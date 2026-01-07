4 lợi ích sức khỏe của quả chôm chôm

Chôm chôm rất giàu các chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa, chống nhiễm trùng, kiểm soát cân nặng.

Chôm chôm có nguồn gốc từ Đông Nam Á, họ hàng với quả vải và nhãn. Phần thịt trắng bên trong có vị ngọt nhưng béo ngậy và chứa hạt ở giữa.

Giàu chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa

Quả chôm chôm rất giàu vitamin, khoáng chất cùng các hợp chất thực vật có lợi. 190 g chôm chôm chứa các dưỡng chất như sau:

125 calo

31 g carbohydrate

0,8 g tổng chất béo

1,6 g protein

9,5 mg canxi

0,6 mg sắt

324,9 mg kali

Đây cũng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp cơ thể hấp thụ sắt từ chế độ ăn uống dễ dàng hơn. Vitamin này cũng hoạt động như chất chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi bị tổn thương. 100 g chôm chôm có từ 21,5 mg đến 49,5 mg vitamin C.

Chôm chôm cũng chứa một lượng đồng đáng kể, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và duy trì hoạt động bình thường của nhiều loại tế bào, bao gồm cả tế bào xương, não, tim.

Hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa

Một khẩu phần 100 g chôm chôm cung cấp 0,61-6,5 g chất xơ, tương đương 3-23% nhu cầu hàng ngày, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan được vi khuẩn ruột già phân giải, tạo ra axit béo chuỗi ngắn (SCFA), cung cấp năng lượng cho tế bào lót ruột và điều hòa tình trạng viêm. Chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân, nhu động ruột đều đặn, làm chậm tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì cân nặng.

Giúp giảm cân

Chôm chôm ít calo (khoảng 125 calo mỗi cốc), giàu chất xơ, tăng cảm giác no, hạn chế ăn quá nhiều, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và thúc đẩy giảm cân theo thời gian. Quả này cũng nhiều nước, giúp cơ thể giữ nước và giảm thèm ăn.

Phòng nhiễm trùng

Ăn quả chôm chôm góp phần tăng cường hệ miễn dịch theo nhiều cách. Chôm chôm rất giàu vitamin C, thiếu hụt dưỡng chất này trong chế độ ăn uống có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến một người dễ nhiễm trùng hơn. Chôm chôm cũng có đặc tính kháng khuẩn nhờ đó chống lại vi khuẩn gây hại.

Rủi ro tiềm ẩn

Vấn đề về dạ dày

Chôm chôm giàu chất xơ, rất tốt cho sức khỏe nhưng hãy từ từ tăng lượng chất xơ trong chế độ ăn uống. Cơ thể cần thời gian để thích nghi với lượng chất xơ tăng lên. Nếu không, bạn có thể gặp các vấn đề về đường tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng và chuột rút. Uống nhiều nước hơn có thể phòng tránh những vấn đề này.

Dị ứng

Các triệu chứng cần chú ý bao gồm nổi mề đay, ngứa mắt và sưng họng... sau ăn.

Bảo Bảo (Theo Health, Healthline, WebMD)