Đặc biệt, tcải xoăn được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gọi là "vua của các loại rau" vì có chứa nhiều dưỡng chất giúp ngăn ngừa và phòng chống các loại ung thư: Ung thư bàng quang, ung thư miệng, ung thư vú, ung thư thực quản và ung thư phổi ...

Cà rốt

Cà rốt có chứa alpha-carotene và beta-carotene, đây là những chất hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh ung thư. Thường xuyên sử dụng cà rốt có thể giúp cơ thể phòng ngừa được ung thư vú, vòm họng, tuyến tiền liệt, dạ dày, ruột, phổi... Bạn có thể dùng cà rốt tươi ép nước hoặc có thể ăn sống . Khi chế biến cà rốt để lưu giữ hàm lượng vitamin bạn nên luộc hoặc hấp cà rốt thay vì nướng.

Cà rốt chứa alpha-carotene và beta-carotene hỗ trợ phòng ngừa ung thư.

Cà chua

Trong cà chua chứa Vitamin A, C, và E và Lycopene, đây là những hợp chất hỗ trợ phòng chống ung thư. Lycopene có khả năng chống lại các gốc tự do và các tế bào ung thư vì là chất chống oxy hóa. Không chỉ vậy trong cà chua còn rất giàu vitamin C có khả năng làm giảm tổn thương tế bào có thể dẫn đến ung thư.

Cà chua hỗ trợ phòng chống ung thư tuyến tụy, ung thư ruột kết, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Bạn có thể sử dụng cà chua để chế biến các món ăn như canh, xào hay ép nước uống hoặc món salad.

Vỏ chanh tươi đông lạnh

Trong nước cốt chanh có dưỡng chất giúp thanh lọc và đào thải độc tố. Bên cạnh đó, vỏ chanh chứa nhiều chất limonoids góp phần ngăn chặn và hỗ trợ việc điều trị ung thư.

Theo Tổ chức CSIRO (tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghệ Australia) khuyến cáo, mỗi người nên ăn khoảng 150g vỏ chanh hoặc vỏ cam đông lạnh mỗi tuần để phòng chống ung thư. Vỏ chanh để đông lạnh sẽ giữ được lượng tinh dầu cùng các chất chống oxy hóa.

Bạn có thể cho cả qủa chanh đã rửa sạch vào trong ngăn đá tủ lạnh cho đến khi đông lạnh lại thì bào nhỏ ra để chế biến thành nước uống thường xuyên. Bên cạnh đó, việc thường xuyên uống nước ép cam, chanh, đặc biệt nước chanh ấm vào mỗi sáng sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe đáng kể.

Hợp chất Allicin trong tỏi góp phần tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Khoai lang

Trong khoai lang có chứa chất chống oxy hóa acid caffeic – Polyphenol và tri-caffeoylquinic acid. Những hợp chất chống oxy hóa này có khả năng ngăn ngừa và chống lại ung thư thận, gan, phổi, mật và vú. Bạn chỉ cần luộc hoặc nướng là đã có một thực phẩm hữu ích để có thể bảo vệ sức khỏe cho cả bản thân và gia đình.

Trà xanh

Chất polyphenol trong trà xanh được có khả năng phòng chống ung thư hiệu quả. Do đó, việc thường xuyên uống trà xanh đã được chiết xuất có thể giúp làm chậm sự phát triển của các khối u. Ngoài ra, đối với những bệnh nhân đang điều trị ung thư có kết hợp uống trà xanh có thể giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn.

Tỏi

Hợp chất Allicin trong tỏi góp phần tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, giúp phòng ngừa ung thư. Ngoài ra, một số hợp chất khác như: Lưu huỳnh, flavon và flavonol góp phần ngăn cản quá trình phát triển của các tế bào ung thư như ung thư vú, ung thư phổi và ung thư trực tràng.

Đỗ Hiên