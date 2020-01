10 dấu hiệu cảnh báo ung thư gan

Theo WHO, ung thư gan là căn bệnh ung thư phổ biến thứ 6 trên thế giới với gần 100.000 người mắc mỗi năm. Các dấu hiệu sau đây để sớm phát hiện ra tình trạng gan đáng báo động và có thể đã bị ung thư.

Sụt cân không rõ lý do

Không thực hiện chế độ ăn kiêng hay tập luyện gắt gao mà trọng lượng cơ thể vẫn giảm một cách bất thường là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất đối với ung thư gan.

Vàng da, vàng mắt

Vàng mắt và da là biểu hiện của suy giảm chức năng gan do cơ thể tích tụ bilirubin. Tình trạng này có thể kèm theo hiện tượng ngứa, nếu cơ thể bạn xuất hiện cả hai thì khả năng mắc ung thư gan khá cao.

Đau bụng bất thường

Những cơn đau vùng bụng phía trên hoặc bên phải có thể là do ung thư gan gây ra. Tuy nhiên, đây cũng là biểu hiện của một vài căn bệnh khác nên bạn cần theo dõi thời gian, dấu hiệu đau để xác định nguyên n nhân chính xác nhất.

Những cơn đau vùng bụng phía trên hoặc bên phải có thể là do ung thư gan gây ra.

Gan là bộ phận quan trọng, giúp cơ thể thải độc, nếu gan hoạt động bất thường sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới toàn bộ cơ thể, do đó, nếu phát hiện cảm giác đau ở vùng gan, bạn nên tới các cơ sở y tế thăm khám ngay.

Chướng bụng

Chướng bụng do tụ dịch ổ bụng là một trong những dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu.

Chán ăn, nhanh no

Việc tụ dịch trong ổ bụng dẫn tới người bệnh nhanh no chỉ với một bữa ăn nhỏ. Bên cạnh đó, bệnh ung thư gan còn khiến người bệnh mệt mỏi, dẫn tới chán ăn.

Dị ứng

Gan có chức năng thải độc nên nếu không hoạt động hiệu quả, cơ thể sẽ nạp quá nhiều chất độc mà gan không thể lọc hết, lúc đó, não sẽ nhận chúng như các chất gây dị ứng và giải phóng các kháng thể, hóa chất (histamines...) dẫn tới các hiện tượng ngứa ngáy, dị ứng.

Ngoài ra, ung thư gan còn có các biểu hiện khác như: buồn nôn, nôn mửa do lượng canxi trong máu tăng cao; nước tiểu tối màu; chân hoặc mắt cá chân sưng; gan, tỳ phình to; đau phần gần vai phải; phì đại tuyến vú và co rút tinh hoàn ở nam giới; hạ đường huyết...

Viêm gan C

Những người có tiền sử nhiễm virus viêm gan C bạn rất có thể phát triển ung thư gan sau 10 năm chẩn đoán bệnh. Vì lý do này, những người mắc viêm gan C nên tầm soát ung thư định kỳ để phòng bệnh hoặc xử lý kịp thời.

Viêm gan B

Với những người từng mắc viêm gan B hoặc không tiêm phòng viêm gan B, nguy cơ ung thư gan cũng cao hơn.

Thường xuyên sử dụng bia rượu

Uống nhiều bia rượu là một trong những thói quen gây nhiều tác hại cho cơ thể. Chỉ khoảng 10% lượng cồn trong bia, rượu được đào thải qua đường tiểu, mồ hôi và hơi thở, 90% còn lại sẽ đi thẳng vào gan. Tại đây, chúng sẽ được tế bào gan xử lý, tiến hành quá trình khử độc nhưng khả năng của gan chỉ có hạn, chỉ có thể xử lý được một lượng cồn nhất định mỗi giờ. Nếu nồng độ cồn trong máu càng cao thì thời gian xử lý càng lâu. Do đó, khi uống quá nhiều rượu bia, chất độc không thể thoát ra mà tích tụ trong gan dẫn tới gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan và ung thư gan.

Uống nhiều bia rượu là một trong những thói quen gây hại nhất cho cơ thể, tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư gan.

Béo phì

Những người béo phì có nguy cơ mắc bệnh cao hơn những người khác. Trong đó, tỷ lệ ung thư gan liên quan đến béo phì và đái tháo đường được cho là ngày càng tăng nhanh hơn trong những năm qua. Nếu bạn thừa cân thì càng nên chú ý đến việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư gan.

Nha Trang