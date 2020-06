7 điều không phải ai cũng biết về ung thư

5% - 10% bệnh ung thư là do di truyền: Dù ung thư chủ yếu là kết quả của môi trường sống nhưng nó cũng bị gây ra bởi những đột biến ở gen. Do đó, ung thư có thể được di truyền từ cha mẹ hoặc ông bà cho các thế hệ sau. Theo đó, các gen kiểm soát cách thức hoạt động của tế bào, đặc biệt là cách chúng phát triển và phân chia. Khi có sự cố xảy ra với một hoặc nhiều gen trong tế bào, những thay đổi này dẫn đến ung thư. Một vài thay đổi thường là do những khiếm khuyết hay đột biến gen. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, khả năng di truyền chỉ chiếm 5% - 10%, 90% - 95% còn lại là do chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt, hút thuốc và béo phì.