4 bệnh nhi ung thư lan tỏa thông điệp ‘Không bao giờ bỏ cuộc’

Cuộc hội ngộ hàng năm

Ngày 23/12/2019, Tutu Girls, gồm McKinley, Chloe, Lauren, và Avalynn, gặp nhau lần thứ 4 theo lời hẹn năm 2016, khi các cô bé cùng điều trị ung thư tại Bệnh viện nhi Johns Hopkins, Florida, Mỹ: Mỗi năm sẽ đoàn tụ một lần và mặc những chiếc áo mang thông điệp ý nghĩa, truyền cảm hứng chiến đấu mạnh mẽ.

Năm 2019, Tutu Girls mang tới thông điệp: "Không bao giờ bỏ cuộc".

Năm 2019, Tutu girls mang tới dòng chữ "Never ever give up" (Không bao giờ bỏ cuộc) được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của họ, đặc biệt là Lauren - người duy nhất tái phát ung thư và hiện đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Lauren, 6 tuổi, thông minh và mạnh mẽ giống 3 người bạn của mình nhưng kém may mắn hơn họ. Cô bé bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính (ALL), loại ung thư ảnh hưởng đến màu và tủy, phổ biến ở trẻ từ 2 - 4 tuổi. Ava và McKinley cũng mắc căn bệnh này nhưng đã thuyên giảm và được xuất viện, còn Lauren nằm trong 15 - 20% trường hợp tái phát sau điều trị.

Diện áo phông ‘Never ever give up" cùng chân váy tutu đặc trưng của nhóm, 4 cô bé đã trải qua những giây phút vui vẻ bên nhau, tiếp thêm sức mạnh cho Lauren cũng như các bệnh nhân ung thư khác.

Cuộc hội ngộ đã góp phần vực dậy tinh thần cho Lauren và gia đình. Shawna Glynn, mẹ của Lauren kể lại: "Khi nhìn thấy các bạn, Lauren đã nhảy lên sung sướng ngay trên giường bệnh. Tôi muốn thời gian tạm ngừng và sống mãi trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy".

Trước đó, năm 2018, Tutu Girls mặc những chiếc áo có dòng chữ ‘Survivor" (Người sống sót), kỷ niệm thời điểm bệnh tình của cả 4 cô bé đều có những diễn biến tích cực.

Tutu Girls với chiếc áo "Survivor" (Người sống sót)

Năm 2017, các cô bé mang tới thông điệp ý nghĩa với 4 chữ: Mạnh mẽ, dũng cảm, không sợ hãi, chiến binh để tự động viên và tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhân ung thư khác.

"Dũng cảm", "Mạnh mẽ", "Không sợ hãi", "Chiến binh" là những điều giúp các bé vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

Năm 2016, khi cả McKinley, Chloe, Lauren, và Avalynn đều đang phải điều trị nội trú, họ đã mặc những chiếc áo "Straight Outta Chemo" (Vượt qua hóa trị).

McKinley, Chloe, Lauren, và Avalynn cùng trải qua hóa trị năm 2016.

Sức mạnh của tình bạn

Tutu Girls cùng hình ảnh tích cực của mình là một trong những yếu tố góp phần giúp các bé và nhiều bệnh nhân ung thư khác vượt qua bệnh tật dễ dàng hơn. Giám đốc Nhi khoa của tạp chí hội tụ hơn 100 bác sĩ Mỹ - WebMD, Hansa Bhargava, cũng khuyến khích áp dụng phương pháp nâng cao tình thần của người bệnh, bà khẳng định tình bạn là liệu pháp chữa lành và hồi phục rất tốt đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là khi các bé mắc bệnh hiểm nghèo.

Tutu Girls đoàn tụ tại phòng bệnh của Lauren.

Không chỉ Tutu Girls, bố mẹ của các bé cũng trở thành những người bạn thân thiết, cùng nhau trải qua khó khăn trong suốt khoảng thời gian chữa bệnh cho con. Shawna Glynn cũng chia sẻ: "Thật may mắn khi gặp được bố mẹ của các bé. Tôi nghĩ sẽ sống khép kín bởi chẳng ai hiểu được những gì tôi đang phải trải qua nhưng khi trò chuyện cùng họ, tôi nhận ra mình không cô đơn".

Mẹ của Chloe, Jacquelyn Grimes, cho biết cô cùng các bà mẹ đồng hành từ sảnh bệnh viện cho tới phòng bệnh. Họ cùng nhau tập hợp thành một nhóm để chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, so sánh những triệu chứng, phương pháp điều trị để theo dõi bệnh tình của con tốt hơn.

"Con đường tôi đi dễ dàng hơn nhiều khi nhận được sự giúp đỡ từ mọi người", Glynn biết ơn vì đã có những người bạn đồng hành đáng quý.

Nhật Lệ (Theo WebMD)