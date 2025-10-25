5 tác động từ việc Messi gia hạn với Inter Miami

"World Cup của Messi" - di sản toàn cầu tiếp nối ở Mỹ. Nếu World Cup 2022 tại Qatar là giải đấu đưa sự nghiệp Messi lên đỉnh cao, thì World Cup 2026 sẽ là nơi anh trở thành gương mặt biểu tượng cho giải đấu.

Với vị thế huyền thoại và tầm ảnh hưởng vượt khỏi sân cỏ, Messi gần như là "đại sứ không chính thức" của kỳ World Cup đầu tiên tổ chức tại ba quốc gia - Mỹ, Canada và Mexico - đặc biệt với cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha trên khắp châu Mỹ.

Sức hút của Messi vẫn rất lớn dù anh ít xuất hiện trong các chiến dịch thương mại. Kể từ khi gia nhập Inter Miami, giá trị CLB đã tăng gấp đôi - từ 600 triệu USD năm 2023 lên 1,2 tỷ USD năm 2025. Tài khoản Instagram của đội bóng cũng bùng nổ, từ khoảng 1 triệu lên tới 18 triệu lượt theo dõi.

Với việc Miami là một trong 11 thành phố đăng cai World Cup 2026, FIFA và các đối tác chắc chắn sẽ tận dụng hình ảnh Messi trong chiến dịch toàn cầu của họ. Trong bối cảnh chính trị có thể phức tạp quanh sự kiện, việc sở hữu biểu tượng được yêu mến toàn cầu như Messi là "lá chắn" giúp giải đấu và MLS tiếp tục lan tỏa hình ảnh tích cực của bóng đá Mỹ.