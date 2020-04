Lady Gaga hợp tác Blackpink

Ca sĩ Lady Gaga sẽ hát ca khúc "Sour Candy" cùng nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink trong album "Chromatica" sắp ra mắt.

Ngày 22/4, nữ ca sĩ tiết lộ danh sách bài hát trong album mới, gây bất ngờ khi có tên Blankpink. Theo đại diện của công ty YG (đơn vị chủ quản của Blackpink), hai bên rất hâm mộ nhạc của nhau và lên kế hoạch hợp tác từ lâu. Trên mạng xã hội, người hâm mộ nhóm nhạc nữ Hàn Quốc hào hứng với sự kết hợp này. "Thật tuyệt vời, nữ hoàng nhạc pop Lady Gaga và những nữ hoàng Kpop cùng thể hiện một ca khúc", một fan bình luận trên Twitter.

Lady Gaga và nhóm Blackpink (phải) hợp tác trong album mới. Ảnh: CNN.

Album Chromatica sẽ gồm 16 ca khúc, trong đó Stupid Love là đĩa đơn đầu tiên được giới thiệu tới người hâm mộ hồi cuối tháng 2. Ngoài Blackpink, Lady Gaga cũng hợp tác nhiều ngôi sao như Elton John, Ariana Grande trong dự án này.

Album ban đầu dự kiến phát hành ngày 10/4 nhưng bị hoãn vì Covid-19. "Đây là quãng thời gian đáng sợ với chúng ta. Dù tôi tin nghệ thuật là nguồn cung cấp niềm vui và hàn gắn nỗi đau mạnh mẽ nhất, tôi cảm thấy việc phát hành album trong quãng thời gian này không phù hợp", Lady Gaga cho biết. Cô hiện chưa ấn định ngày phát hành.

Lady Gaga - Stupid Love "Stupid Love" - đĩa đơn đầu tiên trong "Chromatica". Video: Youtube.

Lady Gaga, tên thật Stefani Joanne Angelina Germanotta, sinh năm 1986 tại Mỹ. Cô là ca sĩ thành công bậc nhất làng nhạc thế giới trong hai thập kỷ qua, với khoảng 180 triệu bản thu được bán và 11 giải Grammy. Album gần nhất của Lady Gaga là Joanne, ra mắt năm 2016. Những năm qua, cô chủ yếu đóng phim, nhận một giải Oscar với A Star Is Born.

Black Pink là nhóm nhạc Hàn Quốc gồm bốn thành viên - Jisoo, Jennie, Rose, Lisa, do công ty YG Entertainment thành lập từ năm 2016. Nhóm gây dựng tên tuổi với một số bản hit như Square One, Square Two, Boombayah... Tháng 4/2019, nhóm phát hành đĩa đơn Kill This Love, trở thành nhóm nữ đầu tiên của châu Á và thứ hai trên thế giới (sau Destiny's Child) đứng đầu bảng xếp hạng Itunes tại Mỹ.

MV Kill This Love MV "Kill This Love" của Blankpink. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo CNN)