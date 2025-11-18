Lợi và hại khi ăn phở thường xuyên

Phở rất bổ dưỡng, giàu protein có thể giúp giảm viêm, có lợi cho xương song lại chứa nhiều natri và calo, dễ gây tăng huyết áp, thừa cân.

Phở được chế biến bằng cách sử dụng nước dùng làm từ xương bò, gừng, hành tây và các loại gia vị khác, ninh nhỏ lửa trong vài giờ. Sau đó cho thêm bánh phở cùng với các loại rau thơm như rau mùi hoặc húng quế. Cuối cùng, sử dụng thịt bò hoặc thịt gà thái mỏng nấu trong nước dùng nóng. Một số người thích ăn kèm với giá đỗ, rau, ớt hoặc chanh.

Phở là một món súp cơ bản nhưng các thành phần của nó có thể mang lại nhiều lợi ích khác nhau.

Lợi ích sức khỏe

Thành phần dinh dưỡng

Nước dùng xương chứa glucosamine, chondroitin và collagen có thể tăng cường sức khỏe khớp. Tuy nhiên, nó thường chỉ cung cấp một lượng nhỏ các chất này.

Gừng chứa gingerol có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa đồng thời có thể làm giảm đau, viêm khớp.

Các loại thảo mộc và rau củ trong phở như húng quế, rau mùi, hành lá, ớt, chứa nhiều chất dinh dưỡng và hợp chất chống viêm mạnh.

Giàu protein

Hầu hết các loại phở đều có thịt bò, thịt lợn, thịt gà hoặc đậu phụ. Một khẩu phần 475 ml chứa khoảng 30 g protein, trở thành nguồn cung cấp tuyệt vời chất dinh dưỡng này. Bổ sung đủ protein rất quan trọng vì chất dinh dưỡng đa lượng này đóng vai trò xây dựng cơ, gân, nội tạng, da và hormone. Nó cũng cần thiết cho các quá trình khác.

Lượng protein khuyến nghị trong chế độ ăn uống là 0,8 g trên mỗi kilogam trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Ăn phở như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp bạn đáp ứng nhu cầu này.

Không chứa gluten

Bánh phở làm từ bún gạo thường không chứa gluten nên phở có thể là lựa chọn tốt cho người muốn tránh gluten.

Những tác hại tiềm ẩn

Mặc dù ăn phở có thể mang lại một số lợi ích nhất định nhưng bạn nên lưu ý một số yếu tố nguy cơ dưới đây.

Có thể chứa nhiều natri

Nước dùng thường chứa nhiều natri, gần 1.000 mg natri cho mỗi khẩu phần 240 ml. Người trưởng thành không nên dùng quá 2.300 mg natri mỗi ngày. Chỉ một khẩu phần phở có thể chứa khoảng một nửa lượng natri khuyến nghị hàng ngày.

Nạp quá nhiều natri có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe ở một số người, nhất là làm tăng huyết áp. Cách tốt nhất để giảm hàm lượng natri trong phở là tự làm nước dùng xương hoặc mua loại có hàm lượng natri thấp hơn.

Lượng calo có thể tăng nhanh chóng

Hàm lượng calo trong phở có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào loại mì và loại thịt được sử dụng. Để kiểm soát lượng calo, hãy sử dụng loại mì gạo có nhiều chất xơ hơn như mì gạo lứt. Chất xơ có thể tạo cảm giác no, giúp bạn ăn ít calo hơn. Hàm lượng chất xơ và chất dinh dưỡng cũng có thể được tăng cường bằng cách bổ sung thêm rau củ như nấm, cà rốt, giá đỗ hoặc rau lá xanh đậm.

Để kiểm soát lượng mỡ và calo từ thịt, hãy sử dụng phần thịt bò nạc hơn như thịt mông. Các lựa chọn protein nạc hơn như thịt gà hoặc đậu phụ cũng lành mạnh. Thêm rau củ và protein nạc đồng thời giảm lượng mì trong món phở có thể giúp no nhanh hơn, từ đó giảm tình trạng ăn quá nhiều.

Bảo Bảo (Theo Healthline)