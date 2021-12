'Spider-Man 3': Người Nhện sửa sai

Peter Parker (Tom Holland) tự vấn khi cho rằng tất cả chuyện không hay xảy ra là do cậu, trong phim "Người Nhện: Không còn nhà".

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Spider-Man: No way home - phần ba của loạt phim về Người Nhện do Tom Holland thủ vai - là một trong những bom tấn được mong chờ nhất năm. Tác phẩm bắt đầu từ cột mốc sau phần hai (ra mắt năm 2019), khi Peter Parker bị ác nhân Mysterio tiết lộ danh tính là Người Nhện. Lập tức, cuộc sống của Peter lẫn người thân và bạn gái MJ (Zendaya đóng) bị đảo lộn vì những câu chuyện do truyền thông thêu dệt. Cảnh sát bắt cậu để điều tra nghi vấn giết Mysterio, việc học của Người Nhện lẫn các bạn cũng bị cản trở.

SPIDERMAN NO WAY HOME Official Trailer Trailer "Spider-man 3". Video: Marvel Studios

Peter tìm đến Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), nhờ ông dùng phép thuật để thay đổi thực tại, khiến mọi người quên chuyện mình là Spider-Man. Doctor Strange phá lệ để giúp cậu dù được cảnh báo đây là loại phép thuật nguy hiểm. Trong lúc thực hiện, bị tật nói nhiều của Peter tác động, Doctor Strange vô tình khai mở đa vũ trụ, kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt ác nhân. Người Nhện được Doctor Strange giao nhiệm vụ "sửa sai" bằng cách bắt nhốt các ác nhân này để ông trả về vũ trụ của họ, nhưng mọi chuyện không đơn giản như Peter Parker nghĩ.

Khi trailer phim được tung ra hồi giữa tháng 11, fan Marvel phấn khích trước sự góp mặt của loạt vai phản diện trong các phần trước. Green Goblin (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina), Sandman (Thomas Haden Church) từng góp mặt trong loạt phim đầu tiên về Người Nhện. Hai kẻ thù của Người Nhện - Lizard (Rhys Ifans) và Electro (Jamie Foxx), từng tham gia các phần The Amazing Spider-Man - cũng lộ diện. Dù lấy ý tưởng từ nhân vật cũ, đạo diễn Jon Watts gợi được tò mò cho khán giả với câu hỏi: đối mặt Người Nhện ở một vũ trụ mới, các ác nhân sẽ làm gì và ngược lại, Peter Parker sẽ giải quyết ra sao khi giữa họ không có thù oán.

Hoành tráng, giàu cảm xúc là những điều bom tấn mới nhất của Marvel mang lại. Hội tụ năm nhân vật phản diện, tác phẩm là chuỗi đối đầu nảy lửa, đậm chất kịch tính. Spider-Man 3 mở màn với những cú phi lượn qua các tòa cao ốc của Người Nhện - hình ảnh đặc trưng trong các phần trước đây. Khán giả tiếp tục được chiêu đãi bằng cảnh giao đấu trên đường cao tốc, trong dòng xe kẹt cứng của Peter với Doctor Octopus, hay màn so tài giữa Người Nhện cùng Electro trên lưới điện cao thế. Qua đồ họa máy tính, vóc dáng Người Cát hiện lên kỳ vĩ, nuốt chửng Người Nhện khi đánh nhau ở tượng Nữ thần Tự Do.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) có nhiều "đất" diễn trong phần mới của "Spider-man". Ảnh: Marvel Studios

Điểm khác biệt của phim mới so với hai phần trước là sự góp mặt của Doctor Strange. Nhiều phân đoạn giữa Strange và Peter Parker được đầu tư về kỹ xảo hình ảnh với cảnh thành phố bị bẻ cong, uốn lượn, tạo ấn tượng thị giác mạnh. Khán giả dễ choáng ngợp trước những khung hình đậm tính kiến trúc, mang chiều sâu không gian vô tận. Những cảnh về thế giới gương kỳ ảo của Doctor Strange gợi liên tưởng đến phim Phù thủy tối thượng (2016).

Không dừng lại ở phần hình ảnh, tác phẩm khơi gợi cảm xúc người xem khi đi sâu vào tâm lý Người Nhện. Dù là siêu anh hùng, Peter vẫn bị dằn vặt bởi chuyện học hành của bạn bè bị ảnh hưởng vì cậu. Peter Parker chọn cách giải quyết vấn đề theo lý tưởng riêng, chấp nhận đối đầu Doctor Stange. Với Người Nhện, các ác nhân trước khi trở thành người xấu đều từng có một cuộc đời, một số phận, do đó không cần thiết phải xử lý mâu thuẫn theo cách tàn nhẫn nhất.

Spider-Man 3 đặc biệt hơn hai phần trước bởi tuyến chính - phản diện không được phân chia rõ nét, mà trở ngại lớn nhất nằm ở chính tâm lý Peter Parker. Có lúc, Người Nhện đấu tranh tư tưởng: liệu điều mình làm đúng hay sai khi nhiều sự việc không hay xảy ra, dẫn đến tang thương. Một trong khoảnh khắc đáng nhớ nhất phim là khi Peter thẫn thờ trong màn mưa với lời buộc tội của một người dân thành phố New York, cho rằng Người Nhện đi đến đâu, chết chóc được gieo rắc đến đó. Diễn xuất của Tom Holland dễ tạo đồng cảm cho khán giả, từ đó nhận ra bi kịch của Người Nhện là một cậu bé vừa đến độ trưởng thành nhưng phải sống hai cuộc đời khác biệt.

Peter Parker đối diện một trong những bi kịch lớn nhất đời cậu ở "Spider-Man 3". Ảnh: Marvel Studios

Tác phẩm cũng là món quà tri ân các fan loạt phim về Người Nhện, không chỉ riêng những phần do Tom Holland đóng. Ở buổi công chiếu sớm tại TP HCM hôm 15/12, nhiều khán giả thích thú khi nghe lại câu thoại quen thuộc của Doctor Octopus - "Hello Peter", bồi hồi khi từng ác nhân một thời lần lượt xuất hiện với âm nhạc hùng tráng. Tuy nhiên, do kịch bản kết nối với các phim cũ, người xem cần nắm rõ nội dung những phần trước để không bỏ qua các tình tiết ẩn dụ (easter eggs) mà đạo diễn cài cắm.

Công chiếu tại TP HCM và nhiều tỉnh thành từ ngày 17/12, Spider-Man 3 tạo nên tình trạng "cháy" vé khi mở bán sớm trước đó vài ngày. Ở Mỹ, Spider-Man: No way home nhận được "mưa" lời khen. Theo thống kê của Rotten Tomatoes, tác phẩm đạt 95% tích cực từ tổng 225 bài viết.

Mai Nhật