Blackpink lập kỷ lục

Hàn QuốcBlackpink ra mắt MV "How You Like That", đạt 1,6 triệu lượt xem trực tuyến, lập kỷ lục thế giới.

16h ngày 26/6, Blackpink trở lại làng nhạc sau hơn một năm vắng bóng. Nhóm tiếp tục áp dụng hình thức công chiếu MV trực tiếp trên Youtube. How You Like That vượt qua On của BTS (hơn 1,5 triệu lượt xem) trở thành MV có lượt xem công chiếu trực tiếp cao nhất thế giới. Trước đó, Blackpink từng lập kỷ lục nhờ MV Kill This Love với 979 nghìn lượt xem.

MV How you like that MV "How You Like That". Video: Youtube.

Ca khúc thuộc thể loại Hiphop với giai điệu sôi động, mạnh mẽ, mang đặc trưng phong cách của nhóm. Tại buổi họp báo toàn cầu ra mắt MV, thành viên Ji Soo cho biết bài hát gửi gắm thông điệp tích cực giúp mọi người vực dậy bản thân, vượt qua khó khăn. Cô nói: "Hơn cả việc lập kỷ lục, chúng tôi tò mò về việc người hâm mộ thích thú và cách họ cảm nhận bài hát này".

MV mở đường cho full album đầu tay của nhóm, dự kiến phát hành vào tháng 9. YG - công ty quản lý của Blackpink - cho biết nhóm sẽ tham gia nhiều hoạt động quảng bá trên các phương tiện truyền thông để gặp gỡ người hâm mộ. Ngoài ra, nhóm cũng ra mắt chương trình thực tế 24/365 with Blackpink. Gần đây, họ kết hợp Lady Gaga qua ca khúc Sour Canday trong album Chromatica.

Từ trái qua: Jennie, Ji Soo, Lisa, Rose trong buổi họp báo toàn cầu chiều 26/6. Ảnh: Osen.

Blackpink ra mắt năm 2016, từng phát hành các đĩa đơn As If It's Your Last, album Square Up, Kill This Love... Trong đó Kill This Love trở thành MV Kpop có lượt nghe nhiều nhất sau một ngày phát hành, đứng thứ 41 trong Billboard Hot 100. Square Up từng đạt vị trí 40 trong bảng xếp hạng Billboard 20. Ca khúc Ddu-Du Ddu-Du từng xếp thứ 55 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Hiểu Nhân