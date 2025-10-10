Son Heung-min và 'hiệu ứng Messi' ở Los Angeles

MỹSau khi rời Tottenham, Son Heung-min lập tức tạo nên sức hút và tầm ảnh hưởng hiếm thấy tại Los Angeles FC, gợi nhớ đến "hiệu ứng Messi" từng làm rung chuyển MLS.

Son Heung-min (giữa) chụp ảnh cùng chủ sở hữu điều hành Bennett Rosenthal (trái) và tổng giám đốc John Thorrington trong buổi họp báo ra mắt Los Angeles tại sân vận động BMO, Los Angeles, California, Mỹ ngày 6/8/2025. Ảnh: Reuters

Về chuyên môn, Son Heung-min nhanh chóng chứng minh tầm ảnh hưởng, với 8 bàn và 3 kiến tạo qua 9 trận. Tiền đạo người Hàn Quốc duy trì phong độ từng thể hiện tại Tottenham - nơi anh xếp thứ 5 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại với 173 bàn, và là một trong 7 cầu thủ duy nhất ra sân hơn 450 trận cho đội bóng (454 trận).

Ngoài sân, sự xuất hiện của Son còn mang ý nghĩa đặc biệt với cộng đồng người Hàn tại Los Angeles - một trong những cộng đồng châu Á lớn nhất tại Mỹ.

"Với người Hàn ở đây, Son giống như niềm tự hào dân tộc", Trebor Tracy - chủ trang tin người hâm mộ Angels on Parade - chia sẻ. "Trước đây, Los Angeles có Carlos Vela đại diện cho cộng đồng Mexico. Giờ đây, Son mang lại cảm xúc tương tự cho người Hàn".

Nhóm CĐV "The Tigers", vốn có đông đảo thành viên gốc Hàn, đã coi Son như biểu tượng mới. Ngay trong ngày ra mắt, những tấm băng rôn với dòng chữ tiếng Hàn có nội dung "Đội trưởng của chúng ta" phủ kín khán đài Banc of California.

Các CĐV mặc áo in tên Son Heung-Min trong trận Los Angeles gặp San Diego FC trên sân BMO, Los Angeles, California, Mỹ ngày 31/8/2025. Ảnh: Reuters

Son đến Mỹ ngày 5/8, rồi hôm sau ra mắt truyền thông và hoàn tất giấy tờ visa. Chỉ hai ngày sau, tiền đạo 33 tuổi đã có mặt trong chuyến làm khách tại Chicago. Anh vào sân từ ghế dự bị, rồi được đá chính ở trận tiếp theo trên mặt sân cỏ nhân tạo New England - điều mà hầu hết các ngôi sao lớn đều né tránh. Từ đó đến nay, Son chưa nghỉ một phút nào vì lý do thể lực.

Nhà báo Max Bretos, người từng tường thuật các thương vụ đình đám như David Beckham đến LA Galaxy hay Lionel Messi tới Inter Miami, phải thừa nhận: "Tôi chưa thấy ai hòa nhập nhanh như Son. Anh ấy như đã ở đây từ lâu, và đồng đội thì yêu mến ngay từ ngày đầu".

Khác với nhiều thương vụ lớn ở MLS, nơi ngôi sao chiếm trọn ánh đèn sân khấu, Son hòa vào tập thể mà không làm lu mờ bản sắc CLB. "Khi Messi tới Miami, đội bóng lập tức trở thành của riêng anh ấy. Còn ở LAFC, Son hòa vào hệ thống sẵn có, và chính điều đó tạo nên sự hoàn hảo", Bretos nói.

Tác động của Son còn thể hiện qua phong độ bùng nổ của Denis Bouanga - tiền đạo người Gabon ghi 11 bàn trong 9 trận gần nhất, vươn lên dẫn đầu cuộc đua Chiếc Giày Vàng cùng Messi (24 bàn). Cả Son và Bouanga ghi toàn bộ 18 bàn gần nhất của Los Angeles, biến họ thành cặp tiền đạo nguy hiểm bậc nhất giải.

Chính Son là người khởi nguồn cho chuỗi trận thắng liên tiếp của đội. Những pha đi bóng dọc biên, cú dứt điểm bằng chân phải đặc trưng, hay siêu phẩm sút phạt thành bàn vào lưới Dallas đã khiến khán giả Mỹ phải đứng dậy vỗ tay.

"Cậu ấy không chỉ chơi hay, mà còn khiến mọi người xung quanh tốt lên", HLV Steve Cherundolo của Los Angeles nhận xét. "Đó là phẩm chất của một thủ lĩnh thực thụ".

Người Mỹ xem đây là "hiệu ứng Messi" với sức lan tỏa vượt ra ngoài bóng đá. Buổi họp báo ra mắt của Son thu hút hơn 200.000 lượt xem trên YouTube, chỉ kém sự kiện Messi ở Miami (337.000 lượt). Trong tháng đầu tiên Son đến, lượng tương tác trên mạng xã hội của CLB tăng 594%, đạt hơn 34 tỷ lượt xem.

Son Heung-min tạo cơn sốt tại Los Angeles, trở thành cầu nối văn hóa giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: ESPN

Theo Giám đốc điều hành John Thorrington, áo đấu của Son hiện là sản phẩm bán chạy nhất trong toàn bộ thể thao Mỹ, vượt qua cả các ngôi sao NBA và NFL.

Son còn trở thành cầu nối văn hóa giữa Mỹ và Hàn Quốc. Hình ảnh Son tham dự các sự kiện cộng đồng ở khu Koreatown, hay bắt tay với các em nhỏ gốc Á tại sân vận động, khiến anh được xem như đại sứ không chính thức của thành phố.

Từ góc độ chuyên môn, Son là sự bổ sung hoàn hảo và đúng thời điểm cho Los Angeles - đội bóng đang tìm kiếm biểu tượng mới sau thời kỳ của Carlos Vela. Từ góc độ thương mại, tiền đạo người Hàn Quốc mở ra cánh cửa mới cho CLB ở thị trường châu Á. Từ góc độ tình cảm, anh mang lại niềm tự hào và cảm hứng cho cộng đồng người Hàn tại Mỹ.

Hồng Duy (theo BBC)