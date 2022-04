FPT Play chiếu 'Spider-Man: No Way Home'

FPT Play công chiếu trực tuyến 'Spider-Man: No Way Home' - phiên bản Người Nhện mới nhất từ 13/4.

Trước đó, bất chấp tình hình dịch, "Spider-Man: No Way Home" (Người Nhện: Không còn nhà) vượt qua nhiều kỷ lục và trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại với 1,8 tỷ USD. Với cốt truyện ý nghĩa, sự trưởng thành của Peter Parker (Tom Holland) và màn tái xuất của hai người nhện tiền nhiệm cùng loạt ác nhân đình đám đã góp phần tạo nên tiếng vang cho tác phẩm lần này.

Truyền thống "phá đảo" phòng vé

Trước "Spider-Man: No Way Home", bom tấn riêng đầu tiên về chàng Peter do Tom Holland thủ vai đã tạo nên cơn sốt phòng vé toàn cầu từ cách đây 5 năm. Nhận lời khen từ công chúng và giới phê bình, tác phẩm hợp tác sản xuất cùng Marvel Studios giúp hãng Sony Pictures thu về gần 900 triệu USD.

"Người Nhện: Không còn nhà" lập kỷ lục phòng vé. Ảnh: FPT Play

Nối tiếp diễn biến hậu "Avengers: Endgame", "Spider-Man: Far From Home" cũng đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu trong nhiều tuần trước khi cán mốc 1,1 tỷ USD. Với thành tích nổi trội này, "Spider-Man: Far From Home" đã trở thành tựa phim thứ 9 giành gia nhập danh sách phim Marvel có doanh thu trên tỷ đô vào thời điểm ra mắt. Với danh tiếng sẵn có, việc cho hai người nhện trong các phiên bản trước đó tái xuất ở tác phẩm lần này của hãng Sony Pictures cũng góp phần tạo nên thành công vang dội.

Sự trưởng thành của chàng "nhện nhọ"

Trong ba phiên bản điện ảnh, Người Nhện được đảm nhận bởi Tom Holland bị đánh giá là "trẻ con" nhất. Tuy vậy, so với hai đàn anh Tobey và Andrew, chàng Peter này lại gây ấn tượng nhờ lòng bao dung, luôn nhìn thấy điều tốt đẹp ở mọi người xung quanh, kể cả phe phản diện. Vì vậy, điểm nhấn thú vị của phim không phải cuộc chiến thiện ác, thay vào đó là mâu thuẫn nội tâm của siêu anh hùng tuổi teen.

Ba "phiên bản" người nhện xuất hiện trong "Spider-Man: No Way Home". Ảnh: FPT Play

Xuyên suốt 148 phút thời lượng, tác phẩm khắc họa hành trình chàng "nhện nhọ" nỗ lực chứng tỏ quan điểm cá nhân, đồng thời, khắc họa cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội. Trước sự đánh đổi quá đắt, Người Nhện buộc phải nhìn lại cách làm hiện tại của mình là đúng hay sai.

Khác nhóm siêu anh hùng Captain America, Iron Man hay Thor, hình tượng Người Nhện của Tom gần gũi với khán giả trẻ. Bên cạnh tuyến truyện trừ gian diệt ác, tâm tư, nguyện vọng, trắc trở về chuyện tình cảm, gia đình.... đều được bộ ba phim Người nhện mới khéo léo phản ánh. Con đường làm người hùng của cậu học sinh cấp ba Peter Parker với hai cuộc đời khác biệt có thể tạo đồng cảm cho số đông khán giả.

Người Nhện Peter Parker dần trưởng thành sau ba phần phim. Ảnh: FPT Play

Trận đại chiến với các "siêu" phản diện

Bên cạnh sự xuất hiện của Tobey - Andrew, tác phẩm này còn triệu hồi các ác nhân đình đám của thương hiệu điện ảnh Người Nhện, gồm: Green Goblin (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina) và Sandman (Thomas Haden Church) thuộc trilogy phim Spider-Man đầu tiên. Nếu từng thưởng thức qua bộ ba kinh điển này, khán giả có thể bị thu hút bởi sự điềm tĩnh và lối diễn có chiều sâu ở nam tài tử Alfred Molina, cũng như màn hoán đổi nhân cách rợn tóc gáy của ngôi sao từng nhận đề cử Oscar - Willem Dafoe.

Ngoài ra, đứa con tinh thần từ đạo diễn Jon Watts cũng tập hợp gần như đầy đủ các gương mặt phản diện đến từ hai phần "The Amazing Spider-Man" như Lizard, Electro...

Các "phiên bản" Người Nhện phối hợp chiến đấu trong "Spider-man: No Way Home". Ảnh FPT Play

Trước "Người Nhện: Không còn nhà " , FPT Play đã phát sóng năm bom tấn điện ảnh khác của Sony Pictures, bao gồm: "Venom 2: Let There Be Carnage", "Peter Rabbit 2: The Runaway", "Escape Room 2: Tournament of Champions", "Resident Evil: Welcome To Raccoon City", "Ghostbusters: Afterlife" và "Escape Room: Tournament of Champions".

Thiên Minh