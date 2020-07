Fan tức giận khi Blackpink bị gọi là 'vũ công thoát y'

Fan Blackpink yêu cầu đài truyền hình Ấn Độ xin lỗi vì dùng hình ảnh nhóm để minh họa vũ công thoát y tại đám ma Trung Quốc.

Theo Newsen, chương trình được phát sóng trên kênh News Nation tối 17/7 (giờ địa phương), nói về việc nhảy múa trong đám tang ở Trung Quốc. Đài truyền hình chèn khoảnh khắc Blackpink đang biểu diễn trong buổi hòa nhạc In Your Area để minh họa.

Đài truyền hình Ấn Độ gọi Blackpink là 'vũ công thoát y' Trích đoạn video của kênh truyền hình News Nation.

Ngay sau khi lên sóng, nhà đài vấp phải chỉ trích từ phía người hâm mộ Blackpink. Video được chia sẻ khắp mạng xã hội kèm theo hashtag #ShameOnYouNewsNation (Xấu hổ vì kênh News Nation), #ApologizeNewsNation (News Nation hãy xin lỗi). Cộng đồng fan Blackpink tại Ấn Độ viết: "Họ đang nói về chuyện nhảy múa trong đám tang ở Trung Quốc và chèn video của Blackpink trong concert. Thực sự là một hành động đáng xấu hổ và thiếu tôn trọng. Đề nghị nhà đài có động thái xin lỗi và kiểm tra thông tin trước khi đưa tới khán giả".

Trước phản ứng từ khán giả, kênh News Nation gỡ video và đăng thông báo: "Có vài sự cố kỹ thuật xảy ra khi chúng tôi tải nhầm video của Blackpink. Chúng tôi rất tiếc vì sự nhầm lẫn này. Nhà đài luôn trung thực với câu chuyện phát sóng đến khán giả".

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều fan cho rằng nhà đài chưa đủ thành ý và yêu cầu công ty quản lý của nhóm nhạc Hàn Quốc có động thái bảo vệ nghệ sĩ.

Blackpink trong concert "In Your Area". Ảnh: Twitter.

Blackpink vừa trở lại với MV How You Like That hôm 26/6 và gây sốt khi thiết lập loạt kỷ lục thế giới như: MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất thế giới trong 32 giờ 22 phút, MV chạm mốc 50 triệu lượt xem nhanh nhất trong vòng 11 giờ, MV đạt 10 triệu like nhanh nhất trong hơn hai ngày, MV có lượt xem 24h đầu cao nhất với 82,5 triệu, MV có lượt xem công chiếu trực tiếp cao nhất thế giới với 1,65 triệu...

Blackpink ra mắt năm 2016, từng phát hành các đĩa đơn As If It's Your Last, album Square Up, Kill This Love... Trong đó Kill This Love từng đứng thứ 41 trong Billboard Hot 100. Square Upđạt vị trí 40 trong bảng xếp hạng Billboard 20. Ca khúc Ddu-Du Ddu-Du từng xếp thứ 55 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

MV How you like that MV "How You Like That". Video: Youtube.

Hiểu Nhân