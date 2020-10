Phù thủy tối thượng - Doctor Strange do Benedict Cumberbatch đóng - có thể giới thiệu khái niệm "đa vũ trụ" trong "Spider-Man 3".

Tom Holland đóng chính trong Spider-Man 3, dự kiến ra mắt 2021. Theo Hollywood Reporter, nhân vật Phù thủy Tối thượng sẽ thay Iron Man - Tony Stark - hướng dẫn Người Nhện sử dụng năng lực. Cùng nhau, họ chống lại nhóm ác nhân có tên Sinister Six. Trong nguyên tác truyện tranh, hai nhân vật không ít lần hợp tác.

Người hâm mộ tin dịp này, MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) giới thiệu "đa vũ trụ" (multiverse), qua lời Doctor Strange. Khái niệm vốn được ẩn ý trong các phim trước của MCU. Theo đó, thế giới siêu anh hùng Marvel mà khán giả từng theo dõi chỉ là một trong số rất nhiều thế giới song song. Việc Jamie Foxx, từng đóng Electro trong The Amazing Spider-Man 2 của hãng Sony, trở lại phim của MCU trong vai cũ, củng cố giả thuyết này.

Doctor Strange dựa trên nhân vật truyện tranh cùng tên, Stan Lee và Steve Ditko sáng tác, xuất hiện lần đầu trong truyện "Strange Tales" (1963). Nhân vật được mệnh danh Phù thủy Tối thượng, sử dụng những pháp thuật cổ. Ảnh: Collider.

Doctor Strange từng xuất hiện trong phim riêng cùng tên năm 2016, sau đó góp mặt trong Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019). Sắp tới, nhân vật này có phim riêng thứ hai - Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). Trước Benedict Cumberbatch, Doctor Strange từng do Peter Hooten đóng, trong phim truyền hình cùng tên năm 1978

Doctor Strange xuất hiện trong 'Spider-Man 3' Doctor Strange trong "Avengers: Infinity War" (2019). Video: Marvel.

Benedict Cumberbatch (19/7/1976) sinh tại London, Anh, trong gia đình có truyền thống diễn viên.18 tuổi, anh học khoa Diễn xuất Đại học Victoria thuộc Manchester, Anh. Năm 2000, Cumberbatch diễn song song sân khấu kịch và phim truyện. Ngoài Doctor Strange, anh còn nổi tiếng với vai thám tử Sherlock Holmes trong loạt phim Sherlock của BBC.

Phúc Nguyễn (theo Hollywood Reporter)