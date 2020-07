Blackpink - 'con cưng' của các nhà mốt xa xỉ

Blackpink đang gây sốt làng nhạc với MV "How you like that", truyền tải năng lượng tích cực, động viên người nghe vực dậy bản thân, vượt khó khăn. Sau 11 ngày ra mắt, MV xô đổ nhiều kỷ lục thế giới. Tính đến 18h ngày 7/7, nhạc phẩm thu hút 240 triệu lượt nghe, hơn 2,1 triệu bình luận và 12 triệu lượt thích.

Mỗi lần tái xuất, nhóm luôn trở thành tâm điểm, không chỉ về âm nhạc, vũ đạo, mà còn thời trang. Theo Pann, các nhà mốt xa xỉ được truyền thông đánh giá thông minh khi tài trợ trang phục cho 4 cô gái. Chanel, Dior, Celine và Yves Saint Laurent xem Jennie, Jisoo, Lisa, Rosé (từ trái qua) là "nàng thơ", "con cưng" và ưu ái họ trong nhiều sự kiện.