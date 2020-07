Lý do Blackpink thành công

Blackpink được mệnh danh là BTS phiên bản nữ, chinh phục khán giả toàn cầu từ chất nhạc đến hình tượng mạnh mẽ.

17 ngày sau khi phát hành, How You Like That thu về 277 triệu lượt view, đứng đầu loạt bảng xếp hạng, xô đổ nhiều kỷ lục trong làng nhạc thế giới. Các từ khóa như "Blackpink", "How You Like That", tên các thành viên thu hút hàng tỷ lượt tìm kiếm, trở thành xu hướng trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Màn trở lại sau hơn một năm vắng bóng của bốn cô gái nhà YG được truyền thông, người hâm mộ ca tụng. Forbes gọi Blackpink là "BTS phiên bản nữ". Billboard nhận định: "Blackpink là nhóm nhạc nữ số một thế giới. Họ lan tỏa âm nhạc đi khắp thế giới". Các chuyên gia đánh giá thành công của nhóm nhờ nhiều yếu tố.

Âm nhạc

Tháng 8/2016, Blackpink ra mắt với ca khúc Boombayah và Whistle, nhanh chóng gây chú ý nhờ âm nhạc mạnh mẽ, sôi động. Boombayah thuộc thể loại Hiphop, House, trong khi Whistle mang hơi hướng EDM. Nhờ thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc xứ Hàn, chúng giúp tên Blackpink xuất hiện trong danh sách "10 nghệ sĩ mới mà bạn nên biết tới" của Rolling Stone.

Sau gần bốn năm, nhóm chỉ có vỏn vẹn 10 ca khúc, ba single album và một mini album. Không chọn số lượng, bốn cô gái đi theo âm nhạc chất lượng, theo Chosun. Đa phần ca khúc của Blackpink đều do nhạc sĩ, nhà sản xuất Teddy Park sáng tác. Anh là tác giả của loạt bản hit như Fantastic Baby, Loser, Bang Bang Bang, Fxxk It của Big Bang, Eyes Nose Lips của Tae Yang, Lonely, Missing You, Falling In Love, Come back home... của 2NE1.

Tờ Portal Kocca nhận định âm nhạc của Blackpink có nhiều điểm tương đồng với nghệ sĩ đình đám Âu Mỹ ở sự cá tính, đậm chất đường phố. As If It’s Your Last kết hợp House, Reggae, Moombahton. Forever Young mang phong cách Reggaeton - phong cách âm nhạc và nhảy bắt nguồn ở Panama và Puerto Rico dưới ảnh hưởng của dòng nhạc Reggae, Dancehall và Hiphop. Stay lại có hơi thở của Folk - nhạc dân gian Mỹ mang âm hưởng Blues, Country và How You Like That đậm chất Hiphop. Theo Telegraph, âm nhạc của nhóm còn gắn liền một phần cuộc sống về đêm ở phương Tây. Nhiều quán bar, câu lạc bộ nhảy mở nhạc của Blackpink.

Billboard cho rằng thành công của nhóm nằm ở phần lời cuốn hút. Cây viết Nolan Freely nhận xét: "Ý định 'xâm chiếm toàn cầu' được đặt ra từ khâu sáng tác ca khúc. Các bài hát của nhóm có nhiều cụm từ tiếng Anh ấn tượng và catchy (lôi cuốn, gây hứng thú cho người nghe)". Những câu tiếng Anh như "BlackPink in your area" (Blackpink trong lòng bạn) trong Boombayah, "Let's kill this love!" (Hãy giết chết tình yêu này) của Kill This Love hay "How you like that?" (Sao bạn lại trông như vậy chứ?), "Look at you now look at me" (Nhìn bản thân mình đi rồi hãy nhìn tôi) khiến người nghe thích thú và hát theo. Ngoài ra, những cụm từ vô nghĩa như "Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu", "Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum" cũng dễ gây nghiện.

Hình tượng mạnh mẽ, quyến rũ

Phó tổng biên tập Billboard - Andrew Unterberger - cho rằng hình tượng phụ nữ mạnh mẽ đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của Blackpink. Trái ngược các nhóm nhạc nữ ngây thơ, dễ thương, Blackpink nổi loạn từ âm nhạc, giọng hát đến phong cách thời trang, trình diễn.

Blackpink là nhóm nhạc Kpop hiếm hoi không có trưởng nhóm. Các thành viên tự kết nối và dẫn dắt chính mình. Rosé và Jisoo đảm nhận phần hát chính trong khi Jennie và Lisa phụ trách phần rap và vũ đạo. Khán giả Sharon, 17 tuổi, nói trên Telegraph: "Sự mạnh mẽ và chăm chỉ làm việc của họ đã truyền cảm hứng cho tôi trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình".

Blackpink xây dựng hình tượng mạnh mẽ trên sân khấu. Ảnh: Forbes.

Nhờ hình tượng, sức ảnh hưởng toàn cầu, các thành viên còn được nhiều thương hiệu hàng đầu chọn làm gương mặt đại diện. Jennie là đại sứ thương hiệu của nhà mốt Chanel. Lisa được Celine chọn làm "nàng thơ" từ tháng 1/2019 và là nghệ sĩ châu Á đầu tiên xuất hiện trên Instagram của thương hiệu này. Hãng đánh giá cao vóc dáng, thần thái và vẻ lạnh lùng của ca sĩ gốc Thái. Jisoo là gương mặt đại diện dòng sản phẩm làm đẹp của Dior. Rosé là đại sứ toàn cầu đầu tiên sau 59 năm của Yves Saint Laurent.

Bệ đỡ từ công ty quản lý

Trên Naver, một khán giả viết: "BTS là đứa trẻ nghèo vượt khó thì Blackpink là tiểu thư cành vàng lá ngọc". Khi BTS ra mắt, Big Hit Entertainmnet là công ty giải trí không có tên tuổi, mắc nợ 2,8 tỷ won và phải dùng tầng hầm làm văn phòng. Nhóm mặc trang phục rẻ tiền, mượn xe của đạo diễn và nhờ nhân viên công ty làm diễn viên quần chúng khi quay MV. Trong khi đó, Blackpink trực thuộc YG Entertainment - một trong ba công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. YG từng thành công với các nhóm nhạc Big Bang, 2NE1, Winner... và các nghệ sĩ solo hàng đầu như Psy, Se7en, Gummy.

Blackpink ra đời khi 2NE1 ngừng hoạt động. Đang thời thiếu vắng nhóm nhạc nữ trên thị trường, YG dồn lực đẩy "gà cưng" mới. Ngay khi ra mắt, tên tuổi Blackpink phủ sóng khắp các phương tiện truyền thông, mạng xã hội Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á với danh xưng "2NE1 phiên bản mới", "Em gái Big Bang"... Nhóm cũng được đầu tư từ trang phục, MV chất lượng như các nghệ sĩ hàng đầu. YG đưa nhóm trình diễn tại các sân khấu âm nhạc, sự kiện, tạo nên "cơn địa chấn".

Chiến lược toàn cầu hóa

Báo Vulture nhận định YG Entertainment có định hướng phủ sóng toàn cầu ngay từ khi tuyển chọn thành viên cho Black Pink. Lisa sinh ra và lớn lên tại Thái Lan - là thành viên ngoại quốc đầu tiên của công ty. Cô là nhân tố giúp nhóm thu hút thị trường Đông Nam Á. Rosé sinh ra ở New Zealand và lớn lên ở Australia, Jennie sinh ra ở Hàn Quốc và lớn lên ở New Zealand. Các thành viên có nền tảng ngoại ngữ tốt, có thể hát, rap bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh. Trong cuộc phỏng vấn với Billboard năm 2018, bốn thành viên tiết lộ họ luôn nghe bản demo ca khúc bằng tiếng Anh. Trong lần đầu thu âm sản phẩm, họ cũng hát tiếng Anh.

Theo Billboard, để tạo dựng tên tuổi ở thị trường Âu - Mỹ, Blackpink được tạo cơ hội hợp tác với những nghệ sĩ hàng đầu. Tháng 10/2018, nhóm kết hợp ca sĩ, nhạc sĩ người Anh - Dua Lipa, ra mắt ca khúc Kiss and Make Up. Sau đó, nhóm ký hợp đồng với Interscope Records - hãng thu âm hàng đầu tại Mỹ, trực thuộc Universal Music Group. Tháng 4/2019, Blackpink "gây bão" khi là nhóm nữ Kpop đầu tiên trình diễn tại Coachella (Liên hoan Âm nhạc và Nghệ thuật Valley Coachella). Đầu tháng 6, nhóm "càn quét" các bảng xếp hạng khi kết hợp Lady Gaga qua ca khúc Sour Candy trong album Chromatica của "nữ hoàng lập dị".

Màn trình diễn quảng bá đầu tiên cho How You Like That là trên sân khấu talkshow The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Trước đó, nhóm góp mặt trong loạt chương trình như Good Morning America, The Late Show with Stephen Colbert (CBS)... Single Kill This Love được phát hành theo múi giờ Mỹ - tương đương 0h tại Hàn Quốc - cho thấy rõ chủ đích trong chiến lược của YG.

Cộng đồng fan trên toàn thế giới

Blackpink hiện có hàng chục triệu fan trải dài từ Hàn Quốc đi khắp châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Kênh Youtube của nhóm hiện có 41 triệu người đăng ký, Instagram đạt 25,6 triệu người theo dõi. Trang cá nhân của mỗi thành viên cũng đạt từ 25,2 đến 35,9 triệu người đăng ký.

"Cày view", mua album, vé hòa nhạc... được xem là văn hóa của cộng đồng người hâm mộ các nhóm nhạc Kpop và BLINKs - fanclub của Blackpink - cũng không ngoại lệ. Các fan mong thần tượng lập kỷ lục, ghi danh trên các bảng xếp hạng và xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Ngoài việc cạnh tranh với các nhóm khác, họ còn đề ra mục tiêu vượt qua chính mình. Vì vậy, mỗi đợt Blackpink phát hành sản phẩm âm nhạc, fan không ngại chi tiền, tốn thời gian.

Blackpink chụp hình cùng "biển fan" tại đêm nhạc ở Thái Lan. Ảnh: YG.

Cuối tháng 6, một nhóm fan Việt Nam thuê gần 100 máy tính cấu hình cao để stream bài hát How You Like That trên các nền tảng Youtube, Spotify, Shazam. Hội fan tại Trung Quốc quyên góp 350.825 USD (hơn 8 tỷ đồng) để chuẩn bị cho việc mua full album đầu tiên của nhóm dự kiến phát hành vào tháng 9. Hồi tháng 3, một chàng trai đã chi hơn 3 tỷ đồng chạy quảng cáo ở chín tòa nhà thuộc chín thành phố lớn của Trung Quốc chúc mừng sinh nhật thành viên Lisa. Billboard nhận xét: "Blackpink thực sự đã xây dựng được cộng đồng fan đông đảo và trung thành. Họ làm mọi cách để đưa nhóm lên đỉnh cao".

Hiểu Nhân