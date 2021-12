Fan đánh nhau khi mua vé 'Spider-Man 3'

MexicoNhiều người xô đẩy, ẩu đả trong buổi bán vé công chiếu sớm phim “Spider-Man: No Way Home” của Tom Holland.

Theo NY Post, ngày 30/11, đông người tập trung tại rạp phim ở Cuernavaca với hy vọng mua được vé cho buổi chiếu sớm bom tấn của Marvel. Trong đoạn video được một nhân chứng ghi lại, nhiều nam thanh niên ẩu đả khi xếp hàng. "Họ đá, đấm và vật nhau xuống đất để tranh mua vé", nguồn tin cho biết. Video thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội, nguyên nhân cụ thể của sự việc không được tiết lộ.

Fan Mexico ẩu đả khi mua vé Spider-Man 3 Diario de Morelos Fan ẩu đả tại Mexico khi xếp hàng mua vé xem "Người Nhện 3". Video: Diario de Morelos

Spider-Man: No Way Home là phần ba trong loạt phim về Người Nhện do Tom Holland đóng chính. Tiếp nối câu chuyện phần trước, Peter Parker và cô bạn học MJ (Zendaya đóng) đã thành đôi. Tuy nhiên, hai người không thể tận hưởng những khoảnh khắc yên bình khi cả thế giới nay đã biết danh tính của Người Nhện.

Cuộc sống của Peter Parker đảo lộn sau đó. Anh liên tiếp bị truyền thông thêu dệt những câu chuyện "trên trời dưới biển". Thậm chí, cảnh sát bắt Parker và điều tra việc giết ác nhân Mysterio. Dì May, cậu bạn học Ned Leeds cũng bị thẩm vấn khiến Parker càng thêm buồn vì làm ảnh hưởng tới người thân thiết.

Không còn Iron Man hỗ trợ, Parker tìm đến một "ông chú" khác là Doctor Strange để giải quyết mọi chuyện. Cậu muốn ông dùng phép thuật để thay đổi thực tại, khiến mọi người quên chuyện mình là Spider-Man. Doctor Strange phá lệ để giúp cậu dù biết đây là loại phép thuật nguy hiểm. Giữa quá trình thực hiện, ông vô tình khiến các dòng thời gian va vào nhau và khai mở đa vũ trụ.

Giới chuyên gia dự đoán sức hút của thương hiệu Người Nhện có thể mang đến sự tăng trưởng tích cực cho phòng vé dịp cuối năm. Theo CNN, trang bán vé trực tuyến tại nhiều quốc gia bị nghẽn vì quá nhiều người truy cập để đặt suất xem phim vào giữa tháng 12. Nhiều nhà phê bình kỳ vọng phần ba của Spider-Man sẽ là tác phẩm điện ảnh đầu tiên vượt mốc doanh thu 100 triệu trong tuần đầu mở màn tại thị trường Bắc Mỹ, kể từ khi Covid-19 bùng phát hồi tháng 3/2020.

SPIDERMAN NO WAY HOME Official Trailer Trailer "Spider-Man: No Way Home". Video: Marvel

Đạt Phan (theo NY Post)