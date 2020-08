Selena Gomez hợp tác Blackpink

Selena Gomez và nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink sẽ phát hành ca khúc mới vào ngày 28/8.

Trên Instagram, Selena Gomez đăng hình ảnh bìa single mới của họ nhưng chưa tiết lộ tên bài hát. Tấm poster được thiết kế theo phong cách cổ điển với hai màu đen - hồng (giống tên gọi của nhóm Blackpink).

Selena Gomez bên hai thành viên Blackpink - Jisoo (trái) và Rose (phải) - tại một sự kiện thời trang ở Mỹ năm 2018. Ảnh: BFA.

Trước đó, sáng 23/7, công ty quản lý của Blackpink - YG Entertainment - đăng poster giới thiệu single mới kèm một dấu hỏi chấm lớn, khiến fan tò mò về tên tuổi sắp kết hợp nhóm nhạc Hàn. Nhiều khán giả dự đoán họ hợp tác cùng một số ca sĩ Hàn gạo cội như Bi Rain hoặc Lee Hyori. Một số fan lại cho rằng nhân vật bí ẩn mà YG Entertainment nhắc đến là Ariana Grande vì nữ ca sĩ gần đây thường xuyên tương tác với nhóm nhạc trên mạng xã hội. Trước Selena Gomez, Blackpink từng hợp tác thành công với Lady Gaga (bài Sour Candy), Dua Lipa (bài Kiss and Make up).

MV How you like that MV "How You Like That". Video: Youtube.

Blackpink ra mắt năm 2016, từng phát hành các đĩa đơn As If It's Your Last, album Square Up, Kill This Love... Trong đó, Kill This Love trở thành MV Kpop có lượt nghe nhiều nhất sau một ngày phát hành, đứng thứ 41 trong Billboard Hot 100. Square Up từng đạt vị trí 40 trong bảng xếp hạng Billboard 200. Ca khúc Ddu-Du Ddu-Du từng xếp thứ 55 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Hồi tháng 6, MV How You Like That của họ đạt hàng loạt kỷ lục như chạm mốc 50 triệu lượt xem nhanh nhất trong vòng 11 giờ, đạt 10 triệu like nhanh nhất trong hơn hai ngày, có lượt xem 24h đầu cao nhất với 82,5 triệu, có lượt xem công chiếu trực tiếp cao nhất thế giới với 1,65 triệu.

Thanh Thanh