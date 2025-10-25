5 tác động từ việc Messi gia hạn với Inter Miami

Bệ phóng cho Miami Freedom Park. Buổi công bố hợp đồng gia hạn của Messi được tổ chức ngay tại công trường xây dựng SVĐ mới Miami Freedom Park - một sự trùng hợp có chủ đích. Việc sở hữu một biểu tượng tầm cỡ như Messi giúp CLB thu hút mạnh mẽ các gói tài trợ, bán vé doanh nghiệp và vé mùa cho sân vận động 25.000 chỗ dự kiến khánh thành vào mùa giải MLS 2026.
Với Inter Miami, điều quan trọng không chỉ là giữ chân Messi, mà là tận dụng tối đa sức hút của anh vào thời điểm quan trọng nhất trong chiến lược phát triển thương hiệu. Ngay cả khi Messi treo giày sớm, việc gắn tên anh với sự ra đời của SVĐ mới vẫn là một bước đi kinh doanh khôn ngoan, đảm bảo lợi ích lâu dài cho CLB.
Lionel Messi gia hạn với Inter Miami đến 2028, khi anh 41 tuổi.
"World Cup của Messi" - di sản toàn cầu tiếp nối ở Mỹ. Nếu World Cup 2022 tại Qatar là giải đấu đưa sự nghiệp Messi lên đỉnh cao, thì World Cup 2026 sẽ là nơi anh trở thành gương mặt biểu tượng cho giải đấu.
Với vị thế huyền thoại và tầm ảnh hưởng vượt khỏi sân cỏ, Messi gần như là "đại sứ không chính thức" của kỳ World Cup đầu tiên tổ chức tại ba quốc gia - Mỹ, Canada và Mexico - đặc biệt với cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha trên khắp châu Mỹ.
Sức hút của Messi vẫn rất lớn dù anh ít xuất hiện trong các chiến dịch thương mại. Kể từ khi gia nhập Inter Miami, giá trị CLB đã tăng gấp đôi - từ 600 triệu USD năm 2023 lên 1,2 tỷ USD năm 2025. Tài khoản Instagram của đội bóng cũng bùng nổ, từ khoảng 1 triệu lên tới 18 triệu lượt theo dõi.
Với việc Miami là một trong 11 thành phố đăng cai World Cup 2026, FIFA và các đối tác chắc chắn sẽ tận dụng hình ảnh Messi trong chiến dịch toàn cầu của họ. Trong bối cảnh chính trị có thể phức tạp quanh sự kiện, việc sở hữu biểu tượng được yêu mến toàn cầu như Messi là "lá chắn" giúp giải đấu và MLS tiếp tục lan tỏa hình ảnh tích cực của bóng đá Mỹ.
Đã đến lúc MLS thay đổi lớn? Trong suốt phần lớn thời hạn của bản hợp đồng đầu tiên giữa Messi và MLS, giải đấu chủ yếu chỉ dừng lại ở giai đoạn "bàn bạc cải cách", chứ chưa thực sự hành động. Các kế hoạch lớn - như tinh giản cấu trúc lương phức tạp hay chuyển sang lịch thi đấu theo chu kỳ mùa thu, mùa xuân giống châu Âu - đều mới chỉ nằm trên giấy.
Ủy viên giải Don Garber nhiều lần nhấn mạnh mong muốn đưa MLS tiệm cận chuẩn mực toàn cầu, cả về mô hình kinh doanh lẫn tính cạnh tranh. Tuy nhiên, các ông chủ CLB vẫn chọn cách an toàn, yêu cầu tiếp tục thương thảo, do e ngại rủi ro thay đổi khi chưa có động lực rõ ràng.
Giờ đây, với Messi như "bảo hiểm doanh thu" cho cả SVĐ lẫn gói truyền hình MLS Season Pass trên Apple TV, giải đấu có cơ hội hiếm có để cải tổ. Nếu ngay cả khi có Messi mà MLS vẫn không đủ dũng khí để cải tổ, có lẽ câu hỏi cần đặt ra là: bao giờ họ mới sẵn sàng?
Cơ hội mở rộng sóng truyền hình sau 2026. Một chi tiết ít được chú ý là Messi gia nhập MLS chỉ khoảng một năm sau khi giải đấu ký hợp đồng phát sóng toàn cầu với Apple TV, cùng các thỏa thuận nhỏ hơn với Fox (Mỹ) và TSN/RDS (Canada). Những hợp đồng truyền hình truyền thống này sẽ hết hạn sau mùa 2026 - trùng thời điểm World Cup khép lại.
Nếu Messi tiếp tục thi đấu trong giai đoạn 2027-2028, MLS gần như chắc chắn sẽ có thêm nhiều đối tác truyền hình sẵn sàng tham gia, không chỉ ở Bắc Mỹ mà cả trên toàn cầu. Dù bản quyền phát sóng trực tuyến vẫn thuộc Apple TV, sức hút từ Messi có thể khiến các đài truyền hình truyền thống muốn chen chân vào cuộc chơi.
Việc ESPN và Univision từng rút lui khỏi MLS được cho là do không có quyền phát trực tuyến. Nhưng khi Messi vẫn còn ở lại, và lượng khán giả toàn cầu tăng mạnh, cơ hội tái hợp hoặc mở rộng hợp tác là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Inter Miami thanh lọc đội hình. Dù Messi tiếp tục gắn bó với Inter Miami sau năm 2026, cấu trúc đội hình xung quanh ngôi sao Argentina chắc chắn sẽ thay đổi, theo hướng trẻ hóa rõ rệt. Hai đồng đội kỳ cựu Sergio Busquets (37 tuổi) và Jordi Alba (36 tuổi) đã tuyên bố giải nghệ, trong khi tương lai của Luis Suarez, người sẽ hết hạn hợp đồng và bước sang tuổi 39 vào tháng 1/2026, vẫn chưa rõ ràng.
Ngôi sao duy nhất được đảm bảo ở lại dài hạn là Rodrigo De Paul, tiền vệ 31 tuổi vừa gia nhập CLB, đang ở giai đoạn sung mãn nhất sự nghiệp và sở hữu khả năng di chuyển, tranh chấp vượt trội. Anh được xem là cầu nối lý tưởng cho thế hệ mới tại Miami.
Nếu giai đoạn đầu của Messi ở MLS gắn liền với "phiên bản Barca thu nhỏ", thì phiên bản tiếp theo có thể sẽ giống tuyển Argentina hiện tại hơn - nơi Messi được bao quanh bởi dàn cầu thủ trẻ trung, mạnh mẽ, tạo nên sự cân bằng giữa kỹ thuật đỉnh cao và cường độ thi đấu mà anh không còn duy trì như trước.
Messi ghi 29 bàn, giành Vua phá lưới MLS 2025.
Hồng Duy
Ảnh: Inter Miami, Reuters, Apple