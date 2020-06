8 blog hữu ích cho người ung thư

Hiểu về cách điều trị, chăm sóc sức khỏe, giữ tâm lý ổn định quan trọng với người bệnh ung thư. Bên cạnh những lời động viên của gia đình, người thân, bệnh nhân có thể truy cập các trang Blog để có thêm những người bạn, trang bị kiến thức cho mình. Mỗi năm, Healthline chọn ra các blog ung thư nổi bật vì khả năng giáo dục, truyền cảm hứng sống.

I Had Cancer

Blog I Had Cancer chia sẻ quan điểm về bệnh ung thư, các chủ đề đa dạng. Bài đăng phổ biến về đề tài: các tác dụng phụ của hóa trị, cách quản lý nỗi sợ, câu chuyện về những người sống sót sau ung thư.

YSC Blog

YSC blog dành cho phụ nữ mắc ung thư vú và những người quan tâm đến vấn đề này. Trên blog, câu chuyện cá nhân, lời khuyên hữu ích được chia sẻ với những người cần chúng. Các chủ đề bao gồm: phương pháp chẩn đoán, điều trị ung thư, cách chăm sóc sức khỏe, tác dụng phụ của hóa trị...

Colorado Cancer Blogs

Trang Colorado Cancer Blogs chia sẻ tin tức, nghiên cứu và chăm sóc bệnh nhân liên quan đến nhiều loại ung thư. Bạn có thể đọc những câu chuyện cá nhân của người bệnh, bài chia sẻ của bác sĩ trên blog thông tin này.

Cancerwise

Các bệnh nhân chiến đấu bệnh ung thư chia sẻ những câu chuyện riêng của họ trên blog của Trung tâm Ung thư MD Anderson (Mỹ). Bạn có thể đọc bài viết của một cựu y tá sau phẫu thuật cắt bỏ vú, một phụ nữ trẻ học cách lắng nghe cơ thể mình ung thư đại trực tràng . Các bài viết khác tập trung vào nghiên cứu y khoa, thử nghiệm lâm sàng và phương pháp điều trị mới.

YACC

YACC được thành lập vào năm 2000 bởi người sống sót sau ung thư Geoff Eaton. Young Cancer Cancer Canada (YACC) nhằm mục đích cung cấp kiến thức, hỗ trợ cho những người trẻ mắc bệnh, sống khỏe với ung thư. Các bài đăng trên blog được chia nhỏ theo chủ đề, bao gồm câu chuyện người sống sót, câu chuyện cộng đồng.

ACCO Blog

Tổ chức Ung thư Trẻ em Mỹ (ACCO) là một trong những cơ sở đầu tiên giúp tăng cường nhận thức, hỗ trợ cho bệnh ung thư ở trẻ em. Tại đây, độc giả có thể tìm thấy tin tức liên quan đến ACCO, bệnh ung thư, những câu chuyện của trẻ em, thanh thiếu niên hiện đang chiến đấu hoặc sống sót sau ung thư.

Living With Cancer

Living With Cancer (dị

ch: Sống với bệnh ung thư) là một blog từ Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess (BIDMC) có trụ sở tại Boston. Các bài viết hướng đến bệnh nhân ung thư, với chủ đề: mẹo điều trị, phòng ngừa ung thư định kỳ, cách cân bằng cuộc sống, công việc. Độc giả cũng có cơ hội tham gia nhóm cộng đồng BIDMC ảo để tìm hiểu thêm về bệnh ung thư, cách chăm sóc sức khỏe.

The (Other) C Word

The (Other) C Word - Blog cá nhân này viết bởi Steve, người được chẩn đoán mắc một loại ung thư xương hiếm gặp ở tuổi 30. Bài đăng của anh nói về những trải nghiệm cá nhân với bệnh xương khớp, bao gồm phương pháp điều trị như phẫu thuật, hóa trị.

Ngọc Thi