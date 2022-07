Doanh thu phòng vé Mỹ khởi sắc mùa hè

Doanh thu phòng vé Mỹ đạt gần một tỷ USD trong một tháng, lần đầu tiên sau dịch.

Theo Comscore, doanh thu phòng vé Mỹ tháng 6 năm nay khoảng 986 triệu USD, tăng 141% so cùng kỳ năm ngoái. Lần gần nhất con số này vượt mốc tỷ USD là tháng 12/2019 (với 1,16 tỷ USD). Doanh thu mùa hè đến hiện tại đạt 1,96 tỷ USD, tăng gần 200% so với năm ngoái và giảm 15% so với năm 2019.

Nhà phân tích Robbins nhận xét: "Đây là bước ngoặt so với một, hai năm trước đây. Dù tôi không dám nói tất cả người xem đã quay trở lại, số liệu cho thấy phần lớn khán giả sẵn sàng đến phòng vé".

Các phim chiếu rạp "Jurassic World Dominion", "Elvis" và "Top Gun: Maverick" (từ trái qua phải). Ảnh: Warner Bros, Paramount Pictures

Trong cuộc đua mùa hè, dẫn đầu là Top Gun: Maverick của hãng Paramount và Skydance. Bộ phim thu về 1,11 tỷ USD toàn cầu sau một tháng ra mắt vào Lễ chiến sĩ trận vong (Mỹ). Trong đại dịch, dự án duy nhất vượt mốc 1 tỷ USD là bom tấn Spider- man: No Way Home (1,63 tỷ USD sau một tháng phát hành, năm 2021).

Siêu phẩm nhà Marvel - Doctor Strange in the Multiverse of Madness - ra rạp đầu tháng 5 thu về 950 triệu USD toàn cầu. Jurassic World Dominion phát hành tháng 6 có doanh thu vượt 800 triệu USD sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ 4/7.

Elvis - phim tiểu sử về Elvis Presley của đạo diễn Baz Luhrmann - cũng mở màn với doanh thu cao hơn dự kiến: đạt 51 triệu USD trong ngày 24-26/6, nhờ nhóm khán giả lớn tuổi (gần 30% người xem trong tuần chiếu phim đầu tiên đều trên 55 tuổi).

Minions: The Rise of Gru của hãng Universal đạt 129 triệu USD từ ngày 1 tới 4/7, trở thành một trong những phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời. Minions 2 xoa dịu những thất bại trước đó của Lightyear do Pixar và Disney sản xuất. Lightyear mở màn ảm đạm với doanh thu nội địa 51 triệu USD. Bộ phim gây thất vọng dù sau đó thu về 200 triệu USD toàn cầu, bao gồm 100 triệu USD trong nước.

Các hãng phim Hollywood ra mắt nhiều phim thu hút khán giả, nhưng các nhà điều hành vẫn lo lắng về khoảng trống để lại khi "cơn sốt" mùa hè qua đi. Những người quan sát phòng vé cho rằng cơn ảm đạm của tháng 6 năm ngoái vẫn chưa chấm dứt.

Giám đốc một hãng phim Hollywood nói trên Hollywood Reporter: "Ngoài mặt có nhiều tín hiệu đáng mừng về việc hồi sinh phòng vé. Bên trong, chúng tôi vẫn quan ngại vì sắp tới thiếu những dự án mới".

Một giám đốc khác cho rằng phòng vé vẫn đang trong quá trình phục hồi sau dịch chứ không phải như trước dịch. Nhà phân tích Eric Handler của MKM Partners nhận xét: "Vấn đề lớn nhất là nội dung. Khi những tác phẩm có chiều sâu, khán giả sẽ xuất hiện. Chúng ta đang ở trong cơn sốt phòng vé mùa hè điển hình. Sau đó, mọi thứ sẽ lắng xuống".

Thị trường tháng 7 có nhiều phim hấp dẫn như Thor: Love and Thunder (8/7), Nope (22/7) và DC League of Super-Pets (29/7). Tuy nhiên, lịch phát hành những tháng sau đó chưa có nhiều diễn biến đặc sắc. Bullet Train của hãng Sony, với sự tham gia của Brad Pitt, là tác phẩm tiềm năng trong tháng 8.

Trailer phim 'Thor: Love and Thunder' Trailer phim "Thor: Love and Thunder". Video: CGV

Phim siêu anh hùng Black Adam của hãng Warner Bros và dự án hài lãng mạn A Ticket to Paradise của Julia Roberts và George Clooney phát hành tại Mỹ cùng ngày 21/10. Tác phẩm kinh dị/giật gân Halloween Ends của hãng Universal công chiếu ngày 14/10 hứa hẹn nhiều tiềm năng.

Loạt phim phát hành cuối năm đáng chú ý gồm: Black Panther: Wakanda Forever (11/11) của hãng Marvel, Strange World - phim hoạt hình của Disney (23/11), Avatar: The Way of Water (16/12), Shazam! Fury of the Gods (21/12), Puss in Boots: The Last Wish (21/12) và Babylon (ra rạp vào Giáng sinh).

Các nhà phân tích kỳ vọng phòng vé vào lễ Tạ ơn và Giáng sinh tiếp tục tăng trưởng như những tuần gần đây. Dergarabedian và Robbins tin rằng doanh thu nội địa năm nay có thể đạt từ 7,5 đến 8 tỷ USD, bằng khoảng 70% trước đại dịch. Phòng vé Bắc Mỹ năm 2019 ghi nhận doanh thu 11,4 tỷ USD. Năm nay, tính đến ngày 4/7, con số ước tính là 3,9 tỷ USD, tăng gần 250% so với cùng kỳ năm 2021, giảm 32% so năm 2019.

Anh Phương (theo Hollywood Reporter)