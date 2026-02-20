Son Heung-min và Messi: Cuộc đối đầu định hình quyền lực mới tại MLS

MỹCuộc so tài giữa Son Heung-min và Lionel Messi không chỉ là màn chạm trán của hai biểu tượng tấn công, mà còn là phép thử tham vọng vô địch của Los Angeles FC và Inter Miami tại MLS 2026.

Tháng 12 năm ngoái, trong chuyến thăm đội bóng cũ Tottenham, Son Heung-min nửa đùa nửa thật với người đồng đội cũ thân thiết Cristian Romero: "Tôi để Messi vô địch năm nay, nhưng năm sau chúng tôi sẽ đứng trên đỉnh".

Câu nói ấy càng trở nên đáng chú ý khi chỉ ít ngày trước đó, Lionel Messi vừa đưa Inter Miami đăng quang MLS Cup 2025. Và khi Son khoác áo Los Angeles FC, lời "tuyên chiến" ấy không còn đơn thuần là câu bông đùa.

Son Heung-min ăn mừng trong trận LAFC thắng St. Louis 3-0 tại MLS ngày 28/9/2025. Ảnh: Reuters

Nhờ tài năng xuất chúng của Son cùng mối liên kết tấn công bùng nổ với Denis Bouanga, LAFC trở thành một trong số ít đội bóng tại MLS đủ khả năng cạnh tranh trực diện với Inter Miami của Messi trong cuộc đua danh hiệu 2026.

Trận khai màn mùa giải giữa hai đội tại Los Angeles Memorial Coliseum ngày 21/2 được dự báo thu hút hơn 70.000 khán giả - con số có thể phá kỷ lục. Sức nóng không chỉ đến từ tham vọng vô địch, mà còn bởi tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của hai siêu sao.

Gia nhập LAFC từ tháng 8/2025, Son nhanh chóng tạo dấu ấn. Trong 13 trận MLS đầu tiên, tiền đạo Hàn Quốc có 12 bàn và 4 kiến tạo, góp phần giúp đội bóng đạt thành tích 8 thắng, 4 hòa và duy nhất một trận thua. Ở đấu trường khu vực, anh cũng tỏa sáng với một bàn và ba kiến tạo trong chiến thắng 6-1 trước Real Espana tại Concacaf Champions Cup.

Không chỉ đóng góp bàn thắng, Son còn cải thiện hệ thống vận hành chung: giữ bóng tốt, hỗ trợ phòng ngự, giảm tải áp lực cho hàng thủ. Ban lãnh đạo LAFC đánh giá tiền đạo 33 tuổi không chỉ là ngôi sao chuyên môn mà còn là chất xúc tác tinh thần, giúp tập thể vốn đã vào năm trận chung kết lớn trong bốn mùa gần nhất nay thêm phần hoàn thiện.

Theo đồng chủ tịch John Thorrington, khác biệt lớn nhất không chỉ nằm ở chuyên môn: "Son là ngôi sao toàn cầu nhưng cực kỳ khiêm tốn. Ảnh hưởng tích cực của cậu ấy lên tập thể là điều rất đặc biệt".

LAFC tin rằng họ đã có mảnh ghép đủ sức xoay chuyển cục diện - mẫu cầu thủ có thể tự mình định đoạt trận đấu và đồng thời kéo cả tập thể đi lên.

Messi nâng cup trong khoảnh khắc Inter Miami đăng quang vô địch MLS Cup. Ảnh: Inter Miami

Nếu Son nâng LAFC lên một tầm mới, ảnh hưởng của Messi tại Miami còn sâu rộng hơn. Trước khi siêu sao Argentina cập bến hè 2023, Inter Miami chưa từng thắng một trận nào ở play-off MLS và cũng chưa đoạt danh hiệu nào. Hai năm rưỡi sau, họ là nhà vô địch MLS Cup, sở hữu Supporters’ Shield và một danh hiệu Leagues Cup.

Ở mùa 2025, Messi ghi 29 bàn và 19 kiến tạo, giành cả danh hiệu Vua phá lưới lẫn cầu thủ hay nhất giải. Trong trận chung kết thắng Vancouver 3-1, anh không chỉ kiến tạo mà còn trực tiếp tham gia pressing, đoạt bóng mở ra bàn quyết định - minh chứng cho khát khao chiến thắng ở tuổi 38.

Sự hiện diện của Messi cũng thay đổi diện mạo CLB ngoài sân cỏ. Inter Miami chuẩn bị khánh thành sân vận động mới Miami Freedom Park, trung tâm của dự án trị giá một tỷ USD gần sân bay thành phố. Theo Forbes, đội bóng hiện được định giá 1,35 tỷ USD - cao nhất MLS.

Đáng chú ý, đội xếp ngay sau Inter Miami về giá trị CLB chính là LAFC. Với Son trong đội hình, đội bóng tự tin có thể sánh ngang, thậm chí vượt Miami cả về sức cạnh tranh chuyên môn lẫn tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Messi gia hạn với Inter Miami đến hết năm 2028, khi anh 41 tuổi. Ảnh: Inter Miami

Inter Miami tận dụng sức hút của Messi để chiêu mộ những cầu thủ muốn sát cánh cùng huyền thoại bóng đá đương đại. LAFC cũng khai thác lợi thế của Los Angeles - thị trường lớn bậc nhất nước Mỹ - cùng sự hiện diện của Son và những ngôi sao khác để thu hút nhân tài.

Cuộc đối đầu giữa Son và Messi vì thế không đơn thuần là màn so tài cá nhân. Đó là cuộc cạnh tranh giữa hai biểu tượng có khả năng thay đổi trật tự MLS - nơi mỗi bàn thắng, mỗi danh hiệu đều góp phần tái định nghĩa vị thế của cả một CLB.

Hồng Duy (theo MLS)