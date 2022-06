'Người Nhện 3' thắng lớn tại giải MTV

Theo Variety, lễ trao giải diễn ra tối 5/6 (giờ địa phương) tại Santa Monica, California, ca sĩ Vanessa Hudgens và ngôi sao truyền hình Tayshia Adams dẫn chương trình. Spider-Man: No Way Home thắng hạng mục "Phim hay nhất". Nam chính Tom Holland cũng nhận giải "Màn thể hiện tốt nhất mảng điện ảnh".

Trailer "Spider-Man: No Way Home". Video: Marvel

Trailer Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home là phim thứ ba trong loạt tác phẩm về Người Nhện do Tom Holland thủ vai. Nội dung tiếp nối câu chuyện phần trước, khi Peter Parker và cô bạn học MJ (Zendaya đóng) đã thành đôi. Họ không thể tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên nhau khi cả thế giới nay đã biết Parker là siêu anh hùng. Cậu tìm đến Doctor Strange dùng phép thuật thay đổi thực tại, khiến mọi người quên mọi chuyện nhưng vô tình khiến các dòng thời gian va vào nhau và khai mở đa vũ trụ. Tác phẩm thu 1,89 tỷ USD tại phòng vé, là phim ăn khách nhất tính từ thời điểm Covid-19 bùng phát.

Nữ chính Zendaya cũng có một đêm thành công khi thắng "Màn thể hiện tốt nhất mảng phim dài tập" cho vai chính trong series Euphoria. Dự án của HBO đoạt thêm giải "Phim dài tập xuất sắc" và "Cảnh đối đầu hay nhất".

Tài tử Ryan Reynolds nhận danh hiệu màn thể hiện hài hay nhất, với vai chính trong dự án khoa học viễn tưởng Free Guy. Minh tinh Scarlett Johansson thắng giải anh hùng hay nhất với vai Black Widow trong bộ phim cùng tên của vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngôi sao Harry Potter Daniel Radcliffe đoạt giải phản diện với nhân vật tỷ phú điên rồ trong The Lost City.

MTV Movie & TV Award là giải thưởng phim ảnh thường niên của kênh MTV, ra đời từ năm 1992, kết quả do các fan bình chọn. Khác với nhiều giải ở Mỹ như Oscar hay Quả Cầu Vàng, giải MTV ít tính hàn lâm hơn, hướng đến giới trẻ và tôn vinh nhiều phim bom tấn. Một đặc trưng của sự kiện là các diễn viên nam và nữ tranh tài cùng nhau trong hạng mục về diễn xuất.

Kết quả một số hạng mục quan trọng

(Tên tác phẩm, nghệ sĩ chiến thắng được in đậm)

Phim hay nhất:

"Dune"

"Scream"

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"

"Spider-Man: No Way Home"

"The Adam Project"

"The Batman"

Diễn viên hài hay nhất:

"Squid Game"

"Euphoria"

"Ted Lasso"

"Inventing Anna"

"Loki"

"Yellowstone"

Màn trình diễn hay nhất mảng điện ảnh:

Lady Gaga, "House of Gucci"

Robert Pattinson,"The Batman"

Sandra Bullock, "The Lost City"

Timothée Chalamet, "Dune"

Tom Holland, "Spider-Man: No Way Home"

Màn trình diễn hay nhất mảng phim dài tập:

Amanda Seyfried, "The Dropout"

Kelly Reilly, "Yellowstone"

Lily James,"Pam & Tommy"

Sydney Sweeney, "Euphoria"

Zendaya, "Euphoria"

Anh hùng hay nhất:

Daniel Craig,"No Time to Die"

Oscar Isaac, "Moon Knight"

Scarlett Johansson, "Black Widow"

Simu Liu, "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"

Tom Holland, "Spider-Man: No Way Home"

Phản diện hay nhất:

Colin Farrell, "The Batman"

Daniel Radcliffe, "The Lost City"

James Jude Courtney, "Halloween Kills"

Victoria Pedretti, "You"

Willem Dafoe, "Spider-Man: No Way Home"

Nụ hôn hay nhất:

Hunter Schafer & Dominic Fike, "Euphoria"

Lily Collins & Lucien Laviscount, "Emily in Paris"

Poopies & the snake, "Jackass Forever"

Robert Pattinson & Zoë Kravitz, "The Batman"

Tom Holland & Zendaya, "Spider-Man: No Way Home"

Màn trình diễn hài xuất sắc:

Brett Goldstein, "Ted Lasso"

John Cena, "Peacemaker"

Johnny Knoxville, "Jackass Forever"

Megan Stalter, "Hacks"

Ryan Reynolds, "Free Guy"

Màn trình diễn đột phá:

Alana Haim, "Licorice Pizza"

Ariana DeBose. "West Side Story"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Jung Ho-yeon, "Squid Game"

Sophia Di Martino, "Loki"