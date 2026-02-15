Messi giúp Inter Miami giàu nhất MLS 2026

Nhờ hiệu ứng cả trong và ngoài sân cỏ của Lionel Messi, Inter Miami trở thành CLB giàu nhất giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) năm 2026, được Forbes định giá 1,35 tỷ USD.

Con số 1,35 tỷ, theo báo cáo ngày 13/2 của Forbes, đưa Miami lần đầu lên vị trí đội bóng đắt giá nhất MLS. Bước nhảy vọt của CLB miền nam Florida, Mỹ trực tiếp đẩy Los Angeles FC - đội từng giữ vị trí số một trong ba năm qua và vừa ký hợp đồng với ngôi sao Son Heung-min mùa trước, xuống thứ hai với giá trị ước tính 1,32 tỷ USD.

Ngoài Miami và Los Angeles FC, bảng xếp hạng "tỷ đô" của MLS còn có thêm ba CLB khác là LA Galaxy (1,08 tỷ USD), New York City FC (1,02 tỷ USD) và Atlanta United (1 tỷ USD).

Khi chủ sở hữu Miami Jorge Mas quyết định đưa Messi đến Florida ba năm trước, ông chỉ có một mục tiêu duy nhất trong đầu. "Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải chiến thắng, vì chúng tôi cần mang đến cho người hâm mộ tại đây một sản phẩm chất lượng", ông nói với Forbes năm 2024. "Chúng tôi cần nâng Cup. Chúng tôi cần giành những danh hiệu".

Messi nâng MLS Cup cùng các ông chủ Jose (trái), Jorge và Beckham (phải) ngày 7/12/2025. Ảnh: AP

Ông Mas đã thực hiện đúng cam kết. Miami đoạt Leagues Cup, giải đấu thường niên giữa các CLB MLS và Liga MX của Mexico, ngay sau khi siêu sao người Argentina gia nhập vào 2023. Tiếp đó, đội bóng áo hồng phấn nâng MLS Cup, tức chức vô địch quốc gia, vào năm 2025.

"Dù chiến thắng trên sân cỏ là mục tiêu hàng đầu, sự hiện diện của Messi còn mang lại tác động lớn hơn thế đối với vận mệnh tài chính của CLB", Forbes bình luận. "Miami đã bùng nổ doanh số bán vé, nâng tầm danh mục tài trợ và mở ra những mảng kinh doanh mới đầy hứa hẹn như các tour du đấu toàn cầu béo bở".

Báo cáo từ Forbes cho biết doanh thu của Miami đã tăng gần gấp 4 lần kể từ khi Messi đặt chân đến Florida, từ 56 triệu USD năm 2022 lên mức ước tính 200 triệu USD vào mùa giải 2025.

Trong khi nhiều chuyên gia trong giới từng hoài nghi về tương lai tài chính của Miami một khi Messi rời CLB, nỗi lo đó giờ ít nhiều được xua tan. Thủ quân tuyển Argentina đã gia hạn hợp đồng đến hết mùa 2028. Bên cạnh đó, Miami dự kiến sẽ chuyển sang SVĐ mới 25.000 chỗ ngồi tại Miami Freedom Park vào tháng 4 năm nay, hứa hẹn tiếp tục tăng doanh thu từ bán vé và hợp tác đối tác.

Phân hóa giàu nghèo

Sự tăng trưởng của Miami cũng như việc MLS còn có thêm 4 CLB khác đạt giá trị ít nhất 1 tỷ USD đã kéo giá trị trung bình của 30 CLB tại giải lên mức 731 triệu USD, tăng 6% so với năm 2025. Tuy nhiên, MLS cũng đang chứng kiến sự phân hóa ngày càng sâu sắc.

Trong khi Miami tăng trưởng 13% và New York City FC tăng 17% nhờ chuẩn bị khánh thành SVĐ mới, 6 trong số 7 CLB cuối bảng xếp hạng của Forbes chỉ tăng trưởng ở mức 2% hoặc thấp hơn. Đội đứng cuối là CF Montreal chỉ được định giá khoảng 440 triệu USD.

Chênh lệch này được bộc lộ rõ ở khả năng huy động vốn. Các CLB thuộc nhóm giàu có nhất được định giá cao trong các thương vụ bán cổ phần gần đây, giúp huy động vốn đáng kể. Ví dụ, Columbus Crew được định giá khoảng 805 đến 900 triệu USD, hay Austin FC là 912 triệu USD.

Ngược lại, tương lai của các CLB nhóm cuối như San Jose Earthquakes (giá trị ước tính 550 triệu USD) và Vancouver Whitecaps (445 triệu USD) vẫn còn là dấu hỏi. Một số nguồn tin cho biết thương vụ Earthquakes chưa thể hoàn tất do chi phí đầu tư quá lớn để cải tạo SVĐ.

Cầu thủ Vancouver Whitecaps Andres Cubas đuổi theo Messi trong trận tiếp Inter Miami ở lượt đi bán kết CONCACAF Champions Cup 2025 ngày 24/4/2025. Ảnh: AP

Tình cảnh của Vancouver Whitecaps thậm chí còn bi đát hơn. CEO Axel Schuster cay đắng thừa nhận: "Đến giờ, không ai mặn mà mua dù chỉ 1% cổ phần CLB. Chúng tôi từng là đội bóng mạnh thứ hai Bắc Mỹ về chuyên môn, nhưng lại đứng cuối về doanh thu tại MLS. Điều đó thật phi lý".

Forbes đánh giá việc vực dậy các thị trường đang gặp khó khăn sẽ là bài toán sống còn đối với MLS, nơi có tới 19 trong 30 đội bóng thua lỗ trong hoạt động kinh doanh năm 2025. Tuy nhiên, giải đấu vẫn giữ sự lạc quan nhờ chất lượng cơ sở hạ tầng của các CLB khi những đội bóng vốn bị đánh giá là tụt hậu như Chicago Fire, FC Dallas hay New England Revolution đều đã có những bước tiến trong việc nâng cấp SVĐ.

Lãnh đạo MLS cũng kỳ vọng kỳ World Cup 2026 sẽ là cú hích cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, nếu sức hút của giải đấu này có thể khơi dậy niềm đam mê bóng đá tại Mỹ lên tầm cao mới. Đồng thời, thay đổi trong lịch thi đấu khi từ năm 2017, MLS sẽ chuyển sang mô hình kiểu châu Âu (diễn ra từ tháng 8 vắt sang tháng 5 năm sau), giúp quá trình chuyển nhượng cầu thủ quốc tế dễ dàng hơn. Ngoài ra, việc tái cấu trúc hợp đồng bản quyền truyền thông với Apple TV, giúp thỏa thuận cũ kết thúc sớm vào năm 2029, qua đó có thể cho phép giảm phí dịch vụ để tăng lượng người xem hơn.

Cuối cùng, thành công rực rỡ của tân binh San Diego FC là một điểm sáng. Đội bóng của tỷ phú Mohamed Mansour đã dẫn đầu bảng miền Tây về điểm số và đạt lượng khán giả kỷ lục ngay mùa đầu tiên. Được định giá 795 triệu USD, tức đứng thứ 10 MLS theo Forbes, San Diego FC là minh chứng cho thấy nếu có hướng đi đúng đắn, MLS vẫn là mảnh đất màu mỡ cho các nhà đầu tư.

Hoàng Thông (theo Forbes)