Messi giúp Inter Miami đăng quang MLS Cup

MỹLionel Messi kiến tạo hai bàn giúp Inter Miami hạ Vancouver Whitecaps 3-1 trong trận chung kết MLS Cup, tối 6/12.

Vancouver Whitecaps từng thắng Inter Miami cả hai trận, với tỷ số 2-0 và 3-1, ở bán kết CONCACAF Champions Cup mùa này (giải đấu cùng cấp với Champions League châu Âu). Trong cuộc tái ngộ này, đội bóng đến từ Canada tiếp tục khởi đầu tốt hơn. Tuy nhiên, với việc có nhiều không gian để chuyển đổi trạng thái, Inter Miami mới là đội tạo ra khác biệt.

Phút thứ 8, Messi phát động tấn công bên cánh phải rồi chuyền cho Rodrigo De Paul. Tiền vệ người Argentina lốp bóng cho Tadeo Allende phá bẫy việt vị thoát xuống rìa phải vòng cấm. Sau đó, thay vì dứt điểm vào góc xa, Allende tạt chìm khiến bóng chạm chân Edier Ocampo, đổi hướng văng vào khung thành.

Sân Chase như bùng nổ. Trận này, Inter Miami được chơi trên sân nhà do có thành tích tốt hơn Vancouver trong giai đoạn mùa giải chính (regular season).

Messi (phải) và đồng đội mừng bàn mở tỷ số trong trận Inter Miami thắng Vancouver ở chung kết MLS Cup tối 6/12. Ảnh: Inter Miami

Sau bàn thắng sớm cho Inter Miami, hai đội thi đấu có phần giằng co. Giống như các trận đấu từ đầu mùa, Vancouver chiếm ưu thế bằng lối chơi làm chủ khu trung tuyến và tấn công tốc độ. Đội khách kiểm soát bóng 63%, dứt điểm bốn lần và trúng đích ba lần trong hiệp một, trong khi chỉ số tương ứng của Inter Miami là ba và một.

Các cơ hội trở nên rõ ràng hơn với Vancouver từ nửa cuối hiệp một. Phút 34, tỷ số lẽ ra là 1-1 nếu Brian White không đánh đầu vào tay thủ môn Rios Novo sau quả tạt của Sebastian Berhalter. Bốn phút sau đó, Thomas Muller chuyền cho Emmanuel Sabbi dứt điểm từ khoảng 6 mét, nhưng Novo tiếp tục cứu thua cho Inter Miami.

Vancouver tiếp tục duy trì ưu thế sau giờ nghỉ, và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút 60. White chuyền sang rìa trái vòng cấm cho Ali Ahmed chạy đà và dứt điểm, khiến bóng chạm thủ môn Novo, bật vào cột dọc và văng vào khung thành.

Hai phút sau bàn gỡ, Vancouver suýt nâng tỷ số trong một tình huống hy hữu. Sabbi đột phá trung lộ, sút căng khiến bóng đập hai cột dọc, nhưng không vào khung thành. Sau đó, hậu vệ Maximiliano Falcon phá bóng trúng chân Sabbi, dội ngược trở lại và đập cột dọc lần nữa, rồi ra ngoài.

De Paul tỏa sáng đúng lúc trong trận chung kết MLS Cup tối 6/12. Ảnh: Inter Miami

Trong thế trận bị ép sân, Inter Miami không có quá nhiều cơ hội phản kích. Tuy nhiên, họ bất ngờ nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 71. Messi đi bóng giữa sân rồi chọc khe cho Rodrigo De Paul phá bẫy việt vị. Sau khi thoát xuống, cựu tiền vệ của Atletico Madrid sút chéo góc hạ thủ môn đội khách.

Sau bàn thứ hai, Inter Miami chủ động chơi chậm lại. Messi và đồng đội cũng tìm cách gây khó khăn cho đối thủ thông qua việc kiểm soát bóng, áp sát và thu hẹp không gian tấn công. Vancouver dồn lên ép sân, nhưng không tạo được nhiều cơ hội như trước. Đến phút 90+6, mọi chuyện kết thúc khi Inter Miami ấn định chiến thắng 3-1. Messi có pha kiến tạo thứ hai khi chuyền cho Allende sút bóng hạ thủ môn Takaoka.

Kết quả này giúp Inter Miami giành MLS Cup đầu tiên trong lịch sử, đồng thời có danh hiệu thứ ba sau Leagues Cup 2023 và Supporter' Shield 2024. Tất cả đều giành được sau khi chiêu mộ Messi vào tháng 7/2023. Trước đó, đội bóng non trẻ (được thành lập năm 2018) vốn không được đánh giá cao ở MLS.

Với cá nhân Messi, đây cũng là một cột mốc mới. Anh vậy là đã giành được mọi danh hiệu lớn có thể trong sự nghiệp thi đấu cấp CLB, từ La Liga, Champions League, Ligue 1, Cup Nhà vua, Leagues Cup cho đến MLS Cup. Anh cũng củng cố vị thế cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử bóng đá (48, so với người đứng thứ hai là Daniel Alves - 43).

Thanh Quý